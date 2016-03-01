T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

01 Mart 2016

Generalleri özlediniz mi?

En doğrusu öfkeye kapılmadan, şiddete başvurmadan, yılmadan demokrasi için mücadeleye devam etmek

Fakında değildik.

Ama Türkiye’de bir tek gerçek muhalefet partisi vardı.

O da ordu idi.

Ordu siyasetteki hakim pozisyonunu kaybedince Türkiye muhalefetsiz kaldı.

Ve Erdoğan hukuk devletine olan saygısızlığını "Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar(ı) ... kabul etmek durumunda değilim... ve verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyebilecek kadar ileri götürebildi.

“Keşke ordu kışlasına çekilmeseydi” diyor musunuz?Bununla da kalmadı. Alt mahkemeye de, hücreye yollanan Can Dündar ve Erdem Gül’e ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararına itiraz etmediği için posta koydu. “Dündar ve Gül’ü gözaltına alan mahkeme kararında direnebilirdi” dedi.

“Eğer kararında direnmiş olsaydı... Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar boşa çıkacak” ve “şu anda tahliye edilmiş olan bu kişiler” (bunu söylemedi ama bunu kastettiği muhakkaktır) hücrede yaşamaya devam ediyor olacaklardı.

Eğer ordu eski gücünde olsaydı Erdoğan bu sözleri söyleyemezdi.

Hadi sağ elimle sol kulağımı tutmadan söyleyeyim:

Eğer ordu eski gücünde olsaydı Erdoğan çoktan devrilmiş, AKP kapatılmış, küçük dağları yaratan birçok AKP’li Can Dündar ve Erdem Gül’ün içtiği zehri tatmak üzere hapishaneleri doldurmuştu.

Ama ordu siyasi arenayı terk etti. Muhalefetin laf üretmekten başka bir fonksiyonu olmadığı anlaşıldı. Medya acınacak durumlara düştü. (Ne zaman değildi ki?) Kürtleri saymazsak, sesini çıkarabilecek durumda olan herkes sindirildi.

Bu sinmişlik durumu dış dünyada da var. AB, sığınmacılar konusunda Erdoğan’ın insafına kaldığı için, Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşmasına ses çıkarmıyor. ABD, Orta Doğu’da ona ihtiyacı olduğu için.

Meydan boş.

Erdoğan canının istediği her şeyi yapma ve söyleme rahatlığına sahip. Ve canının istediği her şeyi söylüyor ve yapıyor.

Paşaların kışlaya geri dönmesinden başka, ona cesaret veren, bir unsur daha var: Ne yaparsa yapsın kabul eden, affeden ve eyvallah diyen yüzde elli seçmen topluluğu.

Erdoğan demokrat olsaydı ve ufkunu Müslüman Kardeşler ideolojisi daraltılmamış olsaydı kazandığı muazzam güç ona büyük şeyler yapmak için bir atlama tahtası olabilirdi. Kendini de Türkiye’yi de büyütebilirdi.

Ama, ne yazık ki, kendini de Türkiye’yi de küçültüyor.

En şaşırtıcı şey de çevresinde bir danışman ordusu olduğu hâlde kimsenin bunu ona söylememesi, onun da her eleştiriyi kötü niyete yormasıdır.

Bu durumda “Keşke ordu kışlasına çekilmeseydi” diyor musunuz?

Ben demiyorum.

Demokrasisine imrendiğimiz ülkelere baktığımızda büyük badirelerden geçmeden, büyük acılar çekmeden, büyük yıkımlar yaşamadan doğru yolun bulunamadığını görüyoruz.

Ordu kolay bir çözüm olurdu ama iyi bir çözüm olmazdı. Çünkü Türkiye’yi başlama noktasına, 1960’ta Menderes ve Bayar’ın devrilmesine, idamlara, hâlâ kapanmamış olan yaralara geri götürürdü. Bu, bugünkü durumdan kötü olurdu.                                                                        

En doğrusu öfkeye kapılmadan, şiddete başvurmadan, yılmadan demokrasi için mücadeleye devam etmek.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

metin münirköşe yazısıt24postalcan dündarerdem gülorduerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Yazarın Diğer Yazıları

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

Bir karpuz anısı

Kışın gelmeyeceği, yazın gitmeyeceği, kuşların göçmeyeceği yıllara yaklaşıyor olabilir miyiz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24