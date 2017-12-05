Erdoğan’ı yakmaya hazırlanan Amerikan General

Amerika’da özel bir savcı, Donald Trump’ın çevresindekilerin, Rusya’nın Trump’ı başkan seçtirmek için çevirdiği dolaplara karışıp karışmadığını araştırıyor.

Araştırma kapsamındaki kişilerden biri AKP iktidarını da yakından ilgilendiren emekli General Michael Flynn’dir.

Flynn ordudan ayrıldıktan sonra Washington’da, şirketlere ve hükümetlere istihbarat hizmeti sunan Flynn Intel Group adlı bir danışmanlık şirketi kurdu.

O zamanlar başkan adaylığı birçok kişi tarafından kötü bir şaka addedilen Trump’ın seçim kampanyasına katıldı.

Dış politika deneyimi olmayan Trump, Başkan seçildikten sonra Flynn’i kabinedeki birçok bakandan bile etkili olan Milli Güvenlik Danışmanlığı’na getirdi.

Ancak Flynn bu görevde 24 gün tutunabildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey I. Kislyak ile konuşmaları ve bu konuşmalar hakkında üstlerine yalan söylediği ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.

Ve Trump takımının seçimi kazanmak için Rusya’dan yardım aldığı iddialarını inceleyen soruşturmanın ağına takıldı.

Yakında Trump’ın diğer yakınları, damadı Jared Cushner ve oğlu Donald Trump Jr.’da kendilerini özel savcının önünde bulacaklar

Ve, Reza Zarrab gibi, cezasını hafifletmek karşılığında bildiklerini anlatma konusunda özel savcı ile anlaştı.

Bu anlaşma Trump’ı iktidardan alaşağı edecek olan yola açılan kapıdır.

Yakında Trump’ın diğer yakınları, damadı Jared Cushner ve oğlu Donald Trump Jr. da kendilerini özel savcının önünde bulacaklar: Ve onlar da ilk defa sorgularında söyledikleri yalanlar için pişmanlık duyacaklar. Sonra sıranın Trump’a gelmesi kaçınılmazdır.

Bu, olayın Amerika’yı ilgilendiren boyutu.

Türkiye’yi ilgilendiren boyutu ise şudur:

Flynn, Trump’ın seçim kampanyasına katkıda bulunduğu esnada Hollanda’da kayıtlı bir paravan şirket aracılığıyla Türkiye Hükümeti’nin danışmanlığını da yapıyordu. Ve Milli Güvenlik Danışmanlığı’na atandıktan sonra Türkiye’ye hizmet vermeye devam etti.

İddialara göre, Flynn’in Türkiye için yaptığı ve yapmayı tasarladığı şeyler arasında kanunsuz işler var.

Ve bunlar, Flynn’i (ve AKP Hükümeti’nin bazı üyelerini) “fesat maksadıyla gizli anlaşma yapma” ve “adam kaçırma,” suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilir.

İddiaya göre; emekli General, Fethullah Gülen’i Pennsylvania’daki evinden kaçırıp Türkiye’ye teslim etme konusunda Türk yetkililerle pazarlık yapmış.

Bu suçlama ilk defa Wall Street Journal’da yayınlanmış ve hem Ankara hem de Flynn’in avukatları tarafından yalanlanmıştı.

Ancak yasaları pek takmamakla bilinen Flynn’in, suçlamaları önce reddedip sonra kabullenme alışkanlığı olduğu için, bu yalanlamalar pek inandırıcı bulunmamıştı.

İnandırıcı bulunmamasının bir başka nedeni, Gülen’i kaçırma toplantılarının birinde eski CIA başkanlarından James Woolsey’in de bulunmasıdır.

Toplantıya son anda katılan Woolsey, duyduklarından o kadar dehşete kapıldı ki komployu o zamanki ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’e rapor etme ihtiyacını duydu.

İddiaya göre, Gülen’in kaçırılıp İmralı Adası’nda Türk yetkililere teslim edilmesi konusu, Flynn’le ilk defa geçen yılın Eylül ayında görüşüldü. Gene iddiaya göre, bu toplantıda Türkiye’yi Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu temsil etti.

İddiaya göre, Flynn’e, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için 15 milyon dolar önerildi

Aynı konuda ikinci bir toplantı geçen Aralık’ta, Flynn, Milli Güvenlik Danışmanı olduktan sonra New York’un ünlü 21 Club’ında yapıldı.

Bu toplantıda Flynn’e, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için 15 milyon dolar önerildi.

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Bu konuda birilerinin yalan söylediği kesin. Flynn’in özel savcıya anlattıkları açıklanınca kim olduğunu anlayacağız.

Şu an elde olan bilgiler doğruysa, ki olduğu nerdeyse kesindir, Flynn Erdoğan’ı yakacak.

Albayrak ile Çavuşoğlu da herhâlde artık sık sık Amerika’ya uçamayacak.