Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez vesaire

İnsan düşüncelerin ürünüdür. Ne düşünürse o olur.

Mahatma Gandi

Öfkeli insan, her zaman, yapmaya muktedir olduğundan fazlasını yapabileceğini sanır.

Brescia’lı Albertano.

İnsan acımasızca hayvanları yok ettiği sürece sağlık ve huzur yüzü görmeyecek. İnsanlar hayvanları katletmeye devam ettikleri müddetçe birbirlerini de öldürecekler.

Pisagor

Budala konuşması, akıllı susması ile bilinir.

Pisagor

Terör yoksulların savaşıdır, savaş zenginlerin terörüdür.

Peter Ustinov

Kalem tutmak savaşta olmak demektir.

Voltaire

Çağımızın sorunu aptalların kendilerinden çok emin, akıllıların tereddüt içinde olmalarıdır.

Bertrand Russel

Başkalarını bilmek zekadır; kendini bilmek bilgeliktir.

Lao Tzu

Ruhun hiçbir ihtiyacını tatmin etmek için para gerekmez.

Henry David Thoreau

Nereye gidersen git kendin oradasın.

Zen atasözü

Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez.

Zen atasözü

Hayatının tamamını düşmanlarını öldürmeye adasan bile onları tüketemezsin. Ama öfkeni bastırırsan gerçek düşmanını öldürmüş olursun.

Nagarjuna & Sakya Pandita

Kim ki öfkeli olana karşı hiddet göstermez, kazanması kolay olmayan savaşı o kazanır.

Samyutta Nikaya

İyilik inancın nişanesidir ve kim ki iyi değildir inançlı değildir.

Hz. Muhammed

Bir tek Müslümanı öldürmek Kâbe’yi taş be taş yıkmaktan kötüdür.

Hz. Muhammed

Şiddet kullanılarak elde edilen zafer yenilgiye eşittir çünkü geçicidir.

Mahatma Gandi

Şiddetsizlik dinimin birinci maddesidir.

Mahatma Gandi

Aşk iki ayrı gövdede yaşayan tek ruhtur.

Aristo

İyi yaşama sanatı ile iyi ölme sanatı aynıdır.

Epicurus

Savaşın sona erdiğini sadece ölüler görür.

Plato

Resim sessiz şiir, şiir ise konuşan resimdir.

Plütark

Şu iki kelime dilden çıkarılabilseydi insan hayatı çok sakin olurdu: Benim, Senin.

Anaxagoras

Her şeyin tohumu diğer her şeyin içindedir.

Anaxagoras

İnsan çok düşünmeye ve az bilmeye çaba göstermelidir.

Plutarch

Kötülük eden kötülük edilenden talihsizdir.

Demokritus

Tanının doğası, merkezi her yerde olan, çevresi hiçbir yerde olmayan bir dairedir.

Empedoklis

Zaman insanın harcayabileceği en değerli şeydir.

Teoprastus

Hiçbir kadın bir erkek için her şey değildir.

Sybille Bedford

Güneş meşalelerin kralıdır.

Batı Afrika atasözü

Barış pahalıdır ama masrafına değer.

Kenya atasözü

Bir aslanın komuta ettiği koyun ordusu, bir koyunun komuta ettiği aslan ordusunu yener.

Gana atasözü

Tavsiye dinlemeyen lider lider değildir.

Kenya atasözü

Para kazan ama para seni kazanmasın.

Tanzanya atasözü