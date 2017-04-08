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Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

08 Nisan 2017

Karanlık günler için aydınlık Afrika sözleri

Yumuşak bir sesle konuş, kalın bir sopa taşı, uzağa gidersin

Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan herhangi bir yol, seni oraya götürür.

~Uganda

Ne acele etmek ölüme manidir ne de yavaş olmak yaşamaya.
 ~ İgbo

İnsanı öldüren çalışma değil, endişedir.
~Muhtelif  


Barışla çözülmeyen sorun, savaşla çözülmez.
~ Somali  

Aslan kendi öyküsünü anlatacak birini buluncaya dek, en iyi av hikâyeleri avcılarınınki olacak.
~Muhtelif

Hiddet ve delilik kardeştir.
~Muhtelif

Çocuklarımıza iki şeyi miras bırakmak isteriz: Birincisi kökleri, ikincisi kanatlarıdır.
~Sudan

Kuşlar cevapları olduğu için değil, şarkıları olduğu için öterler.
~ Muhtelif

Yatakların kraliçesi topraktır.
~ Namibya

Pire aslanın rahatını, aslanın pirenin rahatını bozduğundan fazla bozar.
~ Kenya

Dağ ol veya bir dağa yaslan.
~ Somali

Kaybolmak, yolu öğrenmek demektir.
~ Muhtelif

Bilgeler akılsızlar tekrarlasın diye değil, öğrensin diye atasözü icat eder.
~Muhtelif

Laf dinlemeyen kulaklar, kesilen kafayla beraber mezara gider.
~Muhtelif

Yumuşak bir sesle konuş, kalın bir sopa taşı, uzağa gidersin.
~ Batı Afrika

Bir aslanın komuta ettiği koyun sürüsü, bir koyunun komuta ettiği aslan sürüsünü alt eder.
~ Gana

Barış pahalıdır ama masrafa değer.
~Kenya

Savaşın gözleri yoktur.
~ Swahili

Kardeşler birbirlerini servetleri eşit olduğu zaman severler.
~ Igbo

Yakın bir dost, yakın bir düşman olabilir.
~ Muhtelif

Para kazan ama  paranın  seni kazanmasına izin verme.
~ Tanzanya

Para kılıçtan keskindir
~  Ashanti

Yoksulluk köleliktir.
~Somali

Zenginler devamlı şikayet eder.
~ Zulu

Esasında köpekler kemiği ete tercih etmez. Konu onlara kimsenin et vermemesidir.
~ Akan

Başarısızlık imkansızmış gibi davran.
~ Ashanti

Leoparın derisi güzeldir, kalbi değil.
~Baluba

Yol kenarına bağ ekenle güzel bir kadınla evlenenin sorunu aynıdır.
~Etiyopya

Kişilik varsa çirkinlik güzellik olur, yoksa güzellik çirkinlik olur.
~Nijerya

Üç şeyden uzaklaşmak hüzün verir; su kenarından, yeşil ağaçlardan ve güzel bir yüzden.
~ Fas

Bir şey güzel olabilir ama mükemmel, asla.
~Mısır

Güzelliğini kaç kişinin sana baktığı ile ölçme, kaç kişinin sana gülümsediğiyle ölç.
~Muhtelif

Aşık olmak, aşık kalmaktan çok daha kolaydır.
~ Muhtelif

Kralı sevmek fena değildir, ama kralın seni sevmesi daha iyidir.
~ Wolof

Sevdiği kızla evlenen adam mutludur, ama evlendiği kızı seven kadar değil.
~ Muhtelif

Ayakları seninkilerden daha büyük olan bir kadınla asla evlenme.
Mozambik

Koşmak ille de varmak değildir.
Swahili

Bir keklik yeri eşeliyorsa başka bir keklik için değildir.
~Xhosa

Eğer  tabağınızda sinek arıyorsanız toksunuz.
~Güney Afrika

Doğa bize bir yerine iki yanağı, sıcak yemek yemek daha kolay olsun diye verdi.
~Gana

Keçi, nerede kan varsa orada bol bol et vardır, der.
~Gana

İyi giyinmiş bir adamı, üstü başı perişan bir adamla birlikte yemek yerken görürseniz, yemek ikincisine aittir.
~Fulani

Kaplan, kaplanlığını ilan etmek zorunda değildir.
~Nijerya

Ölüm korkunçsa kabahat ölümde değil sendedir.
~ Nijerya

Bilmemek kötüdür, bilmeyi istememek kötüden beterdir.
~ Nijerya

Kar, Mekke’de bile kardır.
~ Nijerya

Eğer fareler kediye gülüyorsa yakınlarda bir delik vardır.
~ Nijerya

İyi dans edemiyorsan en iyisi dansa kalkma.
~Nijerya

Patikadan gitme. Patika olmayan yerden git ve bir patika başlat.
~Gana

Kimse suyun  derinliğini iki ayağıyla birden ölçmez.
~ Gana

Bir ülkenin mahvı insanlarının evlerinde başlar.
~ Gana

Bıçak, efendisinin kim olduğunu bilmez.
~Gana

Eğer avcı eve mantarla dönerse ona av nasıl gitti diye sorma.
~Gana

Tavuk da ne zaman sabah olduğunu bilir ama gene de horozun ağzına bakar.
~Gana

Boynuz kafadan önce çıkmaz.
~Nijerya.

Her şey, hiçbir zaman anlatılmaz. 
~Nijerya

Ne düşünüyorsan osun.
~Nijerya

Yumurta sepeti taşıyorsan dans etme.
~Ambede  

NOT: Çocuklarımla vakit geçirmek için önümüzdeki hafta yazılarıma ara vereceğim. Bir sonraki yazım 18 Nisan’da çıkacak.

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