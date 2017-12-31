Tatları damakta kaldı…

Spesifik bir konuda kalem oynatan yazarlar için, yılın son yazısında geçen yılın bir değerlendirmesini yapmak, yılın “en iyiler”ini listelemek âdettendir. Ben de öyle yaptım, yeme-içme dünyasında yılın olaylarını derledim. İşte gastronomi dünyasında yıla damgasını vuranlar, tatları “damakta kalanlar”…

YILIN ŞEFİ: Şeflerin neredeyse tümü pazarlama, TV şovu, egzantrik sunumlar gibi popüler yönelişlerde iken karınca sabrı gerektirecek bir işe sıvanan, mutfağın özü ve lezzetin gerçek sırrı malzemeye yönelen Pelin Dumanlı… Bodrum’da yaşayan ve bir mutfak okulu da açan genç şefin, Türkiye’de kendi tarzında bir ilk olan ve bir malzemeyi A’dan Z’ye şef gözüyle inceleyen Sakatat kitabı…

YILIN RESTORAN(LAR)I: Hemen tüm restoranlar birbirinin kopyası gibiyken, menüler bile neredeyse aynı iken, çizginin tamamen dışına çıkma cesaretini gösteren ve altını da dolduran, İstanbul-Karaköy’deki Mürver Restaurant… Özel yapım ızgara odasında çoban salatanın malzemelerini bile tel süzgüde tütsülemesi, dev fırınında bamyalı balık gibi riskli yemekler yapıp başarılı olması... Fırın ve ızgarayı başarıyla kombine edebilmesi.

Ve bir “eller havaya” diyarı haline gelen Alaçatı’da, Kuzey İspanya’nın Michelin yıldızlı restoranları ayarında bir çizgiyi tutturan, dekordan servise, müzikten ışıklandırmaya, şarap sunumundan tabaktaki lezzet dengesine kadar her detayı inceliklerle dolu Kapha… Biri özgünlükte, diğeri de ince kalitede yıla damgasını vuran, yılın restoranı sıfatını paylaşan iki mekân.

YILIN LEZZET ÜRÜNÜ: ODTÜ işletme mezunu bir beyaz yakalının doğaya dönüp kuşkonmaz üretmek için kurduğu Eli Belinde Tarım’ın sadeyağa da el atması, tereyağını arıtarak yaptığı sadeyağı şık kavanozlarla kentlilere keşfettirip Türk mutfağının bu gizli silahını yeniden gündeme getirmesi…

YILIN YÖRESEL LEZZET OLAYI: Genelde dünya mutfaklarının vasat örneklerini sunan, Türk mutfağını da bir kebapçı ile temsil ettiğini sanan her şey dahil konseptli otel ve tatil köylerimiz arasında, ilk kez bir yöresel mutfak restoranı açılması, hakkının da verilmesi… Antalya-Lara’daki Barut Lara otelinde açılan ve Antalya mutfağını en iyi şekilde sunan Tirmis Restaurant…

YILIN İŞLETMECİSİ: Yön değiştirmenin, işletmenin özünü bozmadan reformlar yapmanın çok zor olduğu restoran dünyasında, ülkenin en yüksek statülü restoranı Sunset’i sıradanlaştırmadan demokratikleştiren Barış Tansever… Braseri bölümüyle gençleşen, Fransız şef Fabrice Canelle’nin sıkı ar-ge’siyle menüsü yenilenen, sunumları renklenen 20 yıllık klasik restoran. Kalantor işadamının ve genç beyaz yakalının aynı mekândan keyif alabilmesinin zor yakalanır formülü…

YILIN BARMENİ: Bar dünyasında 20 yılı bulan tecrübe ve bilgi birikimini “El-İxir by Cevat Yıldırım” adlı bir kitapta toplayan Cevat Yıldırım. Pek çok zanaatkâr bilgisini kendine saklamayı marifet sayarken, Yıldırım’ın meslek sırlarını tüm meslekdaşlarıyla, hatta müşterileriyle paylaşması…

ŞARAPTA YILIN OLAYI: Yöresel üzümlerin yükselişi, unutulmuş yerel üzümlerin bağlarımızda çoğaltılarak şaraba dönüşmesi… Merzifon Karası’ndan Kınalı Yapıncak’a, Tilkikuyruğu’ndan Karasakız’a, Acıkara’dan Hasandede’ye bir dolu unutulmuş, tükenmeye yüz tutmuş üzüm beklenmedik kalitede şaraplar vermesi ve kadehleri renklendirmesi.

VİSKİDE YILIN OLAYI: Asya viskilerinin yükselişi… Japon viskilerinin açtığı yoldan Hint ve Tayvan viskilerinin gelmesi, boyalı ispirto kıvamındaki Hint viskileri arasından dünya markalarının çıkması. Tayvan’ın mazisi 9 yılı ancak bulan viskisinin, dünyada en hızlı büyüyen viski olması. Ve bu yeni viskilerin Türkiye’ye kadar gelip, barlarımıza girmeleri…

YILIN İDEALİSTİ: Hiç de zorunlu olmadığı halde Yücita (Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) adlı bir sivil toplum örgütü kurarak coğrafi işaretleme ve yöresel lezzetlerin korunması yönünde önemli adımlar atan, konuyu gündeme getirip ısrarla da takip eden, dünya örneklerini yakından inceleyip Türkiye’ye yol gösteren Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu…

YILIN FESTİVALİ: Tam bir festival enflasyonunun yaşandığı, kır panayırlarının bile “gurme festivali” diye sunulduğu, aynı hafta dört lezzet festivalinin birden açıldığı geçen yıl, bunlardan belirgin biçimde ayrışan Akra Barut Otel’in düzenlediği Antalya Meze Festivali… Sponsor peşinde koşmadan, yatırım yapılarak, Türkiye ve dünyadan onlarca mekân ve ustayı en iyi ürünleriyle ağırlayan ve ikramların yanı sıra kültür etkinliklerini de ihmal etmeyen hedefe odaklı, zamanlaması doğru (Ekim) bir etkinlik…

YILIN YAYINI: İncili Gastronomi Rehberi… Çok tartışıldı, çok eleştirildi. Ama sıkı bir performansın ortaya konduğu, İstanbul, Çeşme ve Alaçatı’da yüzlerce mekânın ayrıntılı biçimde bir rehberde toplanıp kategorize edildiği, en iyilerin de ödüllendirildiği bir çalışma. Seneye daha titiz, daha kapsayıcı ve daha isabetli olması halinde gastronomi dünyamızın yol göstericisi olması işten bile değil…