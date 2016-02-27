Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez vesaire

İnsan düşüncelerin ürünüdür. Ne düşünürse o olur.
Mahatma Gandi
Öfkeli insan, her zaman, yapmaya muktedir olduğundan fazlasını yapabileceğini sanır.
Brescia’lı Albertano.
İnsan acımasızca hayvanları yok ettiği sürece sağlık ve huzur yüzü görmeyecek. İnsanlar hayvanları katletmeye devam ettikleri müddetçe birbirlerini de öldürecekler.
Pisagor
Budala konuşması, akıllı susması ile bilinir.
Pisagor
Terör yoksulların savaşıdır, savaş zenginlerin terörüdür.
Peter Ustinov
Kalem tutmak savaşta olmak demektir.
Voltaire
Çağımızın sorunu aptalların kendilerinden çok emin, akıllıların tereddüt içinde olmalarıdır.
Bertrand Russel
Başkalarını bilmek zekadır; kendini bilmek bilgeliktir.
Lao Tzu
Ruhun hiçbir ihtiyacını tatmin etmek için para gerekmez.
Henry David Thoreau
Nereye gidersen git kendin oradasın.
Zen atasözü
Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez.
Zen atasözü
Hayatının tamamını düşmanlarını öldürmeye adasan bile onları tüketemezsin. Ama öfkeni bastırırsan gerçek düşmanını öldürmüş olursun.
Nagarjuna & Sakya Pandita
Kim ki öfkeli olana karşı hiddet göstermez, kazanması kolay olmayan savaşı o kazanır.
Samyutta Nikaya
İyilik inancın nişanesidir ve kim ki iyi değildir inançlı değildir.
Hz. Muhammed
Bir tek Müslümanı öldürmek Kâbe’yi taş be taş yıkmaktan kötüdür.
Hz. Muhammed
Şiddet kullanılarak elde edilen zafer yenilgiye eşittir çünkü geçicidir.
Mahatma Gandi
Şiddetsizlik dinimin birinci maddesidir.
Mahatma Gandi
Aşk iki ayrı gövdede yaşayan tek ruhtur.
Aristo
İyi yaşama sanatı ile iyi ölme sanatı aynıdır.
Epicurus
Savaşın sona erdiğini sadece ölüler görür.
Plato
Resim sessiz şiir, şiir ise konuşan resimdir.
Plütark
Şu iki kelime dilden çıkarılabilseydi insan hayatı çok sakin olurdu: Benim, Senin.
Anaxagoras
Her şeyin tohumu diğer her şeyin içindedir.
Anaxagoras
İnsan çok düşünmeye ve az bilmeye çaba göstermelidir.
Plutarch
Kötülük eden kötülük edilenden talihsizdir.
Demokritus
Tanının doğası, merkezi her yerde olan, çevresi hiçbir yerde olmayan bir dairedir.
Empedoklis
Zaman insanın harcayabileceği en değerli şeydir.
Teoprastus
Hiçbir kadın bir erkek için her şey değildir.
Sybille Bedford
Güneş meşalelerin kralıdır.
Batı Afrika atasözü
Barış pahalıdır ama masrafına değer.
Kenya atasözü
Bir aslanın komuta ettiği koyun ordusu, bir koyunun komuta ettiği aslan ordusunu yener.
Gana atasözü
Tavsiye dinlemeyen lider lider değildir.
Kenya atasözü
Para kazan ama para seni kazanmasın.
Tanzanya atasözü