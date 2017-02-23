Bal ve faşizm

Her Türk biraz faşisttir...

Pardon. Bu cümleyi geri alıyorum. Biraz ağır kaçtı.

Şöyle diyeyim: Her Türk’te az veya çok otoriterlik vardır. En üstten en alta, devletten okula, iş hayatından aileye, Türkiye’deki genel havayı tanımlayan sertlik ve kabalığın nedeni budur.

Daha birçok sonucu olan bu olguyu aklıma, Canan Karatay'ın, "Bal eşittir şeker, eşittir zehir" sözlerine Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli’nin verdiği tepki getirdi.

Elevli’ye göre "Birileri artık Canan Karatay'a 'dur' demeli'' imiş.

Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladığına göre bu herhalde kendisi olacak.

Giresunlu arıcı bununla da yetinmeyerek Karatay’ı dolaylı olarak aptallıkla suçladı.

Karatay’ın dolandırıldığını hatırlatarak “Eğer bal yeseydin dolandırılmazdın,” dedi.

Ne kadar hoş değil mi? Ne kadar nazik, ne kadar ince. Ve ne kadar inandırıcı.

Benim bal konusundaki düşüncem TEMA Vakfı’nın düşüncesiyle aynıdır: Bal doğanın yarattığı bir mucizedir. *

Bal dükkanlarına bayılırım. Nereye olursa olsun, seyahatlerimden birkaç kavanoz, daha önce denemediğim balla dönmeye çalışırım. Londra’ya gittiğimde muhakkak Fortnum & Mason’a uğrar değişik ballardan taşıyabildiğim kadar satın alırım.

Evimde aralarında eşsiz Eğriçayır Organik Keçiboynuzu Balı ve Arifoğlu Organik Arı Sütü+Bal+Polen+Propolis dahil, ondan fazla çeşit bal var.

Elevli’ye tavsiyem, Karatay’a laf yetiştireceğine sektöründeki sahtekârlıklarla mücadele etmesidir

Ender bulunan Tasmanya’nın Leatherwood balı ile Sicilya’nın acı Corbezzelo balını bitirmekten korktuğum için çay kaşığı ile yiyorum.

Karatay, şeker aleyhine kampanya yürütmekte haklıdır çünkü şeker çağımızın en yaygın yasal zehridir. Aşırı şişmanlıktan diyabete kadar birçok hastalığa neden olur.

Ama balı şekerle aynı sınıfa sokmak, kokainle Coca-Cola’yı aynı addetmekten farksızdır.

Vücut için, şeker kamışı, pancar ve mısır şekerinden elde edilen endüstriyel şeker ile bal veya meyve şekeri, gece ve gündüz kadar farklıdır.

Bal tamamen doğal bir üründür. Dünyadaki bozulmayan, kokmayan, küflenmeyen, çürümeyen, ekşimeyen, sirkeleşmeyen, bayatlamayan, böceklenmeyen tek gıdadır.

Balın yaklaşık yüzde 80’i şekerden oluşur. Bu yüzde 80’in yüzde 80’i ise fruktoz ve glukozdur. Diğerleri sakaroz, maltoz gibi yüksek şekerlerdir.

TEMA’nın sözleri ile:

“Balın yapısında yer alan şekerlerin büyük bir kısmı meyvelerde olduğu gibi kolaylıkla sindirilebilen basit şekerlerdir.

Bir besin maddesi olarak büyük bir öneme sahip olan balın enerji değeri son derece yüksektir. 100 gram bal ortalama 325 kalori sağlar.

Bu bakımdan, fazla enerji ihtiyacı duyan her yaştaki kişi için ideal bir besin maddesidir.”

Tabii bal, saf ise. Ne yazık ki Türkiye’de saf bal bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. Birçok peteğin içindeki artık saf bal değil saf sahtekârlıktır.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli’ye tavsiyem, Karatay’a laf yetiştireceğine sektöründeki sahtekârlıklarla mücadele etmesidir.

*TEMA’nın http://www.balcidavut.com sitesinde balla ilgili birçok bilgi var.