Aynadaki adam kaçışta

Nereye bakarsam bakayım, döndüğüm her yerde

Sistemlerin kontrolü altında, her şey kitabına göre yürütülüyor ,

Zihnimi temizlemek için uzaklaşmam lazım

İhtiyacım olan kaçmak, elektrik yüklü gözlerden uzaklaşmak

Nerede olursam olayım, yüzümü döndüğüm her yerde

İsmime yalanlar ekliyorlar, ve kasabadan kasabaya bu yalanları yayıyorlar,

Kaçacak yer yok fakat saklanmaya da gerek yok,

Bir yer bulmak zorundayım ki yeniden saklanmak zorunda kalmayayım

Kaçış, sistemin bugün dünyada kaybettiği yere gitmek

Kaçış, yaşadığım ilişkilerde karşılaştığım baskıdan kurtulmak

Kaçış, huzursuz etmek için kalemini kullanan adamdan uzaklaşmak

Kaçış, kendimden hariç hiç kimseyle yüzleşmek zorunda kalmadan istediğim şeyi yapabileceğim

Bazen uzaklaşmam gerektiğini hissediyorum

Sevebileceğim bir insanla yaşamımı paylaşmaya çalıştım

Fakat oyunlar ve paraydı tek düşündüğü

Kumar oynadığında ve kaybettiğinde nasıl benim hatam olabilir ?

Aptalca oyunlardan sıkıldım, değişmenin zamanı

Neden yapmak istediğimi yapamıyorum

Hayatımı yaşamak ve senin için yaşamak istemiyorum

Bu yüzden benim için neyin doğru olduğunu söylemeyi deneme

Kendin hakkında şüpheye düşebilirsin, ne istiyorsam yapabilirim

Ölümünden beş yıl sonra pop müziğin taçsız ve de ölümsüz kralı Michael Jackson’ın derleme (compilation) albümü Xscape (Kaçış) müzik marketlerde. Şarkıcının sekiz şarkısının yer aldığı albümün ilk videosu, ülkemizde 28 Mayıs tarihinde konser verecek olan pop müziğin prenslerinden Justin Timberlake ile birlikte seslendirdiği “Love Never Felt So Good” (Aşk Hiçbir Zaman Çok İyi Hissettirmedi) şarkısına ait. Michael Jackson’ın resmi Youtube hesabında 14 Mayıs tarihinde yayınlanan şarkının klibi bir hafta içerisinde 10 milyon izlenme rakamını geçmiş. Rakamlarla konuşmayı sevenler için şarkıcıyla ilgili birkaç istatistiğe daha yer verelim. Bugüne kadar 13 Grammy ödülü kazanan sanatçının albümlerinin 750 milyondan fazla kopyası satılmış. Dünya nüfusunu kabaca 7,5 milyar olarak kabul edersek ortalama 10 kişiden birinin evinde sanatçının albümü bulunuyor diyebiliriz. Ölümünden sonra bir yıl içerisinde albümlerinin 35 milyondan fazla kopyası satan Michael Jackson'ın Xscape albümünün de kısa süre içerisinde yapımcıları ve mirasçılarını mutlu edeceği aşikâr.

Klasik tabirle daha çocuk yaşta şarkı söylemeye başlayan Michael, kardeşleriyle beraber Jacksons Five (Jackson Beşlisi) grubuyla müzik sektörüne adımını attı. Siyahî çocuk Michael, yıllar geçtikçe daha bağımsız ve daha beyaz hale geldi. Yaptığı müzik kadar hakkında anlatılan şehir efsaneleri birkaç kuşağın hâlâ hatıralarında yer alıyordur. 1983 yılında ilk bağımsız projesi olarak yayınlanan Thriller albümünün ulaştığı başarının ardından popun zirvesine yerleşen sanatçı sadece vokal veya sahne performansıyla değil bir bütün olarak tüm gösterisi ve eserlerini titiz bir şekilde kotarması ile pop müziğin zirvesinden uzun süre inmedi. Elvis’ten sonra ABD’nin yetiştirdiği ölümsüz sanatçılardan biri haline gelen Jackson’ın dilini bilmesek bile klipleri, şarkıları bizleri de etkiledi. Kendisiyle özdeşleşen Moon Walk (Ay yürüyüşü) sık sık yetenek yarışmalarında sanatçının taklitçileri tarafından yeniden ve yeniden yapılıyor, Smooth Criminal (Kusursuz Katil) şarkısının “Annie Are You Ok?” kısmı bir kuşak tarafından “eni vici vokke” olarak dillerde dolaşabiliyor. Karaoke kafe barlarda Thriller’ın yanı sıra Billie Jean, Beat It, Black or White, Bad, Smooth Criminal gibi şarkılar hâlâ listelerde yer bulabiliyor ve söylenebiliyor.

Babasının baskısıyla müzik kariyerine başlayan, çocukluğunu ve ünlü olmanın zorluğuyla özel hayatını yaşayamayan Jackson, bu yoksunluğu vurgularcasına ve de Peter Pan hikâyesine olan hayranlığına ithafen, yaşamını sürdürdüğü çiftliğe Neverland (Olmayan Ülke) adını verdi. Şarkıcı 50 konserden oluşacak This Is It turnesinin provaları sırasında hatalı ilaç kullanımı sebebiyle yaşamını kaybederken sevenlerine de büyük bir şok yaşattı. Xscape albümüne adını veren ve sözlerini de yazının başına eklediğimiz şarkısında Michael Jackson popüler müziğin ölümsüz kralı olduğunu yıllar sonrasında bize hissettiriyor ve yaşarken anlaşılamamış olmanın hüznünü popüler müziğin ritmik melodileriyle harmanlayarak kendini anlatıyor.

Sanatçı hakkında anlatılan hikâyelerden bir tanesi de aslında Janet Jackson adında bir kız kardeşinin olmadığı ve Janet’in aslında Michael’ın kadın kimliği olduğuydu. Sanatçı, bu iddiaya ve benzeri uydurma hikâyelere yaşarken sık sık şarkı sözlerinde yanıt verdi. Scream (Çığlık) şarkısında;

Haksızlıktan yoruldum,

Entrikalardan sıkıldım,

Bezdim biraz…

Bu ne ifade ediyor?

Tekmeledin beni

Ben ayağa kalktım

Duyulduğu gibi ayağa kalktım ben

Tüm sistem soğurur bizi

Gölgeleri izle

Işığa doğru gel

Hatalı olduğumu söylüyorsun

Daha çok haklı çıkıyorsun

Ruhunu satıyorsun

Ben sadece kendi ruhumu umursarım

Daha da güçlendim

Ve kavgayı bırakmayacağım

…

Tanrım gördüklerime inanamıyorum

Bu akşam televizyon kanallarında gezerken

Haksızlıktan bitkin düştüm

Tüm haksızlıklardan

Adaletsizlikten…

…

Michael Jackson, bir yandan medya ile uğraşırken bir yandan tüm sanatçılar gibi aşka ilişkin görüşlerini de şarkılarında yansıtıyordu. Remember The Time (O Zamanları Hatırla), The Way You Make Me Feel (Bana Hissettirdiklerin), Wanna Be Startin’ Somethin’ (Bir şeylere Başlamak İstiyorum), Pretty Young Thing (Özel Genç Şey), yine aşka dair zihninde oluşanları yansıttığı şarkılar olarak dikkat çekici.

Sanatçı aynı zamanda varoluşa ve insanlığa dair hissettiklerini şarkılarıyla aktarmaya çalışmıştı. Man In The Mirror (Aynadaki Adam), Heal The World (Dünyayı İyileştir), They Don’t Care About Us (Bizi Umursamıyorlar) gibi eserleri popüler müzik yoluyla toplumu biraz daha iyileştirme çabasının ürünleri olarak sanatçının diskografisinde yer alan örnekler. Toplumun ne kadar iyileşip iyileşmediği veya adaletin ne kadar sağlanıp sağlanamadığı tartışılır vaziyette. En azından zihninde oluşanları şarkılarıyla yansıtması bile Michael Jackson’ın, bir şarkıcının sadece eğlendiren kişi olmaktan öte farklı duyarlılıklara sahip olan ve bunları sergileyebilen bir sanatçı örneği olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden şarkıları hâlâ söyleniyor ve dinleniyor.

Michael Jackson’ı son albümü bahanesiyle andığımız bu yazıyı kimilerine göre kendisini (aynı zamanda bizleri) en iyi anlatan Aynadaki Adam (Man in The Mirror) şarkısının sözleriyle noktalayalım:

Bir değişiklik yapmalıyım

Bir kez olsun hayatımda

Gerçekten iyi gelecek

Bir fark yaratacak

Doğru olacak

Yakasını kaldırdığımda

En sevdiğim mantomun

Bu rüzgar aklımı uçuruyor

Sokakta çocuklar görüyorum

Yeterince yiyeceği olmayan

Ben kimim ki kör olayım

Onların ihtiyaçlarını görmüyor gibi yapayım

Bir yaz ihmali

Açılmış bir şişe

Ve bir adamın ruhu

Birbirlerini takip ediyorlar

Rüzgarda biliyorsun

Çünkü gidecek bir yerleri yok

İşte bu nedenle bilmeni istiyorum

Aynadaki adamla başlıyorum

Ondan huylarını değiştirmesini istiyorum

Ve hiçbir mesaj daha net olamazdı

Eğer dünyayı daha iyi bir yer yapmak istiyorsan

Kendine bir bak ve sonra bir değişiklik yap

1.görsel http://www.mjworld.net/wp-content/uploads/xscape-video-trailer.jpg adresinden alınmıştır