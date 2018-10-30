CHP yürüyen bir ölüdür

Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İş Bankası’ndaki hisselerini Hazine’ye devredecekmiş.

Yapmasın.

Onun yerine CHP’yi de Hazine’ye devretsin.

Mallarına el koysun. Milletvekillerini, il ve ilçe başkanlarını, parti meclisi üyelerini falan Taklamakan Çölü’ne sürgün etsin.

Başka türlü bu yürüyen ölüden kurtulmak mümkün olmayacak.

Kurtulmadan da AKP’nin kesin hâkimiyetine meydan okuyacak alternatif bir liberal veya sol parti ortaya çıkamayacak.

Türkiye sonsuza dek AKP yönetiminde kalacak. Geri gitmeye devam edecek.

CHP hem yürüyen ölüdür hem de Türkiye’nin genç, dinamik, demokratik, ilerici güçlerinin önünde duran bir baraj.

CHP bu güçleri kendinden tiksindiriyor ve politikadan soğutuyor.

Yeryüzünde CHP’den başka başarısızlığı ödüllendiren bir parti var mı?

Koltuğa gömülenler bir daha kalkmak istemiyor ve hiçbir yenilgi onları yerinden kıpırdatmıyor.

Diktatörlükler bile CHP’den sık başkan değiştiriyor.

Türkiye’nin CHP diye bir partiye ihtiyacı yok artık. Görevini çoktan tamamladı.

CHP hem yürüyen ölüdür hem de Türkiye’nin genç, dinamik, demokratik, ilerici güçlerinin önünde duran bir baraj

Atatürk zamanında reformcu bir parti idi diyeceğim, ama reformcu olan parti değil, Atatürk idi. Atatürk toprağa girmeden onun reformlarını benimsemediğini gösterdi.

Demokrat Parti’den başlayarak günümüze, sağcı partiler onun reformlarını sile sile bitiremediler.

CHP’ye oy verenlerin çoğu, başkalarına oy vermemek için bu cesede oy veriyorlar.

Havaya giden oylardır bunlar.

Ecevit CHP’nin hayata dönmek için son şansıydı, ama o da başarısız bir deney olmaktan ileri gidemedi. Karizması vardı ama içeriği yoktu. Sevilmemesi mümkün olmayan bir adamdı, ama ekonomiden anlamıyordu ve kişiliği otorite kurmaya, takım çalışmasına müsait değildi.

Bir de onu alaşağı etmek için partinin muhaliflerinden fazla uğraşan Deniz Baykal gibi kifayetsiz muhterisler vardı.

Gerçi Ecevit’in başarısız olmak için yardıma ihtiyacı yoktu, ama Baykalgiller sevabına ona çelme üstüne çelme attılar. Kurtuluşu kaçıp başka bir parti kurmakta buldu.

CHP demokrat bile değildir.

Türkiye’de demokrasi olmamasının baş nedeni 1980 müdahalesinden sonra generallerin hazırladığı, siyasi parti liderlerine mutlak güç veren Siyasi Partiler Kanunu’dur. Bu yasa parti başkanlarına kongre delegelerini ve milletvekilleri adaylarını seçme yetkisi, yani dikta kurmak için açık çek verir.

Türkiye’nin CHP diye bir partiye ihtiyacı yok artık. Görevini çoktan tamamladı

CHP’nin bu yasayı değiştirmek için girişimde bulunduğunu duyan var mı?

Bu partinin yıllardır kavgası kendiyledir, ülke için değil.

En iyi yaptığı iş, hiçbir şeyi değiştirmeyen kongreler toplamaktır.

Bir kongre toplasa ve kendini feshetse ne iyi olur.