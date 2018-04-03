Biraz pangolin alır mısınız?

Pangolin; Afrika ve Asya’da yaşayan, pullu, karınca ile beslenen bir yaratıktır.

Vücudunun tamamı pullarla kaplı olan memeli tek hayvandır.

Ben görmedim.

Ama gören biri, bu tarifin yetersiz olduğunu,

pangolinin pullarının “kış denizi gibi gri-yeşil” ve yüzünün “olağanüstü nazik bir akademisyeni andırdığını” da söylemek gerektiğini yazıyor.*

Pangolin tek başına dolaşır. Sadece çiftleşmek için bir başka pangolin ile beraber olur. Yavrular 2-3 yılda olgunlaşır.

Geceleri avlanır. Dili vücudundan uzundur. Kullanmadığı zaman onu kalçasına yakın bir kesede muhafaza eder.

Pangolin kelimesi Malayca, yuvarlanmak anlamına gelen penggulung’dan geliyormuş.

Hayvan, tehlike ile karşılaştığında kendini kirpi gibi top şeklinde yuvarladığı için bu ismi almış.

Ne var ki başka yaratıklara karşı etkili olabilen bu savunma, iki ayaklı olan karşısında bir kolaylık oldu. Avcılar onu korkutup yuvarlak hale getirdi ve futbol topu alır gibi yerden kaldırıp götürdüler.

Nereye diye soracaksınız, cevap Çin’edir.

Pangolinin pulları, gergedan boynuzu ve kaplan dişi gibi, geleneksel Çin tıbbında kullanılmakta; eti, zengin sofralarını donatmaktadır.

Bu talep pangolini, hâlihazırda kaçak satış trafiği en hızlı olan yabani hayvan haline getirdi.

Çinliler, kızarmış pangolin etinin kan dolaşımını uyardığına ve lohusaların süt salgılamasını olumlu etkilediğine inanıyorlar.

Guardian’da çıkan bir haberde, Guangdonglu bir aşçı, hayvanın sofraya hazırlanışını şöyle anlatıyor: “Müşteri ısmarlayıncaya kadar hayvanları kafeste canlı tutuyoruz.

Sonra, kafalarına vurup bayıltıyoruz, gırtlaklarını kesiyoruz ve kanı yavaş yavaş akıtıyoruz. Yavaş bir ölüm oluyor. Sonra pullarını çıkarmak için kaynatıyoruz. Eti küçük küçük kesiyoruz ve çorbalarda kullanıyoruz veya değişik yemeklerde, kendi suyuyla kısık ateşte pişiriyoruz. Müşteriler genellikle kanı evlerine götürürler.”

Çin medyasına göre, Guangdong veya Yunnan’da lokantalarda bir kilo pangolin eti 600 ila 800 yuana (375-500 TL) satılmakta.

Çin’in iştahı Çin, Vietnam, Laos ve Kamboçya’daki pangolin nüfusunun ortadan kalkmasına neden olmuş. Kaçakçılar şimdi daha güneye, Java, Sumatra ve Malezya yarım adasına, Afrika’ya kaydılar ve oradakileri ortadan kaldırmakla meşguller.

Dünyadaki bütün pangolin türleri yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Avlanmaları yasak, ama o kadar çok para getiriyorlar ve Çin’de bu tür hayvanları bulundurmanın cezası o kadar hafif ki, kimsenin umursadığı yok.

Umarım, çok geçmeden, uzay yaratıkları gelip kızarmış insan etinin kan dolaşımını uyardığı için homosapiens’i toptan Samanyolu’na götürür

Çin piyasasında aranan birçok kaplumbağa, tosbağa, yılan, kertenkele ve kurbağa türü, pangolinle beraber yok olmaya doğru gidiyor.

“O kadar iç karartıcı, bunaltıcı, grotesk ki insanın aklı kabullenmekte zorlanıyor,” diye yazdı pangolini tarif eden Katherine Rundell isimli yazar.

Umarım, çok geçmeden, uzay yaratıkları gelip kızarmış insan etinin kan dolaşımını uyardığı ve lohusaların süt salgılamasını olumlu etkilediği için homo (sözde) sapiens’i toptan Samanyolu’na götürür. Ve dünyayı, geriye kalan pangolinlerle birlikte kurtarır.

*https://www.lrb.co.uk/v40/n04/katherine-rundell/prelapsarian