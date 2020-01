İstanbul’un yaşlıları, kırışıklıkları ve JR

ISTANBUL’74, 2009 yılında İstanbul’un uluslararası kültür ve sanat arenası ile olan bağını her daim üst düzeyde tutmak amacıyla kuruldu. Sanat, sinema, moda, edebiyat, müzik, mimari ve sinema alanlarında faaliyet gösteren ISTANBUL’74 organizasyonları, dünyanın en yaratıcı düşünürlerini buluşturarak, kültürel bir alışverişin sağlanmasına ve evrensel anlamda zihinleri açmaya hizmet etmeyi amaçlıyor.

Kültürlerarası dinamik bir diyaloğu ve dünya çapında olası işbirliklerini desteklemeyi amaç edinen ISTANBUL’74, İstanbul’un ve dünyanın en yaratıcı ve en yenilikçi düşünürlerini bir araya getirecek bir ortam sağlama ilkesiyle aralarında Tracey Emin, Angel Otero, Nicolas Pol, Robin Rhode, Waris Ahluwalia, Jonah Freeman & Justin Lowe, Inez & Vinoodh, Delfina Delettrez Fendi, Robert Montgomery ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçının sergilerini düzenledi.

ISTANBUL’74 aynı çatı altında; 2010 yılından beri İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali – IST. Festival (Istancool)’u düzenliyor. ISTANBUL’74’ün her yıl düzenlediği Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali Istancool ile İstanbul’a gelen son Ted Prize ödüllü sokak sanatçısı ve fotoğrafçı JR, dünya çapında büyük ses getiren “Wrinkles of the City” (Şehrin Kırışıklıkları) projesini; ABD’nin Los Angeles, Kolombiya’nın Cartagena, Çin’in Şangay, Küba’nın Havana ve Almanya’nın Berlin kentlerinden sonra yaşlı şehrimiz İstanbul’da gerçekleştirdi.

8500 yıldır liman, 3000 yıldır kent olarak varlığını sürdüren, iki kıtanın yakasında birleşen yaşlı İstanbul’u geçmişten günümüze bir çok sanatçı anlamaya anlatmaya çalıştı. JR özellikle son yıllarda bir çok yaratıcı projeye imza atarak dünya çapında dikkat çeken bir sanatçı. Sokaktan gelen, sokağı galerisi, gecekonduları şehrin gözü olarak kullanan sanatçı bir yandan sokağın sesini duyurmaya çalışırken bir yandan sokakta yaşayanları göz önüne getirmeye çalışıyor.

JR tarafından dünyanın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen “The Wrinkles of the City” özel bir tarihe sahip şehirlerin dahil edildiği dünya çapında bir sanat projesi. Proje, gerçekleştirdiği şehirlerde yaşayan yaşlı halkın portre fotoğraflarını, dev ölçeklerde kamu alanlarına taşıyarak, yaşlanma sürecini ve bu sürecin hem insanların hem de şehrin kimlik anlayışını nasıl etkilediğini samimi ve etkili bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Proje kapsamında İstanbul sokakları JR’ın işleriyle buluştu. Projenin her aşaması kaydedilerek bir film haline getirilecek.

JR’ın bu hafta içerisinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerden Tarlabaşı gibi yerleşim alanlarında ilginç çalışmalara imza attığı görülebiliyor.

JR’ın yanı sıra ona destek veren çeşitli sanatçılar da görsellerin bulunduğu alanlarda performanslar sergileyerek hem proje filminin içeriğini zenginleştirirken hem de çalışmaları takip etme şansı bulan İstanbulluların ilginç bir deneyim yaşamasına olanak sağladı. Free runner (serbest koşucu) Tim Shieff, JR’ın altta görülen çalışmasına destek vermiş. “Yamakasi” filminden de hatırlanabilecek olan serbest koşucular betonarme kaplı şehirlerde doğal bir engel haline gelen binalar ve yapılar içerisinde sürekli hareket halinde olan ve engelleri enstrümanları haline getiren sokak sanatçıları. Tim Shieff’in 2014 yılından çeşitli performansları bağlantıdan izlenebilir.

1001 gece masallarında lambadan fırlayan cin tarafından ya da güzellik yarışmalarında jüri tarafından sorulandır “Tek bir şansın olsaydı, dünyayı nasıl değiştirirdin?”. Soru 2011 yılında TED (Teknoloji, Eğlence ve Tasarım Derneği) tarafından JR ARTIST olarak bilinen Fransız fotoğraf ve grafiti sanatçısına sorulduğunda cevabı “İçeridekileri dışarı çıkartırım” oldu. Sanatçıya bu hayalini hayata geçirebilmesi için TED tarafından 100,000 dolarlık destek sağlandı. Ödülü kazanmadan yani 2011 yılından önce ismini duvarlara yazan, sonrasında ismi yerine kendi fotoğrafını çekip sokak duvarlarına yapıştıran JR, çektiği insan fotoğraflarını poster olarak bastırıp duvarlara asarak dikkat çekmişti. Gayet basit fakat bir o kadar da çarpıcı olan bu yöntemi insanlık yararı için kullanmaya karar veren JR, dünyanın çeşitli noktalarında farklı eylemlere destek verdi, projelere imza attı. 2001 yılında Expo 2 Rue (Sokak Sergisi) ile Paris’in sokaklarını galerisi olarak kullanarak dikkat çeken JR Women are Heroes (Kadınlar Kahramandır), Face 2 Face (Yüzyüze), Portrait of a Generation (Neslin Portresi) gibi çeşitli projelere imza attı. Sanatçı halen Ballet (Bale), Inside Out Project (İçeridekiler Dışarı), Unframed (İsimlendirilmemiş) projelerine devam ederken çeşitli sanatçılarla işbirliklerini de sürdürüyor. Sanatçının çalışmalarını web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.

JR’ın web sitesi: http://www.jr-art.net/

JR’ın Wrinkles of The City projesi kapsamında Havana’da yaptığı kısa filme şu bağlantıdan ulaşılabilir.