Bu günlerde piton yılanı olmak

Bu günler piton yılanı olmak için iyi bir zaman değil.

Nedeni, bir zamanlar Amerika’da kovboyların, rockçuların ve serserilerin nişanesi olan yılan derisinin son zamanlarda paralı kadınların sevgilisi haline gelmesidir.

Modacıların tercihi, güzel renklere ve karmaşık desenlere sahip olan "ağ desenli piton" yılanının derisidir.

Özellikle Amerika ve Japonya’da yılan derisi moda ürünlerine talebin artması, bu esrarengiz yaratıkların acımasızca avlanmasına yol açtı.

Güney Doğu Asya’da, özellikle Endonezya’da, her yıl yüzbinlerce piton yılanı yakalanmakta, gaddar yöntemlerle öldürülmekte, derileri Batı’nın ve Asya’nın moda evlerine yollanmaktadır.

Çoğu Fransız, İtalyan ve Alman olan bu moda evleri, çanta, kemer ve ayakkabı yapmak üzere her yıl yarım milyon yılan derisi ithal ediyor. Bunlar yasal yollardan Avrupa’ya girenler. Eşit miktarda deri, karaborsa yollarla alıcı buluyor.

Tropiklerde yaşayan piton, Asya’nın anakondasıdır.

Zehirsizdir. Vücut çevresi telefon direği kadar geniş olabilir, uzunluğu yedi metreye, ağırlığı doksan kiloya ulaşabilir.

Bu yaratıklar yavruluklarında ağaçlarda tünerler. Olgunlaşınca hantallaştıkları için daha çok yer yaratığı olurlar. Mükemmel yüzücüdürler de. Yüzeye çıkmadan otuz dakikaya kadar suyun altında kalabilirler.

Gözleri iyi görmediği için avlarını dillerindeki kimyasal reseptörler ve çenelerinin çevresindeki ısı sensörleri sayesinde bulurlar. Fare, domuz, ördek, tavuk, maymun, kirpi yerler.

Gizlendikleri yerlerden avlarının üzerine atlarlar, keskin dişleri ile yakalarlar, vücutlarını sarıp ölünceye kadar sıktıktan sonra kafalarından başlayıp yutarlar. Sindirmek üzere sakin bir yere çekilirler.

İnsanlara saldırdıkları enderdir.

Vietnam ve Filipinler dâhil birçok ülke, yılan derisi ihraç etmekte ise de en büyük satıcı Endonezya’dır. Endonezya Orman Bakanlığı’na göre 2011’de ülkede kimisi tam, kimisi yarı zamanlı olmak üzere, iki yüz bine yakın yılan yakalayıcısı vardı.

Asya’nın fakir ülkelerinde yılanları toplayanların eline beş on dolar geçiyor.

Yves Saint Laurent’in trençkotları 9,250 dolardan çarçabuk tükenirken Jimmy Choo’nun yeşil yılan derisi yazlık terlikleri 550 dolardan müşteri bulmakta zorlanmadı.

New York Times’ın bildirdiğine göre Chanel’in pembe piton ceketi ve kenarları beyaz şifon ile süslenmiş aynı renk etekliği 8,455 dolara yok sattı.

Pitonların son anlarında olanlar hoş değil.

Yakalanan hayvanlar torbaların içinde kesim yerine getirilir. Bazı yerlerde kafaları kesilerek öldürülürler. Bazı yerlerde ise ağızlarından ve kuyruklarından bağlanarak boğulurlar ki, yılanın bu şekilde moda yolculuğuna başlaması yirmi dakikayı bulur.

Bazen yöntem yılanın başını tokmakla ezmektir. Bu şekilde öldürülen veya bayıltılan pitonun ağzından karnına su pompalanır ve şişirilerek derisi soyulur.

Bilmiyorum, moda evlerinin yılan derisi müşterileri bunları biliyorlar mıydı…