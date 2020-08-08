Okurlara cevaplar: 10 yıllık rakı bozulur mu, yıllanmış viski değerli midir, ev şarabına meşe fıçı gerekli mi, fıçı rakısını nasıl içmeli, Türk kahvesi hangi likörlerle uyumlu?

Türk kahvesi - likör uyumu

Türk kahvesi ile likör uyumu ve kadeh seçimine de değinirseniz çok sevinirim. Çocukluğumdaki nane likörü ile kahve ikramı kıymetini bilemediğim bir gelenek. Bu gelenekleri ben de yaşatmak istiyorum.

-Özlem

Cevap: Türk kahvesi koyu ve buruk bir kahve türü ve güçlü, dolgun bir içime sahip. Genellikle de sade veya az şekerli tercih ediliyor. O yüzden yanında yüksek alkollü ve şekeri az buruk likörler yerine, nane, ahududu, çilek, gül gibi likörler tercih edilmeli. Bunlar hem narin ve zarif tadlarıyla kahvenin "bir adım" gerisinde kalacaklar, hem de burulan damağı ferahlatacaklardır.

* * *

10 yıllık rakı bozulmuş mudur?

10 yıl önce bir dostumuzdan bir şişe eksport rakı hediye gelmişti. Tüketiminde herhangi bir sorun olmaz değil mi? Hatta daha da güzelleşmiş midir?

-S. Özdemir

Cevap: Rakı, votka, cin, rom ya da viski gibi 40 derece ve üzeri yüksek alkollü içkiler güneş altında veya sıcak ortamda kalmadıkça, kapaklarından alkolleri ve aromaları buharlaşmadıkça bozulmazlar. Ancak yıllar içinde sıcak ortamlarda kapaktan bazı aromatik maddeler uçabilir. Rakınızın boyun seviyesi yüksek, o yüzden büyük ihtimalle iyi durumdadır. Öte yandan içkilerin "dinlenmesi" fıçı içinde olur, cam şişeye girdikten sonra sert içkilerin özelliklerinde olumlu bir değişme olmaz. O yüzden daha da güzelleşmiş olması beklenmemeli.

* * *

Fıçı arıyorum

A'dan Z'ye Şarap kitabınızı aldım ve çok beğendim. Ben de kendi kırmızı şarabımı üretmek istiyorum ama bi türlü fıçı bulamadım. Acaba fıçı yapan veya satan bir yer biliyorsanız bana irtibat numarası vs. verebilir misiniz?

-İ. Çelik

Cevap: Şarap fıçıları haklarında ciltler dolusu kitaplar yazılacak kadar özelliğe sahipler. Şarap alelade bir meşe fıçıya konulmaz. Meşe cinsi, açık havada kurutulup kurutulmaması, fıçının içinin yakılıp yakılmaması, kaynar sular veya buharla temizlenip temizlenmemesi, şarabın kaderini belirleyen unsurlardır. Fıçının tutulduğu yerin ısı ve nemi bile çok önemlidir. O yüzden alçakgönüllü bir ev şarabı için, boşuna fıçı arayıp ciddî masraflar yapmayınız.

* * *

34 yıllık viski değerli midir?

Bir viski var elimde, 34 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu şişe bizde. Bunun değeri var mıdır?

-S. Alp

Cevap: Hâlâ üretilen, piyasada milyonlarca şişesi dolaşan bir viskinin sadece 30-40 yıl önceki bir şişesinin elinizde olması sizin için bir anı değeri taşısa da, ticarî bir satış değeri yaratmaz. Üretimden kalkmış bir viski olsaydı sınırlı bir değeri olabilirdi. İçiniz ya da dekoratif bir obje olarak tutunuz.

* * *

Eski Papaskarası şarabı

1960'larda üretilen Turistik Papaskarası şarabı ile ilgili düşüncelerinizi rica etsem?

-Özlem

Cevap: Bu tip şarapların sadece dekoratif bir değeri var. Zira yıllanmaya uygun şaraplar seçme bağların iyi rekoltelerdeki özel üretimlerinden çıkar. Bu şarap zamanının yaygın bir kitle şarabıydı. Kaldı ki üst düzey bir şarap bile olsa değer kazanması için 50 küsur yıl boyunca ideal mahzen koşullarında saklanması gerekirdi.

* * *

Bozcaada şarapları

Bozcaada şarapları hakkındaki düşünceniz nedir?

-Okan T.

Cevap: Bozcaada antik çağlardan bu yana şarapçılık yapılan ve şaraplarıyla ünlü bir bölgemiz. Ancak tüm üreticilerin şaraba yeteri kadar özendiklerini söyleyemiyoruz. Canlı bir turistik talebin olması bazı üreticilerimizde "Neyi şişelesek zaten satılıyor, havada kapılıyor" türü bir gevşeme yaratıyor, mesleğini ciddiye alan bir üreticinin enfes bir şarabına rastlanabildiği gibi aynı fiyata çok vasat bir Bozcaada şarabı da alınabiliyor. Saygın üreticiler tercih edilmeli.

* * *

Fıçı rakısı nasıl içilmeli?

5 yıllık fıçıda dinlenmiş rakıyı yemekle beraber mi yoksa aperitiflerle beraber mi tüketmemiz doğrudur?

-M. E.

Cevap: Rakı normalde fıçıya konulmayan aromatik bir içki türü. Meşe fıçıda uzun dinlenme, anason aromasının bir kısmını buharlaştırıyor ve meşe ağacından gelen kokular da rakıya egemen oluyor. Bu tür rakıların yemek öncesinde buz ilavesiyle viski gibi çerezle yudumlanması ya da rakı sofrasının finalinde konyak ya da likör içer gibi sek içilmesi daha iyi oluyor.