Lokantanın ölümü

Şimdilerde eski sıklıkta kalem oynatmayan gastronomi yazarı Hülya Ekşigil TV programında göstermese, belki de mutfağımızın en önemli tatlılarından ekmek kadayıfının nasıl yapıldığını bilemeyecektim. 90'lı yıllardı ve internet cılızdı, hemen her şeyi görüntülü olarak bulabileceğiniz YouTube kanalları da yoktu.

Ekranı kaplayan bembeyaz önlüklü iri kıyım usta kocaman ekmek tekerini tepsideki kaynayan şerbetin içinde döndür allah döndürüyor, sıcak şerbetten kolları yana yana ekmeği parçalamadan ters-yüz ediyor, şerbeti emdire emdire süngersi dokuyu kazandırıyordu. Yassı kesilmiş dev ekmek tekerini hafif karamelize ederek yoğun bir kıvama eriştirmek hayli uğraşı gerektiriyordu. Ekmek kadayıfını -hele de üzerine bir lüle kaymak konulursa- o günden sonra bir başka zevkle yedim, her çatalı alışımda da o sahneleri, ustanın ekmekle boğuşurken boncuk boncuk terleyişini hatırlamadan edemedim.

Saatlerce sübye kaynatılıyor

31 Aralık'ta son servisini yapıyor

Pandemi döneminde burası da büyük yara aldı. Semte paket servis yapsa da online yemek platformlarına girmedi, çoğu gün birkaç tepsi yemeği zor sattı. Küçük lokantanın sinek avladığı bir gün, Mahmut Usta "Gel beyim" diye mutfağa davet etti. Yaz sıcağında kaynayan sübye kazanını karıştırırken bunalan çırağı gösterdi:

"Bütün sütlü tatlılarımızı hâlâ geleneksel usullerle yapıyoruz. Pirinci taş değirmende öğütür, ununu sütle saatlerce kaynatarak özleştirir, bu sübyeyi hazırlarız. Dibi tutmasın diye de kazanın başından ayrılmaz, hep aynı yönde karıştırmayı aksatmayız. Bu yoğun sübye sütlü tatlıların özüdür, o damağınızı dolduran kıvamı verir…"

Kara gün, ne yazık ki hızlı geldi. Lokanta için tahliye kararı alındı, Şubat ayına kadar süre verildi. Hâlâ bir an bile dükkândan ayrılmayan, oğlu Metin Bey kasada dururken kendisi de bir mutfağa, bir tezgâha seğirten bu ihtiyar delikanlı, görüntüsü aksini söylese de "Yorulduk artık… Yeni bir yerle uğraşacak, kazancımıza göz dikip habire kirayı yükseltmeye kalkacak malsahibi ile boğuşacak halimiz kalmadı" dedi. "Yeni sene, yeni vergi, bir sürü yeni masraf demek. O yüzden yılın son günü paydos ediyoruz…"

Lokanta capcanlı görünse de, dünyadaki konukluğunun sonunu bilen bir ölümlünün hüznüyle, kepenklerinin bir daha açılmamak üzere kapanacağı 31 Aralık akşamını bekliyor.

Herkesin pek çok şey beklediği, kimilerinin "Geleceğimiz onlar" bile dediği Z kuşağı mı? Bunların farkında bile olmadan aynı caddedeki üçüncü dalga kahvecileri, havalı burgercileri dolduruyor, Özkonak'ta üç kap yemeklik sağlıklı bir öğün rakamına hormonlu dana kıymasından pabuç köftelerini ya da glikoz şuruplu, margarinli kekleri tercih ediyor. Sadece Özkonak'ın değil, belki de yakında kara haberini alacağımız nice esnaf lokantasının tabutları da böyle çakılıyor…