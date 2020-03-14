Eve kapananlara lezzetli kitaplar…

Müziğin Yüce Gönüllü Şövalyesi Mehmet Başman – Şefik Kahramankaptan

Gazeteci-yazar ve müzik tutkunu ağabeyimiz Şefik Kahramankaptan, yıllarca Ankara Müzik Festivali’nin organizasyonunda birlikte çalıştığı Mehmet Başman’ın renkli hayat hikâyesini bol fotoğraflı, keyifli üslûplu bir kitapta topladı. Kavaklıdere Şarapları’nın sahibi Başman, Türkiye’nin en saygın şarap firmalarından birinin liderliğini yapmanın yanı sıra, başkanı olduğu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı aracılığıyla pekçok klasik müzik etkinliğinin de arkasındaki isimdi. Vakıf yayınlarından çıkan kitapta dört yıl önce kaybettiğimiz bu büyük insanın kültür savaşının perde arkası, şarapçılık mücadelesiyle paralel verilmiş. Böylece şarapseverler ve klasik müzikseverler için önemli bir belgesel ortaya konulmuş.

Yeni Yemek Kitabı – Ohan Aşçıyan

1857 ve 1913 yılları arasında yaşayan İstanbullu yayıncı ve aşçı Ohan Aşçıyan’ın 1907’de Ermenice harflerle bastığı kitap, Aras Yayınları tarafından yeniden ve Türkçe olarak yayınlanmış, Takuhi Tovmasyan’ın açıklayıcı notlarıyla da zenginleşmiş. 138 sayfalık kitaptaki onlarca tarifte eski deyimlerin korunması, kitaba nostaljik bir tad da katmış. Kuzu beyni ile yapılan "keşiş pilavı", ıstakoz dolması, çemenli kebap, Napoliten usulü fileto ve çulluk yahnisi, kitapta tarifi ayrıntılarla verilen bugün unutulmuş yemeklerden bazıları…

Osmanlı İstanbul’unda Ta’âm Bişirüb Satanlar – Mustafa Altıntaş

Sevimli ismine rağmen bir keyif kitabı olmaktan çok akademik araştırma özelliğindeki Ta’âm Bişirüb Satanlar, mutfak kültürü araştırmalarıyla öne çıkan tarihçi Mustafa Altıntaş’ın bir çalışması. Altıntaş kitapta 1500-1800 yılları arasındaki aşçılar, başçılar (kelleciler), büryancılar, börekçiler ve tatlıcıları Osmanlı kaynaklarından incelemiş. Üç asrın yemek kültürünü zamanın belgelerinden derlemiş, çarpıcı istatistiklere de yer vermiş. Kitap Yayınevi’nden çıkan eser, gözünü batıya diken ve "refah şımarığı" toplumlardaki uçuk mutfak şovlarına özenen genç aşçılarımız için, köklerini görebilmeleri açısından müthiş bir kaynak…

Kokulu Ot ve Baharat Ansiklopedisi – Tony Hill

Yıllardır sürdürdüğü özenli yayın politikasıyla ülkemizin en iddialı gastronomi yayınevi haline gelen Oğlak Yayınları’nın çıkardığı ansiklopedi, yemek kültürü araştırmacısı Nazlı Pişkin tarafından çevrilmiş. Yemek ve içkilerimize asırlardır lezzet katan 120 çeşit baharat ve kokulu otun kökenlerinden serüvenlerine, botanik özelliklerinden Türkçe’de en yaygın kullanılan adlarına kadar tanıtıldığı kitap, bunlarla yapılan 150’den fazla tarife de yer veriyor. Gastronomi öğrencileri kadar yemek tutkunlarının da ellerinin altında mutlaka bulunmalı.

Kokulu ot ve baharat ansiklopedisi

Antakya’da Kahvaltı Yapmak – Barış Deveci

Akdeniz Hatay Sofrası, Ataşehir Hatay Gurme ve Antakya Bakkalı’nın kurucusu Barış Deveci, "Hatay’a gelmeyen hataya düşer" gibi sloganlar geliştirecek kadar memleketine tutkun bir aşçı. Şehrinin yemeklerinin zenginliğini ortaya koyabilmek için de, "Sadece kahvaltımıza özgü bile 49 tarifimiz var" diyerek bu kitabı derlemiş. Alfa Yayınları’ndan çıkan kitapta cazibeli fotoğraflar eşliğinde yedi hanımın elinden tariflere yer verilmiş. Kitabın tek kusuru, tasarımının biraz yorucu ve karmaşık olması.

Lezzetin Rotası – Süreyya Üzmez

Ülkemizin en yenilikçi balık lokantası olan Ankara’daki Trilye’nin kurucusu Süreyya Üzmez, yayın alanında da hayli aktif. Yemek ve meze tariflerini derlediği dev kitapları ve restoranın adını taşıyan dergisinden sonra, 6 yıldır Milliyet’in Cadde ekinde yazdığı yazıları derledi ve denizcilik kültürü ile deniz ürünlerinin lezzetlerini harmanlayan sevimli bir kitaba imza attı. Trilye Yayınları’nın 96 sayfalık kuşe kâğıda basılı her sayfası renkli fotoğraflı kitabı, adeta bir dergi gibi kurgulanmış. Bu da okumayı kolaylaştırmış, bakmayı daha zevkli hale getirmiş. Uskumrunun dönüşünden Gürcistan hamsilerine, Adana havyarlarından ahtapotların ilginç dünyasına uzanan renkli konular içeren kitap, bu kültüre uzak yaşayanları bile denizlere ısındıracak bir renklilikte.