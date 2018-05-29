Kurt yok diye bağırdı, yatırımcıları çağırdı

Hükûmetin yabancı yatırımcılarla başı ne zaman derde girse Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, karanlıklardan bir hayalet gibi dışarı süzülür ve bir süre aydınlıkta faaliyet gösterir.

Bu faaliyet; İstanbul’da, Londra’da veya New York’ta veya her üç yerde, Türkiye’nin finansörleri ile buluşup onları Türkiye’ye borç vermeye devam etmeleri için ikna etmektir.

Bu geziler, Erdoğan’ın verdiği demeçler nedeniyle patlak veren krizlerden sonra meydana gelir.

Şimşek de hep aynı masalı anlatır:

Siz, Cumhurbaşkanı’nın dediğine bakmayın. O, biraz ateşlidir ve bazen ölçüyü kaçırır. Türkiye aslında piyasa ekonomisinin kurallarına göre hareket eden bir ülkedir ve o ne derse desin uymaya devam edecektir. Relax! Paracıklarınızı Türkiye’ye yollamaya devam! Biz, Lannisterler gibiyiz. Borçlarımızı her zaman öderiz.

Gene böyle bir ikna turunun yolcusu olan Şimşek, kabinede doğru dürüst İngilizce bilen, Batı finans dünyasını yakından tanıyan tek kişidir.Onların dilinden konuşur. Batılı finansörlerin güvendiği tek AKP’lidir.

Yoksa “idi” mi demeliyim?

Erdoğan, iki hafta kadar önce Londra’da öyle lâflar etti ki Türk Lirası 2001 krizinden bu yana görülmemiş bir süratle eridi.

Erdoğan, iki hafta kadar önce Londra’da öyle lâflar etti ki Türk Lirası 2001 krizinden bu yana görülmemiş bir süratle eridi

Diğer bütün kalkınmakta olan ülke paralarıyla birlikte düşerken gruptan koptu ve rekor düşüşe geçti.

Bir aydan biraz fazla bir sürede yüzde 17 değer kaybetti.

Erdoğan’ın, ikincisi diğerinden daha çok tepki alan açıklamasında iki dinamit çubuğu vardı:

· Bütün kötülüklerin anası ve babası, faizdir.

· Yeniden cumhurbaşkanı seçilirsem Merkez Bankası benim dediğimi yapacak.

Erdoğan’ın bu düşünceleri bilinmiyor değildi.

Ama Türk Lirası’nın düşüşten kurtulması için önlem alınması beklenen bir dönemde, Lira’nın paraşütsüz uçaktan atılacağı anlamına gelen bu sözler, gerçekten bomba etkisi yaptı.

Türkiye’de parası olanların güvende olmadığı inancını yarattı.

*

Ekonomi yalanlarla, faiz lâfla yönetilemez.

Faiz, riske ödenen fiyattır. Risk arttıkça fiyat yükselir. AKP ekonomiyi berbat ettiği, Türkiye yatırım caydırıcı bir yer haline geldiği için dolar inişte.

Cemil Çiçek’in dediği gibi: “Doların yükselmesiyle ülke batmıyor, ülkemiz battığı için dolar yükseliyor.”

*

Şimşek’e görevinde başarılar dilerim, ama korkarım işi “Mission Impossible”dır

Kurt olmayan yerde “kurt var” diye bağıranla kurt olan yerde “kurt yok” diye bağıran, sonuçta, aynıdır; hatta ikincisi daha kötüdür.

“Kurt var” diye bağıranı sonunda kurt yer, ama köy halkına bir şey olmaz. İkinci halde, hem “Kurt yok,” diyeni hem de köy halkını yer, kurt.

Şimşek’e görevinde başarılar dilerim, ama korkarım işi “Mission Impossible”dır.

Biraz fazla “Kurt yok!” diye bağırdı.

Yatırımcılar sonunda bir şeyi anladı: Erdoğan değişmez. O, iktidarda olduğu sürece Türk ekonomisi adam olmaz. Türk ekonomisi adam olmadıkça hiç kimsenin yatırımı güvende değildir.