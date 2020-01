Kedi savaşları: Kediler doğal yaşamı yok ediyor

Çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Bende kalırken, bir gün bir kedi çıkageldi.

Beş yıl önce olabilir mi?

Sefil durumda bir kedi idi. Bir gözü kör, kulağı kesik, kuyruğu kopuk, bir deri bir kemik, ufak tefek.

“Bu kediye bakalım. Bakmazsak ölecek,” dedi arkadaşım.

O, kedileri, ben de onu çok seviyordum.

“Bakalım,” dedim. “Ama eve almam.”

Bakkala gittim, yem aldım. Bir tabağa doldurup önüne koyduk. Büyük bir iştahla yemeğe koyuldu.

Adını Limon koyduk.

Kısa zamanda semirdi, tüyleri parlaklaştı, bahçede koşmaya zıplamaya başladı. Şımardı, yemek beğenmez oldu.

Birkaç yıl geçti. Arkadaşım gitti, ben kediyle baş başa kaldım.

*

1894’te David Lylall adlı bir adam, deniz feneri bakıcısı olarak Yeni Zelanda’nın birkaç kilometre açığındaki minik Stephens Adası’na gitmiş.

Fener yapılıncaya kadar kesif ağaçlık olan adaya, insan eli neredeyse hiç değmemişmiş. Dünyanın başka bir yerinde bulunmayan, endemik canlı türleriyle kaynıyormuş. Amatör bir doğacı olan Lyall vaktini bu türleri inceleyerek geçiriyormuş.

Yanında götürdüğü kedisi Tibbles, yakalayıp öldürdüğü canlıları ona götürerek bu hobisinde yardımcı oluyormuş.

Bu tür adalarda bir zamanlar uçmayan kuşlar yaşardı. Bunlar adada kaçacak herhangi bir düşmanı olmadığı için uçmayı unutan kuşlardı.

Bir gün Tibbles ağzında bu kuşlardan birisiyle çıkagelmiş. Bu kuş dünyada sadece üç çeşidi bulunan uçmayan ötücü kuşlardan biriymiş, bir çalıkuşu.

Meğer Tibbles adaya geldiğinde hamile imiş. Yavrulamış. Yavrular da yavrulamış. Ve adadaki yaban hayatını süratle ortadan kaldırmaya başlamış. 1899’da Lyall bir tüfek edinmiş ve kedileri öldürmeye girişmiş. 1925’e gelindiğinde ada tamamen kedilerden arınmış.

Bu arada, traversia lyalli adlı çalıkuşunun nesli tükenmiş. *

Bilimsel araştırmalar, kedilerin her yıl on milyarlarca kuş, sürüngen ve küçük memeli öldürdüğünü ve süregelen türlerin yok oluşuna en büyük katkıda bulunan hayvan olduğunu gösteriyor.

Kediler beş aylıkken hamile kalır ve yılda üç defa doğurur. Sadece Amerika’da 86 milyon kedi var.

Cat Wars, Kedi Savaşları adlı kitabın yazarlarına göre sadece Amerika'da kediler bir yılda 4 milyar kuş, 22 milyar küçük memeli hayvan, 822 milyon sürüngen ve 299 milyon hem suda, hem karada yaşayan hayvan öldürüyor.

Bu katliamın dünya çapındaki rakamları herhalde insanın kanını dondurur.

Kitabın yazarlarına göre tek çare, ev dışında yaşayan bütün kedilerin toplanıp insani bir biçimde ortadan kaldırılmasıdır.

*

Limon, aç veya tok olsun, gaddar bir avcı. Sürekli av peşinde.

Bahçedeki kuşları, kertenkeleleri, yılan yavrularını, velhasıl hareket eden bütün canlıları öldürüyor. Ve ben onun öldürdüğü canlıları ondan daha çok seviyorum.

Bu da beni sürekli ertelediğim zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor.

* Kedi Savaşları: Sevimli Bir Katilin Yarattığı Yıkım Cat Wars: The Devastating Consequences of a Cuddly Killer by Peter P. Marra and Chris Santella(Türkçesi yok).