KKTC'nin en büyük partisinin temizlenmeye ihtiyacı var

KKTC’nin en eski ve en büyük partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin temizlenmeye, yenilenmeye ve gençleşmeye ihtiyacı var.

Bu ihtiyacın ne kadar büyük olduğunun kanıtını bazı gazete haberlerinde görmek mümkün.

UBP’nin başkanlığına aday olan politikacılardan biri, başbakan iken haksız kazanç elde etmekten soruşturma geçiriyor.

Bu iddia -ki ciddidir ve kanıtlara dayanmaktadır- yeni değildir.

Zan altındaki şahıs, Hüseyin Özgürgün, hâlen UBP’nin başkanıdır.

“Yapmadım,” diyor ama servetindeki artışı açıklamak için söyledikleri pek inandırıcı değil.

Özgürgün’ün yeniden başkanlık için adaylığını açıklaması, herhâlde, UBP’nin rüşvete alışkın bir parti olduğu ve delegelerin “biraccık çalmayı” önemsemeyeceği varsayımına dayanıyor olmalı.

Başka neye dayanıyor olabilir?

UBP artık olgunlaşmalı, eşe dosta Rum malı ve kredi dağıtan, bir rüşvet ve yolsuzluklar partisi olduğu imajını silmelidir.

Bu, önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede UBP delegelerinin bunu yapmaya en yatkın adayı başkan seçmesiyle başlayabilir.

Aday olan dört politikacı içinde en uygun görüneni Lefkoşa Milletvekili, 58 yaşındaki Ersin Tatar’dır.

UBP’nin başkanlığına aday olan politikacılardan biri, başbakan iken haksız kazanç elde etmekten soruşturma geçiriyor

Tatar’ın temiz bir adı vardır. Hem politika hem iş dünyasında deneyime sahiptir:

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge’de ekonomi ve finans okudu. Mezun olduktan sonra Londra’da dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketlerinden biri olan Price Waterhouse’da dört yıl çalıştı.

Bilahare İngiltere’de Polly Peck firmasında, Ankara’da FMC-Nurol Savuma Sanayii’nde ve Show TV’de üst düzey mali görevlerde bulundu.

KKTC’ye 2003 yılında dönen Tatar, Kanal T televizyonunu kurdu. Politikaya atıldı ve 2009 seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekilliğine seçildi.

Aynı yıl UBP’nin kurduğu hükûmette Maliye Bakanı olan Tatar, solcu CTP hükûmetinin yarattığı ekonomik krizin atlatılmasında kritik rol oynadı.

Bu özellikleri Tatar’ı, KKTC’nin yeniden krizde olduğu dönemde UBP için ideal bir başkan adayı yapıyor.

Umarım seçilir ve umarım tek amaçları yeniden seçilmek olduğu için arkalarında iz bırakmadan yok olan liderler arasına katılmaz.

Devam etmeden bir haber vereyim: Rum tarafı birkaç yıl önce yaşadığı ağır ekonomik krizden kurtuldu ve yeniden ekonomisi büyüyen bir ülke statüsüne kavuştu.

Derecelendirme şirketleri Fitch ve Standard & Poor’s kısa bir zaman önce Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “yatırım yapılabilir” statüsüne yükseltti.

Rumların bütçesi arka arkaya iki yıldır fazla veriyor – KKTC’nin bırakın ulaşmak, ne olduğunu bile bilmediği bir olgu.

KKTC bugünkü haliyle bir utançtır.

Acınacak durumda olan maliyesini düzeltmek için vergi reformuna, insan kalitesini yükseltmek için eğitim reformuna ve bunları siyasi bedeline bakmaksızın gerçekleştirebilecek bilgili ve idealist liderlere ihtiyacı var.

Tatar, öyle görünüyor ki, bu tarife uyacak.