T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

13 Mart 2018

Geri kalmaya kararlı bir ülke

Eğer Türk iseniz, iki şey er geç sizi bulacaktır: Ölüm ve ekonomik kriz

Enflasyon, suç işlemeden cezalandırılmak demektir.

Kazanmakta olduğunuz paranın satın alma gücünü düşürür, biriktirmiş olduğunuzun değerini azaltır.

Aynı yerde durmak için koşmak zorunda bırakır.

Ekonomik kriz ise maraton koşarken görünmeyen bir elin sizi kapıp başlama noktasına geri götürmesidir. Artık kazanmanız, hatta bitirmeniz mümkün olmayan bir yarıştasınız.

Fethullahçı derecelendirme kuruluşu Moody’s’in birkaç gün önce Türkiye’nin notunu düşürmesi, görünmez bu elin ensenize doğru yaklaşmakta olduğunun bir işaretidir.

Türkiye için ekonomik kriz, Muş laleleri gibi, endemiktir.

Eğer Türk iseniz, iki şey er geç sizi bulacaktır: Ölüm ve ekonomik kriz.

Enflasyon, suç işlemeden cezalandırılmak demektir

Türkiye, ya ekonomik krizin arifesindedir, ya ekonomik kriz yaşamaktadır ya da ekonomik krizi atlatmaya çalışıyordur.

Hayır, unutmadım. İşlerin iyi gittiği ara dönemler de oldu.

Bu ara dönemlerin sonuncusu, AKP iktidarının ilk yıllarında yaşandı.

AKP’den önce devasa bir kriz yaşandı; IMF ve Dünya Bankası devreye girip hükûmeti sıkı mali disiplin uygulamaya ve köklü reformlar yapmaya zorladı.

Reformlar meyve vermeye başlarken AKP seçimleri kazandı. Hazır bulduğu reçetelere, istikrar unsurunu da katınca Türkiye kalkınmakta olan ülkeler arasında ilk sıralara girdi.

Ama ara dönem uzun sürmedi. Bu ara dönemler hiçbir zaman uzun sürmez, çünkü Türk hükümetlerinde İngilizlerin “staying power” dediği şey yoktur. Staying power, bir işi sonuna kadar götürecek irade ve akla sahip olmak demektir.

Sebat ve tâkat, ne yazık ki Türk genlerinde bolca yoktur. “Türk gibi başla İngiliz gibi bitir,” sözü bu fenomenin atasözüne dönmüş şeklidir.

AKP, her şey yolunda gitmeye başlarken, ağacın gövdesine nüfuz eden kurt gibi, doğru ekonomik politikaları kemirmeye başladı. Reform yapmaktan vazgeçti. Avrupa Birliği standartlarından saptı.

İyileşme, otomatik pilotta gider sandı.

AKP demokratik kurumları da çürüttü. Geri-götürücü tarikatları teşvik etti. Kürt sorununu çözmekten vazgeçti. Dış politikada maceraperest oldu. Geleneksel müttefiklerini hasım sınıfına koydu.

En geç gelecek yıl, tek adam rejimine geçişi tamamlanmış olacak.  

Eğer Türk iseniz, iki şey er geç sizi bulacaktır: Ölüm ve ekonomik kriz

Türkiye ile ilgili en büyük muammalardan biri, dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olabilecekken, neden sürekli ekonomik krizle flört hâlinde olduğudur.

Ama belki bu bir muamma değil.

Doğru olanın ne olduğu açık iken bunu değil, bunun tersini yapmakta ısrar etmektir, belki neden. Bir tür akılsızlık. Bir tür slow-motion intihar.

Konu sadece kalkınma da değil. İşin bir de “gelişme” boyutu var: Belirli bir uygarlık düzeyini yakalama, özgürlük ve hoşgörü, ikonik binalar, yeşil çevre, dünya çapında üniversiteler ve sanatkârlar.

Aradan mucizevî bir şekilde sıyrılanlar hariç, bunları tamamen unutabilirsiniz.

Kalkınma literatüründe belki Türkiye için yeni bir sınıf açmak lazım: Geri Kalmaya Kararlı Ülke.

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

ekonomieknomik krizenflasyontürkiyegeri kalmakistikrartek adam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

Yazarın Diğer Yazıları

Surat asmanın psikolojisi

Surat asmak, küsmek, içine atmak, huysuzluk, hamlık alametleridir. Kişiyi çekilmez yapar. Öfkeyi karşı tarafa aktararak sorunu büyütür

Sayılar ve sayılacak şeyler

Don Kişot’un cevabı şu olur: Ey kişi, sen dünyanın kendisini görmüyorsun, gördüğün sadece onu peçeleyen ölçülerdir. Vah sana, kör kişi

Bir çift krokodil ayakkabı

İnsan, doğanın istediğini ondan beleş alsın diye var olduğu inancı ile kendisini hayvanlara ne isterse yapma özgürlüğüne sahip addediyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24