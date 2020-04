Netflix'in bebekleri

Bir bebeğe baktığınız zaman aklınızdan bu sorular geçiyor mu:

Nereden geldi? Bebek olmak nasıl bir şey? Neden bu kadar çok uyuyor?

Anne sütü, bildiğimizden de karmaşık ve önemli mi? Bebeğin emeklemeyi bırakıp yürümesine yardımcı olunmalı mı?

Baktığı zaman bebeğin aklından ne geçiyor? Kişiliği nereden geliyor? Nasıl olduğu kişi olacak?

Netflix’in Babies (Bebekler) adlı etkileyici dokümanteri dünyanın birçok yerinde, yeni doğmuş bebekler üzerinde yapılan araştırmaları özetleyerek bu ve bunun gibi birçok soruya cevap veriyor.

Bir tür "bedenen ve ruhen sağlıklı ve güçlü bebek nasıl yetiştirilir" rehberi olan dizide, bebek gelişimi sahasında yeni keşiflerde bulunmuş, dünyaca ünlü bilim insanlarının çarpıcı tespitleri var.

Belgeseli meydana getirmek için farklı ülkelerin farklı yerlerinde 15 bebek, doğumdan itibaren bir yıl boyunca kayda alındı.

Dizi, bu bebekler üzerinden ebeveyn-bebek ilişkilerini ve mutlu bebek yetiştirmek için nelere dikkat etmek gerektiğini anlatıyor.

Özet: Bilgili, sevgi dolu ebeveynlik çocuk yetiştirmenin temel direğidir.

İlk çocuğu kucağına verildiğinde "sevmenin ne anlama geldiğini anladım," diyen Prof. Ruth Feldman şöyle anlatıyor:

"Ebeveynlerle olan ilişkimiz en anlamlı deneyimimizdir. Bu ilişkinin bebeğin gelişimi ve dünyayı nasıl algıladığı konusunda büyük etkisi vardır. Anne-bebek ilişkisinin iyi olması bebeğin stresle baş etmesinde yardımcı olur. Bebeğin yetişkin olduğunda stres karşısındaki tepkisini bu ilişki tayin eder."

Bilimci Anne Rifkin-Graboi’nin düşüncesi de şu: "Bebeğin beyninin gelişmesini belirleyen ebeveynliktir. Daha az duyarlılıkla bakılan bebeklerde beynin orta bölümüne yakın olan hipokampus bölgesi biraz daha büyük olur. Hipokampus öğrenmede ve stresle baş etmede önemlidir. Ebeveynlerinden yeterli destek göremeyen, iyi bakılmayan bebekler stresin üstesinden kendileri gelmek zorunda kalıyor."

"Altı aylık iken bile ebeveynlik tarzının sonuçlarını beyinde görmek mümkündür; bir ebeveyn duyarlı ve ilgili olduğunda bebek dünyanın güvenli bir yer olarak algılar ve böylece çevresini keşfetmeye vakti kalır. Ama bebek ebeveyninden böyle bir sinyal almazsa çevresini keşfetmek yerine güvenliğine ve rahatına öncelik vermek zorunda kalır."

Bebek için onu sevmek ve yetişkinliğine giden yolda ona yardımcı olmak kadar önemli bir şey yoktur.

Kişi çocukken sahip olduğu özelliklere büyüklüğünde de sahip olacaktır. Mutsuz ve ezik bebeğin yetişkini bu özellikleri ölünceye kadar göğsünden söküp atamaz. Kişiliğin çocuklukta şekillendiğini vurgulayan Child is the father of man, (çocuk yetişkinin babasıdır) sözü boşuna söylenmedi.

Anne veya baba olan veya olmayı düşünen herkesin görmesi gereken mükemmel bir dizi, Babies.

Kendimizi başka şeylerle avutabiliriz ama insan olarak en önemli görevimiz mutlu insanlar yaratmaktır.