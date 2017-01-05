T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

05 Ocak 2017

KKTC’yi Türkiye’ye çevirmeyin arkadaşlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası arenada tanınmıyor ama aynı arenada KKTC’nin kaliteli bir demokrasi olduğunu tanımayan yoktur

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’deki en demokratik ülkedir.

Burada temel özgürlüklere getirilmiş faşizan sınırlamalar yoktur.

Her türlü fikir düşünülebilir ve konuşulabilir ve düşünülüyor ve konuşuluyor.

Cumhurbaşkanları, başbakanlar, politikacılar, onları eleştiren gazetecileri “Hakarete uğradım” diye mahkemeye vermez.

Hapislerde bir tek yazar, gazeteci, siyasi suçlu yoktur.

KKTC hoşgörüde bütün Müslüman ülkelerin önündedir.

Burada cinsel veya siyasi tercihlerinden dolayı insanlara ayrım yapılmaz. Sünni mi, Alevi mi, ateist mi bakılmaz.

Adada en aşırı sağ ve milliyetçiden en sola kadar on yedi günlük gazete çıkıyor. Bu gazetelerden bazıları o kadar aşırıdır ki onlara Türkiye’de bir gün tahammül edilmez, kapıları kapatılır, yöneticileri, sahipleri zindana atılırdı.

Bu gazetelerden ve orada çalışan gazetecilerden bazıları aşırı derecede TC aleyhtarıdır. Buna rağmen bugüne kadar Türkiye de, burada yaşayan Türkiye severler de bunlara ilişmedi.

Kıbrıslı Türkler, demokrasinin hoşlanmadığımız şeyleri de duymak zorunda olduğumuz bir rejim olduğunu bilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası arenada tanınmıyor ama aynı arenada KKTC’nin kaliteli bir demokrasi olduğunu tanımayan yoktur.

Bu, Kıbrıslı Türklerin en büyük başarısı, en değerli varlığıdır.

Adayı evi yapmış olan Türkiyeli modacı Barbaros Şansal’ın hukukiliği tartışmalı bir biçimde sınır dışı edilmesi  bu varlığa vurulmuş ağır bir darbedir.

Kıbrıslıların alnına sürülmüş, hak edilmemiş kara bir lekedir.

Bunu yapan İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Ama etmeyecektir ve hükümet de muhtemelen kılını kıpırdatmayacaktır

İçişleri Bakanlığı, yurt dışı ettiği kişilerin ait oldukları ülkeye teslim edilinceye kadar güvenliklerini sağlamakla  sorumludur.

Bakanlık bu görevi ihmal etti ve Şansal’ı daha İstanbul’a giden uçakta linççilerin kucağına attı. KKTC’yi, suçlu oldukları yargı kararına bağlanmamış insanları, linç mangalarına teslim eden bir  ülke seviyesine indirdi.

Bunu yapan İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Ama etmeyecektir ve hükümet de muhtemelen kılını kıpırdatmayacaktır.

O zaman, hukuk devletinin aldığı yarayı iyileştirme görevi, bu gibi hallerde toplumu politikacılardan çok daha iyi temsil eden sivil toplum kuruluşlarına düşüyor.  

İnsan Hakları Vakfı gibi kuruluşlar Şansal’ın yurt dışı kararının iptali için mahkemeye başvurmalıdır. Şansal’a adada yaşama hakkının iadesine çalışmalıdır.

Deneyimli bir avukattan öğrendiğime göre geçmişte mahkemelerden alınmış bu gibi iptal kararları vardır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözleri ile “Nefret, kin ve linç kültürüne fırsat vermemeliyiz. Demokrasinin asgari şartı bizim gibi düşünmeyenleri düşman olarak görmemektir. Siyasal linç kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür.”

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Metin münirt24köşe yazısıbarbaros şansal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Yazarın Diğer Yazıları

Nuri Bilge Ceylan: Bütün filmleri

Karakterler Türkiye’nin hâllerinin, insan şeklinde perdeye yansımasıdır. Filmlerin insana acı vermesinin bir nedeni budur

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24