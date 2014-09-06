12 Dev Adam lambadan çıkmayı başarır mı?

Erkek Basketbol Milli Takımımız, nam-ı diğer 12 Dev Adam, İspanya’da düzenlenen FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. 2013 Avrupa Şampiyonası’nda ilk altı sırada yer alan takımların (Fransa, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Ukrayna, Sırbistan) katılmaya otomatik olarak hak kazandığı turnuvada 17. sırada kalarak büyük bir sürpriz yaşatan ve Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan takımımız FIBA tarafından Türkiye’de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası’nda finalde mücadele ettiği için, büyük düşüşüne rağmen özel davetiye ile turnuvaya davet edildi. FIBA, Türkiye ile beraber Yunanistan, Finlandiya ve Brezilya’yı da yine özel davetiye ile turnuvaya davet etti.

2010 Dünya Kupası ve 2013 Avrupa Şampiyonası’nda oynayan oyuncularımızla beraber yeni yeteneklerin de yer aldığı 12 Dev Adam kadrosunda Cedi Osman (Anadolu Efes), Cenk Akyol (Galatasaray Liv Hospital), Furkan Aldemir (Galatasaray Liv Hospital), Ender Arslan (Galatasaray Liv Hospital), Ömer Aşık (Houston Rockets), Barış Ermiş (Gaziantep BŞB), Kerem Gönlüm (Anadolu Efes), Sinan Güler (Galatasaray Liv Hospital), Barış Hersek (Pınar Karşıyaka), Emir Preldzic (Fenerbahçe Ülker), Oğuz Savaş (Fenerbahçe Ülker) ve Kerem Tunçeri (Türk Telekom) yer alıyor.

Milli Takımımızın performansı turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçlarında umut vadetmezken oyuncularımız hâlâ sıkıntılar yaşadıklarını ve turnuvaya kadar sorunları çözmeye çalışacaklarını vurguluyorlardı. 30 Ağustos’ta başlayan grup maçlarında oyuncularımız, Dünya Kupası’na “spor olsun” diye geldiği belli olan ve muhtemelen Dünya Şampiyonu unvanını yeniden topraklarına götürecek olan “Rüya Takımı” ABD, Haka dansıyla rakiplerini titreten ama sahada konsantrasyonunu son dakikalara kadar sürdüremeyen Yeni Zelanda, İspanya’da sempatik ve kalabalık seyircisiyle dikkat çeken Finlandiya, hem gerçekte hem de turnuvada yaşama tutunmaya çalışan Ukrayna ve okyanusun diğer kıyısından Avrupa topraklarına gelen Dominik Cumhuriyeti ile aynı grupta yer aldı.

Millilerimiz ilk grup maçında Yeni Zelanda karşısında son çeyrekte bastırarak galibiyet elde ederken, ABD karşısında “dik durmayı” son çeyreğe kadar başardı ama Rüya Takımı dünya standartlarının çok üstünde bir oyun sergilediği için skor tabelasında galip olarak yer aldı. İlk iki maçıyla 2010 Dünya Şampiyonası’nda finalde oynamayı başaran performansını hatırlatan 12 Dev Adam, Ukrayna karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak bu sefer 2013 Avrupa Şampiyonası’nda 17. olan Türkiye’ye selam çakıyordu. Grupta üçüncü maçına Finlandiya karşısına çıkan Millilerimiz ilk yarı sonunda 41-27 yenikti ve artık İspanya’ya veda etmenin vakti geldi diye düşünmeye başlamıştım. Muhtemelen benim gibi birçok basketbolsever bu skor karşısında maçı seyretmeyi bırakarak farklı rüyalara daldı. Bu sırada 12 Dev Adam lambanın içinden çıkarak yine beklenmedik bir başarıya imza attı ve uzatmaya giden maçta Fin hamamından terleyerek 77-73 galip ayrılmayı başardı. Son maçımızda Dominik Cumhuriyeti’ne karşı sahaya çıkarken diğer maçların sonuçlarıyla grupta ikincilik garantilenmişti. Milliler sıfır stresle çıktıkları maçta rahat bir oyun sergileyerek 77-64 galip ayrılmayı başardılar.

Basketbol Dünya Şampiyonası’nda 12 Dev Adam artık ikinci turda mücadele edecek. Grup maçlarını Bilbao’da oynayan Milliler, Pazar günü Avustralya ile Barcelona’da karşılaşacaklar. Boks yapmayı bilen Kangurular karşısında gözümüz morarmış bir şekilde sahadan ayrılır mıyız yoksa lambadan çıkan cin misali maçtan galip gelir miyiz belli değil. Sanırım şu an oyuncular, teknik heyet, Avustralyalılar dahil hiç kimse bu konuda fikir yürütemiyordur. Çünkü daima beklentilerin tersine sürprizler yaşatmayı başaran bir milli takıma sahibiz. Takımımız bu toprakların tüm özelliklerini üzerinde barındırıyor: Güçlüler karşısında direnme gücü, rahatlık karşısında yan gelip yatma becerisi. Konsantrasyon ve moral durumuna göre 12 Dev Adam’ın performansını Pazar günü izleyeceğiz. FIBA tarafından yapılan Erkek Basketbol Milli Takımları sıralamasına göre şampiyona öncesinde 12 Dev Adam 7. sırada, Avustralya ise 9. sırada (http://www.fiba.com/rankingmen) yer alıyordu. Millilerimiz eğer Avustralya’yı geçmeyi başarırlarsa Litvanya – Yeni Zelanda maçının galibi ile karşılacaklar.

Grup maçlarındaki performanslarına bakılırsa Koç Ergin Ataman’ın oyuna müdahale yeteneği ve genç yetenek Cedi Osman, NBA oyuncumuz Ömer Aşık, 3 sayılıklarda Ender Arslan, Sinan Güler ve Cenk Akyol olmak üzere takım oyunu oynamayı başarabilir ve konsantrasyonlarını koruyabilirlerse 12 duygusal adam 12 Dev Adam olarak sahadan galip ayrılabilir. İzleyip göreceğiz…

Hakkında çok atıp tuttum ancak Basketbol Erkek Milli Takımımız başlıca takım sporlarında diğer milli takımlarımızla karşılaştırıldığında alanında oldukça iyi bir sırada yer alıyor.

- Erkek Basketbol Milli Takımı 7.sırada

- Kadın Basketbol Milli Takımı 13.sırada

- Erkek Futbol Milli Takımı 32.sırada

- Kadın Futbol Milli Takımı 60.sırada

- Erkek Voleybol Milli Takımı 37.sırada

- Kadın Voleybol Milli Takımı 11.sırada

Not: Yeni Zelanda Basketbol takımının Haka dansı ilgili bağlantıdan izlenebilir. http://www.youtube.com/watch?v=zDucvQYlWj4