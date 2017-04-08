Karanlık günler için aydınlık Afrika sözleri

Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan herhangi bir yol, seni oraya götürür.

~Uganda

Ne acele etmek ölüme manidir ne de yavaş olmak yaşamaya.

~ İgbo

İnsanı öldüren çalışma değil, endişedir.

~Muhtelif





Barışla çözülmeyen sorun, savaşla çözülmez.

~ Somali

Aslan kendi öyküsünü anlatacak birini buluncaya dek, en iyi av hikâyeleri avcılarınınki olacak.

~Muhtelif

Hiddet ve delilik kardeştir.

~Muhtelif

Çocuklarımıza iki şeyi miras bırakmak isteriz: Birincisi kökleri, ikincisi kanatlarıdır.

~Sudan

Kuşlar cevapları olduğu için değil, şarkıları olduğu için öterler.

~ Muhtelif

Yatakların kraliçesi topraktır.

~ Namibya

Pire aslanın rahatını, aslanın pirenin rahatını bozduğundan fazla bozar.

~ Kenya

Dağ ol veya bir dağa yaslan.

~ Somali

Kaybolmak, yolu öğrenmek demektir.

~ Muhtelif

Bilgeler akılsızlar tekrarlasın diye değil, öğrensin diye atasözü icat eder.

~Muhtelif

Laf dinlemeyen kulaklar, kesilen kafayla beraber mezara gider.

~Muhtelif

Yumuşak bir sesle konuş, kalın bir sopa taşı, uzağa gidersin.

~ Batı Afrika

Bir aslanın komuta ettiği koyun sürüsü, bir koyunun komuta ettiği aslan sürüsünü alt eder.

~ Gana

Barış pahalıdır ama masrafa değer.

~Kenya

Savaşın gözleri yoktur.

~ Swahili

Kardeşler birbirlerini servetleri eşit olduğu zaman severler.

~ Igbo

Yakın bir dost, yakın bir düşman olabilir.

~ Muhtelif

Para kazan ama paranın seni kazanmasına izin verme.

~ Tanzanya

Para kılıçtan keskindir

~ Ashanti

Yoksulluk köleliktir.

~Somali

Zenginler devamlı şikayet eder.

~ Zulu

Esasında köpekler kemiği ete tercih etmez. Konu onlara kimsenin et vermemesidir.

~ Akan

Başarısızlık imkansızmış gibi davran.

~ Ashanti

Leoparın derisi güzeldir, kalbi değil.

~Baluba

Yol kenarına bağ ekenle güzel bir kadınla evlenenin sorunu aynıdır.

~Etiyopya

Kişilik varsa çirkinlik güzellik olur, yoksa güzellik çirkinlik olur.

~Nijerya

Üç şeyden uzaklaşmak hüzün verir; su kenarından, yeşil ağaçlardan ve güzel bir yüzden.

~ Fas

Bir şey güzel olabilir ama mükemmel, asla.

~Mısır

Güzelliğini kaç kişinin sana baktığı ile ölçme, kaç kişinin sana gülümsediğiyle ölç.

~Muhtelif

Aşık olmak, aşık kalmaktan çok daha kolaydır.

~ Muhtelif

Kralı sevmek fena değildir, ama kralın seni sevmesi daha iyidir.

~ Wolof

Sevdiği kızla evlenen adam mutludur, ama evlendiği kızı seven kadar değil.

~ Muhtelif

Ayakları seninkilerden daha büyük olan bir kadınla asla evlenme.

~ Mozambik

Koşmak ille de varmak değildir.

~ Swahili

Bir keklik yeri eşeliyorsa başka bir keklik için değildir.

~Xhosa

Eğer tabağınızda sinek arıyorsanız toksunuz.

~Güney Afrika

Doğa bize bir yerine iki yanağı, sıcak yemek yemek daha kolay olsun diye verdi.

~Gana

Keçi, nerede kan varsa orada bol bol et vardır, der.

~Gana

İyi giyinmiş bir adamı, üstü başı perişan bir adamla birlikte yemek yerken görürseniz, yemek ikincisine aittir.

~Fulani

Kaplan, kaplanlığını ilan etmek zorunda değildir.

~Nijerya

Ölüm korkunçsa kabahat ölümde değil sendedir.

~ Nijerya

Bilmemek kötüdür, bilmeyi istememek kötüden beterdir.

~ Nijerya

Kar, Mekke’de bile kardır.

~ Nijerya

Eğer fareler kediye gülüyorsa yakınlarda bir delik vardır.

~ Nijerya

İyi dans edemiyorsan en iyisi dansa kalkma.

~Nijerya

Patikadan gitme. Patika olmayan yerden git ve bir patika başlat.

~Gana

Kimse suyun derinliğini iki ayağıyla birden ölçmez.

~ Gana

Bir ülkenin mahvı insanlarının evlerinde başlar.

~ Gana

Bıçak, efendisinin kim olduğunu bilmez.

~Gana

Eğer avcı eve mantarla dönerse ona av nasıl gitti diye sorma.

~Gana

Tavuk da ne zaman sabah olduğunu bilir ama gene de horozun ağzına bakar.

~Gana

Boynuz kafadan önce çıkmaz.

~Nijerya.

Her şey, hiçbir zaman anlatılmaz.

~Nijerya

Ne düşünüyorsan osun.

~Nijerya

Yumurta sepeti taşıyorsan dans etme.

~Ambede

NOT: Çocuklarımla vakit geçirmek için önümüzdeki hafta yazılarıma ara vereceğim. Bir sonraki yazım 18 Nisan’da çıkacak.