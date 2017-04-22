T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

22 Nisan 2017

En iyi intikam iyi yaşamaktır

Erdoğan, rakibinin bir kolu bağlı olmasa onu yenemeyeceğini bilen boksördür

Erdoğan kalbinin derinliklerinde yenildiğini biliyor. 

Çevresindekiler de.

Kendine soruyor olmalı: Bu kadar şiddet, bu kadar baskıyla, bu kadar parayla ve manipülasyonla, bu kadar gazete, radyo ve televizyonu kapatarak, bu kadar gazeteciyi hapse tıkarak, bu kadar mühürsüz oyla, yüzde 51 aldıysam, hür bir ortamda ne alırdım?

“Seni başkan yaptırmayacağız” diyen Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı oylarım ne kadar azalırdı?

Dünyanın en az gülen adamı yanımda yer almasaydı halim ne olurdu?

Devletin bütün olanaklarını kullanamasam, olağanüstü hâl rejimine sığınmasam, muhalefetin alanını bu kadar daraltamasam sonuç ne olurdu?

Erdoğan, rakibinin bir kolu bağlı olmasa onu yenemeyeceğini bilen boksördür

Yüzde otuz beş? Kırk?

Erdoğan, rakibinin bir kolu bağlı olmasa onu yenemeyeceğini bilen boksördür.

Bu nedenledir ki oy sayımının bitimine yakın gazetecilerin önüne çıktığında hâli bitkin, sesi enerjisiz, sözleri sönüktü. 

Yenildiğini biliyordu çünkü.

Erdoğan’ın ‘zafer’inde meşruiyet yoktur. 

Referandum sonuçları hiçbir zaman meşruiyet kazanmayacak. Dış dünya daha şimdiden oylamayı sakat ve lekeli olarak damgaladı.

Erdoğan, ebediyen Türk demokrasisini öldüren ve mezarının üzerinde dans eden kişi olarak bilinecek.

Yurt dışında bu yerleşik bir gerçek hâline geldi bile. 

Referandum, Batı’da Erdoğan’ın zaten düşük olan prestijini sıfırladı. Orada gazeteler artık ona açıkça diktatör diyor.

Belki Trump onu Beyaz Saray’a çağırır, ama bunun dışında batının başkentleri artık ona kapalıdır. Erdoğan’ın yanında, Saray’ın yaldızlı koltuklarında oturmak artık herhangi bir Batılı lider için ölüm öpücüğüdür.

Referandum sonuçları dünyadan olabildiğince zevk alma yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmıyor

Erdoğan bu referandum sonuçlarının üzerine başarılı bir yönetim kuramaz.

O, ilk döneminin akıllı ve ılımlı, parlak günlerine dönemez, eski saygınlığına kavuşamaz, ümit kaynağı olamaz. Ekonomiyi düzeltmez. İşsizliği azaltamaz, yatırımları artıramaz. Terörü sonlandıramaz. Kürtleri ve Alevileri kazanamaz. Türkiye’yi huzura kavuşturamaz.

Ne onda, ne de çevresindekilerde Türkiye’yi bu kadar derin bir krizden geri döndürecek bilgelik ve yetenek vardır.

Referandum bir son değil, merhaledir. 

Bugün özgürlüklerine, refahına gıpta ettiğimiz ülkeler kolay demokrasi olmadılar. 

Modern  demokrasinin doğduğu yer olan İngiltere’de Magna Carta 1215’te imzalandı, ilk genel seçimler 1708’de yapıldı, kadınlar tam oy hakkına 1928’de kavuştu.

*

Referandum sonuçları dünyadan olabildiğince zevk alma yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmıyor.

En iyi intikam iyi yaşamaktır, denmedi mi?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

erdoğanreferandumanayasademokrasi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

Yazarın Diğer Yazıları

Soğuğun tadını çıkarıyorum

Çok sevdiğiniz birinin ölmekte olduğuna inanmayı istememek gibi bir şey

Nuri Bilge Ceylan: Bütün filmleri

Karakterler Türkiye’nin hâllerinin, insan şeklinde perdeye yansımasıdır. Filmlerin insana acı vermesinin bir nedeni budur

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24