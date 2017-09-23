Google da depresyon piyasasına girdi

Google kardeş de dünya mutsuzluk pastasından bir ısırık almak istiyor.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde, depresyon konusunda arama yapan müşterilerine bilgi vermek yerine, bir anket formu sunarak depresyonlarının derecesini ölçmeye dâvet edecek.

Google’dan yapılan açıklamaya göre bu girişim, Amerikan “Akıl Hastalıkları İçin Ulusal İttifak” adlı sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile yapıldı.

Kısa adı NAMI olan bu kuruluş, ruhsal bozukluklar konusunda Amerika’nın en büyük sivil toplum kuruluşudur.

İlk bakışta Google’ın girişimi iyi bir fikir gibi geliyor: Ruhumun röntgenini çekmek gibi bir şey. Ve bedava!

Ama ikinci bakışta resim değişiyor.

Resmi değiştiren ilk şey NAMI’nin bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmadığı, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü ilaç şirketlerinin bağışlarıyla yürüttüğüdür.

Yıllarca kendini nasıl finanse ettiğini gizli tutan şirket, 2009 yılında ABD Senatosu tarafından gelir kaynaklarını açıklamaya zorlandı. Son beş yıl içinde NAMI’nin gelirlerinin yüzde 56’sının ilaç endüstrisi tarafından sağlandığı ortaya çıktı.

Bilahare New York Times, NAMI’nin aldığı bağışların yüzde 75’inin ilaç endüstrisi kaynaklı olduğunu yazdı.

Antidepresanlar ve psikiyatrinin kullandığı diğer ilaçlar, ilaç şirketlerinin en büyük birkaç gelir kaynağı arasındadır.

Google’ın röntgeni

uru gösteriyor. Ama

ur kanserli mi, iyi huylu mu göstermiyor

Amerikan Psikiyatri Birliği, bu geliri artırmak için her türlü yönteme başvuran ilaç şirketlerinin en büyük müttefikidir.

Şirketler psikiyatrlara direkt ve dolaylı yollardan milyonlarca dolar aktarmaktadır. Kesin miktar bilinmemektedir. Bilinen, endüstrinin reklam ve psikiyatrları tavlamak için harcadığı paraların milyarlarca doları bulduğu ve bunun araştırmaya harcadıkları paradan çok fazla olduğudur.

Psikiyatrinin ilaç şirketlerine yaptığı en büyük hizmet, hastalık uydurarak ve bu hastalıkların kapsamını genişleterek ilaç piyasasını büyütmektir.

Resmi değiştiren ikinci şey, Google’ın anketindeki soruların Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından sağlanmış olmasıdır.

Bu sorular, depresyon hastası olanlarla olmayanları ayırt etmiyor.

Normal insanlık hâlleri dolayısıyla kendilerini üzgün, neşesiz, mutsuz hissedenlerle gerçekten depresyon hastası olanları aynı sayıyor.

“Sen hasta değilsin, kötü bir dönemden geçiyorsun. Sen hastasın,” ayrımı yapamıyor.

Google

kardeş de dünya mutsuzluk pastasından

bir ısırık

almak

istiyor

Yukarıda röntgen örneğini vermiştim. Benzetmeye devam edeyim:

Google’ın röntgeni uru gösteriyor. Ama ur kanserli mi, iyi huylu mu göstermiyor.

Depresyon anketi dolduran kişinin eğilimi büyük bir olasılıkla işi garantiye almak için psikiyatrın yolunu tutmak olacaktır.

Google anketinin sonucu, sağlıklı olan birçok insanı depresif kategorisine sokmak olacak. Bu iş Amerika’dan başlayacak ve orada durdurulamazsa bütün dünyaya yayılacak.

Başka hastalık anketlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacak. Çocuğunuzda “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” var mı? Kızınız veya oğlunuz “Manik Depresif” mi?

Say sayabildiğin kadar.

Bu işin arkasında bir rant olduğunun kokusunu binlerce kilometre öteden alabiliyorum. Kamu yararını düşünen bir şirket, körkütük cahil değilse, Google’ın yaptığını yapmazdı.

Amerikalı bir gazeteci olsam Google’a sorardım: Bu anketi yayınlamak için ilaç şirketlerinden veya başka bir kaynaktan para aldınız mı? Anket sonuçlarını paraya tahvil etmek için bugün veya gelecekte planınız var mı?