İç bade, komplo sev var ise aklı şuurun

İç bade, komplo sev var ise akl-u şuurun

Darbe var imiş ya ki yoğ imiş ne umurun*

Komplo teorisi, hayal gücünün aklın ve bilginin yerini alması durumudur.

Geçen ayki darbe girişiminden bu yana Türkiye'de darbe komplosu kaynıyor.

Bunların içinde en yaygın ve uçuk olanı darbeyi, durumunu sağlamlaştırmak ve Fethullahçıları temizlemek için Erdoğan’ın düzenlediğidir.

Bu aslında açıklama istemeyecek kadar aptalca bir teoridir.

Kendine karşı sahte darbe düzenlemek kendine karşı yapmacık suikast düzenlemeye benzer. İnsan kaza kurşununa kurban gidebilir.

Sahte darbe düzenlemek o kadar zor, karmaşık ve risklidir ki bu güne kadar yeryüzünde bir örneği olmadı.

Kandırılarak darbe yapan generaller başarılı olurlarsa ve gitmiyorum derse ne olacak? Başarısız olurlarsa hapse girmeyi göze mi alacaklar?

Bir diğer popüler teori, darbeyi Fethullah Gülen’in Türkiye’de yapılanmasını kullanarak, Amerika’nın düzenlediğidir.

Türkiye ABD’nin müttefikidir ve Batı’nın Orta Doğu’daki çıkarları açısından kilit bir ülkedir.

Kendine karşı sahte darbe düzenlemek kendine karşı yapmacık suikast düzenlemeye benzer. İnsan kaza kurşununa kurban gidebilir

Erdoğan iktidara gelmeden önce Türkiye ile ABD’nin politikaları at başı gidiyordu. Erdoğan’dan sonra iki ülkenin dış politikaları birlikte bağlı oldukları kazıktan kurtulup değişik yönlere uçmaya başladı.

Ama Washington’un uzun vadede Erdoğan ile sorunu bundan büyüktür.

Bu sorun AKP liderinin gittikçe despotlaşması ve Batı’nın demokratik değerlerinden uzaklaşmasıdır. Böyle bir Türkiye ne NATO ve ne de AB ile aynı takımda top koşturamaz. Eninde sonunda her ikisinden de atılması gerekecek.

Bu seçeneği uzaklaştırmaya çalışan Amerika neden Erdoğan’ı devirip ordu desteğinde bir Fethullah Gülen’i iktidara getirmek istesin?

Kitaplarını okuyanlar Fethullah Gülen’in ikinci bir Humeyni olacağını bilir.

Birinci Humeyni’nin başına açtığı belalardan daha kurtulamayan Amerika neden, hem de Avrupa’nın hududunda ikinci bir Humeyni yaratmak istesin?

Gülen’in Humeyniliğinin Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemesi kaçınılmazdır.

Neden Suriye’deki durumu kontrol altına almak için boğuşan Amerika Suriyeleşen bir Türkiye istesin?

Böyle bir durumda Ege Denizi’nin Türkiye’den kaçmaya çalışan yüzbinlerce Türk ve Kürtle dolması kaçınılmazdır.

Neden Washington Avrupa’nın başına ikinci bir mülteci krizi açsın ve AB’nin çatırdamasına neden olsun?

Komplo teorileri, suçu kendimizde aramak yerine başkalarına yükleme görevi de görür. Esas nedenleri araştırmamıza engel olur. Suçluların suçsuzluk kıyafeti içinde suç işlemeye devam etmelerine vesile olur.

İşte bir örnek:

Erdoğan birkaç gün önce iktidarı boyunca Fethullahçılara yardımcı olduğunu itiraf etti. “Bizler de bu yapıya iyi niyetle destek olduk. Açık konuşuyorum ben de şahsen bunlara yardımcı oldum,” dedi.

“Rabbim de, milletim de bizi affetsin,” diyerek itiraf yoluyla kendi kendini akladı ve beraat ettirdi.

Bu aklanma ve beraat onun için geçerli ise neden bütün Fethullahçılar için geçerli olmasın?

Darbe girişimi gerçek bir darbe girişimi idi.

Fethullah Gülen de bir “besle kargayı oysun gözünü” vakıasıdır. Besleyen Erdoğan’dır. Gözü oyulan Türk milletidir.

*Ziya Paşa’dan özür dileyerek

NOT: Yazdığım romanı son defa elden geçirmek amacıyla yazılarıma 22 Ağustos’a kadar ara veriyorum. Görüşmek üzere.