En lezzetli yaz kitapları

Öteden beri medyada -bir zamanlar her yılbaşı öncesinde kokteyl sayfaları yapıldığı gibi- yaz aylarında “ideal yaz kitapları” diye derlemeler yapılır.

Burada “racon”, hamağa uzanırken okunabilecek, insanın içini kasvete boğmayacak, biraz hafif ve akıcı kitaplar önermektir. Bir gastronomi yazarı olarak, bu kervana son zamanlarda çıkan ilginç ve keyifli yeme-içme kitaplarıyla katılalım…

Türk Yemekleri – Gönül Paksoy

Tasarımcı, modacı ve stilist Gönül Paksoy, aynı zamanda tutkulu ve deneyci bir aşçı. Tüm bu özellikleri bir araya gelince de, birkaç yılda bir fantastik denebilecek ilginçlikte yaratıcı yemek kitaplarına imza atıyor. Editörlüğünü Lalehan Uysal’ın, sanat danışmanlığını Şahin Paksoy’un, tasarımını da Yılmaz Aysan’ın yaptığı kitaptaki yemekler ise Reyhan Ekşi tarafından fotoğraflanmış. Sıkı bir ekip çalışmasıyla çok zarif bir kitaba imza atılmış. Kimi bilinen, kimi de Paksoy’un yorumladığı ya da icat ettiği yemeklerde sadelik ve minimalizm dikkat çekiyor, malzeme öne çıkıyor. Tarifler ise zor değil. İdeal bir hediyelik kitap olan Türk Yemekleri, internetten Gönül Paksoy’un internet sitesinden ya da Nişantaşı’ndaki mağazasından edinilebiliyor,

Atıksız Mutfak – Gönül Paksoy

Geleneksel yemeklerimize kendine özgü dokunuşlarıyla farklı bir sunum kazandıran Gönül Paksoy, Türk Yemekleri kitabındaki ekiple bir de “Atıksız Mutfak”ı hazırladı. Benzer sadelikteki bu kitapta, akla hayale gelmeyecek malzemelerden yemekler var. Karpuz kabuğu, balık derisi, patlıcan kabuğu, maydanoz ya da turp sapları… Normalde mutfakta kullanmadığımız, attığımız bu malzemeler ilginç yemeklere hayat veriyor. Bu hacimli kitap da Paksoy’dan edinilebiliyor.

Baharatlar – Oktay Mete

Alfa Yayınları’ndan çıkan 399 sayfalık kitap, neredeyse ansiklopedik bir zenginlikte. Köln’de yaşayan ve hayatını borçlu olduğu şifalı otları yıllarca araştıran yazar, karabiberden biberiyeye en bilinen baharatlara da yer vermiş, idrifilden karakafes otuna kadar az bilinen bir dolu baharata da… Kitabın ilginç bir yönü de, arpacık soğanı gibi sebzeleri, mango ve nar gibi meyveleri, hatta balı bile baharatlar kategorisinde ele alması. Her baharat birkaç sayfa tanıtılıyor, öyküsü, özellikleri, mutfaktaki kullanımı anlatılıyor. Fotoğraflar çok güzel, kitabın tasarımı da kullanışlı.

Zeytine Adanmış Bir Ömür – Cahit Çetin

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifler Birliği’nin efsane başkanı Cahit Çetin, geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Ayrılırken de gıda emperyalizmini deşifre eden sıkı bir konuşma yaptı. Geriye de, arkadan gelecek zeytin savaşçıları için anılarının derlendiği bir söyleşi kitabı bıraktı. Çetin, kitap boyunca tarımda Türkiye’ye kurulan tuzakları, küresel sermayenin çalımlarını, kooperatifçiliği ayakta tutmak için verilen mücadeleleri anlatıyor. Tariş’in yayınladığı 160 sayfalık kitap biraz zor bulunuyor, çok ısrarcı olursanız Tariş’ten de edinilebiliyor…

Alkol Tarihi – Rod Phillips

Kuzey Karolayna Üniversitesi Yayınları’ndan Dilek Berilgen Cenkçiler tarafından Türkçeye kazandırılan ve Maya Kitap’tan çıkan 365 sayfalık eser, içki meraklıları için tam bir hazine… Tarih boyunca alkollü içkilerin insanlığın yaşamında ne denli yer tuttuğunu, içki uğruna savaşlar bile çıktığını ilgiyle okuyorsunuz. Ancak yazarın tarzı biraz akademik, çeviri biraz kuru, puntolar da çok küçük ve satırlar sıkışık… O yüzden bir hamak kitabı olmaktan çok, bilimsel bir başvuru kitabı havasında.