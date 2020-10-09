Yerli ve millici AKP'lilerin parası dolarda mı?

Ekranlardaki tartışma programlarını izliyor musunuz?

İktidar kanadında yer alan (AKP - MHP) veya iktidarı kayıtsız şartsız destekleyen yorumcuların ağzından "yerli ve milli" sözü düşmüyor.

Her konuyu, her düşünceyi yerlilik ve millilik terazisine koymadan duramıyorlar.

Yerli ve milli duruş...

Yerli ve milli teknoloji...

Yerli ve milli savunma sistemi...

Yerli ve milli üretim...

Yerli ve milli ekonomi...

Yerli ve milli ekonomiden kasıtlarının geçerli para biriminin Türk Lirası olduğunu veya olması gerektiğini anlıyoruz.

Ama maalesef değil... Ülkemizde ne yazık ki kıymetli ve geçerli para dolar. Devletin yaptığı sözleşmelere TL giremiyor; varsa yoksa dolar - Euro..

Ama lafa gelince yerli ve milli...

Dün doların sekiz liraya merhaba dediğini görünce yerli ve milliciler aklıma geldi. Acaba dedim, tasarrufları dövizde midir yoksa Türk Lirası'nda kalmışlar mıdır?

Gazetecilik merakı işte...

Saray danışmanlarının parası nerededir? Bilhassa faiz inerse enflasyonda iner diyen, faiz sebeptir enflasyon sonuç diyenlerin...

Mesela son Başbakanımızın döviz hesabı var mıdır?

İşadamı bakanlarımız var... Sağlık Bakanı hastane sahibi... Kişisel birikiminin nasıl değerlendiriyordur?

Parası dolar da mı, Euro’da mı, TL’de mi?

Turizm Bakanı ETS adlı turizm firmasının ortağı. Bakan olunca yönetimi profesyonellere bıraktı ama herhalde kişisel birikimi vardır. Merak ediyorum parası nerede; dolar da mı, Euro’da mı?

Eğitim Bakanı’nın okulları var. Acaba birikimini nasıl değerlendirdi?

Maliye ve Hazine Bakanı ne yaptı diye sormayacağım?

Onun veya eşinin döviz hesabı yoktur kuşkusuz. Varsa büyük ayıp!..

Gelelim AKP ve MHP milletvekillerine... Çoğu zaten iş güç sahibi. Olmayan da hatırı sayılır vekil maaşından üç beş kuruş tasarruf yapmıştır.

Cumhur İttifakı’nın vekillerinin paraları nerededir? Kaçının dolar/Euro hesabı vardır? Dolar sekiz liraya merhaba demeye hazırlanırken kaçı içinden "iyi kâr ettik" demiştir? Kaçı "iyi kâr ettik" ettik dedikten sonra yerli ve milli nutku atmıştır?

Yerli ve millici yazar, çizer takımı da var. Her akşam televizyonlarda tartışma programındalar. Yerliyiz, milliyiz diyorlar başka bir şey demiyorlar ama ekonominin durumuna, paramızın içler acısı hâline değinmiyorlar bile..

Galiba bu konuda konuşmak, program yapmak yasak!..

Onlarında tasarrufu dolarda mıdır?

Öğrenmek mümkün mü?

Değil, kendileri açıklarsa öğrenebiliriz ama açıklamazlar. Hiçbir AKP'li vekil, hiçbir MHP’li vekil hiçbir iktidara yakın yazar, çizer bankada şu kadar dövizim var demez.

Ben yine de sorayım kayıtlara geçsin. Yerli ve millici bakanların, danışmanların, milletvekillerinin, yazarların çizerlerin döviz hesabı var mı?

Biriktirdikleri paralarını nasıl değerlendiriyorlar?

Halkı zorla dolarcı yaptılar da onlar da dolarcı mı değil mi?