Karanlık günler için aydınlık Afrika sözleri

Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan herhangi bir yol, seni oraya götürür.
~Uganda
Ne acele etmek ölüme manidir ne de yavaş olmak yaşamaya.
~ İgbo
İnsanı öldüren çalışma değil, endişedir.
~Muhtelif
Barışla çözülmeyen sorun, savaşla çözülmez.
~ Somali
Aslan kendi öyküsünü anlatacak birini buluncaya dek, en iyi av hikâyeleri avcılarınınki olacak.
~Muhtelif
Hiddet ve delilik kardeştir.
~Muhtelif
Çocuklarımıza iki şeyi miras bırakmak isteriz: Birincisi kökleri, ikincisi kanatlarıdır.
~Sudan
Kuşlar cevapları olduğu için değil, şarkıları olduğu için öterler.
~ Muhtelif
Yatakların kraliçesi topraktır.
~ Namibya
Pire aslanın rahatını, aslanın pirenin rahatını bozduğundan fazla bozar.
~ Kenya
Dağ ol veya bir dağa yaslan.
~ Somali
Kaybolmak, yolu öğrenmek demektir.
~ Muhtelif
Bilgeler akılsızlar tekrarlasın diye değil, öğrensin diye atasözü icat eder.
~Muhtelif
Laf dinlemeyen kulaklar, kesilen kafayla beraber mezara gider.
~Muhtelif
Yumuşak bir sesle konuş, kalın bir sopa taşı, uzağa gidersin.
~ Batı Afrika
Bir aslanın komuta ettiği koyun sürüsü, bir koyunun komuta ettiği aslan sürüsünü alt eder.
~ Gana
Barış pahalıdır ama masrafa değer.
~Kenya
Savaşın gözleri yoktur.
~ Swahili
Kardeşler birbirlerini servetleri eşit olduğu zaman severler.
~ Igbo
Yakın bir dost, yakın bir düşman olabilir.
~ Muhtelif
Para kazan ama paranın seni kazanmasına izin verme.
~ Tanzanya
Para kılıçtan keskindir
~ Ashanti
Yoksulluk köleliktir.
~Somali
Zenginler devamlı şikayet eder.
~ Zulu
Esasında köpekler kemiği ete tercih etmez. Konu onlara kimsenin et vermemesidir.
~ Akan
Başarısızlık imkansızmış gibi davran.
~ Ashanti
Leoparın derisi güzeldir, kalbi değil.
~Baluba
Yol kenarına bağ ekenle güzel bir kadınla evlenenin sorunu aynıdır.
~Etiyopya
Kişilik varsa çirkinlik güzellik olur, yoksa güzellik çirkinlik olur.
~Nijerya
Üç şeyden uzaklaşmak hüzün verir; su kenarından, yeşil ağaçlardan ve güzel bir yüzden.
~ Fas
Bir şey güzel olabilir ama mükemmel, asla.
~Mısır
Güzelliğini kaç kişinin sana baktığı ile ölçme, kaç kişinin sana gülümsediğiyle ölç.
~Muhtelif
Aşık olmak, aşık kalmaktan çok daha kolaydır.
~ Muhtelif
Kralı sevmek fena değildir, ama kralın seni sevmesi daha iyidir.
~ Wolof
Sevdiği kızla evlenen adam mutludur, ama evlendiği kızı seven kadar değil.
~ Muhtelif
Ayakları seninkilerden daha büyük olan bir kadınla asla evlenme.
~ Mozambik
Koşmak ille de varmak değildir.
~ Swahili
Bir keklik yeri eşeliyorsa başka bir keklik için değildir.
~Xhosa
Eğer tabağınızda sinek arıyorsanız toksunuz.
~Güney Afrika
Doğa bize bir yerine iki yanağı, sıcak yemek yemek daha kolay olsun diye verdi.
~Gana
Keçi, nerede kan varsa orada bol bol et vardır, der.
~Gana
İyi giyinmiş bir adamı, üstü başı perişan bir adamla birlikte yemek yerken görürseniz, yemek ikincisine aittir.
~Fulani
Kaplan, kaplanlığını ilan etmek zorunda değildir.
~Nijerya
Ölüm korkunçsa kabahat ölümde değil sendedir.
~ Nijerya
Bilmemek kötüdür, bilmeyi istememek kötüden beterdir.
~ Nijerya
Kar, Mekke’de bile kardır.
~ Nijerya
Eğer fareler kediye gülüyorsa yakınlarda bir delik vardır.
~ Nijerya
İyi dans edemiyorsan en iyisi dansa kalkma.
~Nijerya
Patikadan gitme. Patika olmayan yerden git ve bir patika başlat.
~Gana
Kimse suyun derinliğini iki ayağıyla birden ölçmez.
~ Gana
Bir ülkenin mahvı insanlarının evlerinde başlar.
~ Gana
Bıçak, efendisinin kim olduğunu bilmez.
~Gana
Eğer avcı eve mantarla dönerse ona av nasıl gitti diye sorma.
~Gana
Tavuk da ne zaman sabah olduğunu bilir ama gene de horozun ağzına bakar.
~Gana
Boynuz kafadan önce çıkmaz.
~Nijerya.
Her şey, hiçbir zaman anlatılmaz.
~Nijerya
Ne düşünüyorsan osun.
~Nijerya
Yumurta sepeti taşıyorsan dans etme.
~Ambede
NOT: Çocuklarımla vakit geçirmek için önümüzdeki hafta yazılarıma ara vereceğim. Bir sonraki yazım 18 Nisan’da çıkacak.