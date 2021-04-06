Virüsün Türk varyantı!..

Koronavirüs'ün İngiliz varyantı var.

Brezilya varyantı var.

Güney Afrika varyantı var, adı konulmamış daha birçok varyantı var.

Türk varyantı da varmış!

Duyumlarım bu yönde… Tıp dünyası üzerinde çalışıyormuş, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebi İngiliz varyantı mı, yoksa başka bir varyant mı diye mesai harcıyorlarmış.

Koronavirüs'ün Türk varyantı tabiri beni çok şaşırtmadı. Nereden çıktı bu dedirtmedi. Vaka sayısı 42 bini aştı, (bu sayı şikâyeti olup başvuranlara yapılan test sonucu, uzmanlar üçle çarpın diyor) vefat sayısı bir uçak dolusu. Uzmanlar yine üçle çarpın diyor, yani üç uçak dolusu insanı her gün kaybediyoruz. Her gün üç uçak düşüyor!

Milli takım üst üste üç maç yaptı. Kampa çağrılan futbolculardan 16'sının Korona testi pozitif çıkmış!..

Milli Takımın kadrosunda yer alan futbolcuların yüzde 90'ı yurt dışında yaşıyor. Ülkeye gelip, Koronavirüs'ün Türk varyantını kapmış olmasınlar!..

Dün iktidar partisinin en üst organının olağanüstü toplantısı vardı. İki saat süren toplantıda bu mesele konuşuldu mu?

Zannetmiyorum.

TÜİK'in açıklamasıyla enflasyon yüzde 16,19. Bağımsız akademisyenlerin ölçümüyle yüzde 27,8. Resmi rakam üzerinden yürüyelim. 16,19 çok yüksek. AKP MYK toplantısında bu konu konuşulmuş mudur?

Zannetmiyorum.

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart tarihi itibarıyla bitti. Şirketler bu kapsamda olanları işten atamadıkları için (çünkü yasak) zorunlu izne çıkardılar.

Kısa çalışma ödeneğinde çıkarılanlarla zaten zorunlu izinde olanları toplarsak sayı iki milyonu buldu.

Mevcut işsizleri de ekleyelim; 12 milyonu aştı. İktidar partisinin en üst organı bu konuyu konuştu mu?

Zannetmiyorum.

Peki ne konuştu?

AKP Genel Başkanı'nın partisinin en üst organı ile yaptığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamaya bakarsanız amirallerin bildirisi konuşulmuşlar.

Bir de arkasında CHP'nin olduğu dile getirilmiş, ispatı için talimat verilmiş!..

Buna da herhalde siyasetin Türk varyantı demek lazım.

Çünkü…

Demokratik hiçbir ülkede amiraller toplanıp bildiri yayınlamaz.

Demokratik hiçbir ülkede iktidarlar bu tür bildirilerden 'darbe' sonucu çıkarmaz.

Demokratik hiçbir ülkede o metine (bildiri) bakarak savcılar soruşturma açmaz.

Demokratik hiçbir ülkede o metne imza attı diye insanlar gözaltına alınmaz.

Sadece Koronavirüs'ün Türk varyantı yok ki; siyasetin de, demokrasinin de Türk varyantı var.

İki cümleyi cımbızla üzerinde tepin emrindeki bütün kurumları harekete geçir günü kurtar!

Gün kurtarıldı, hadi hafta da kurtarıldı diyelim koskoca nisan ayı ne olacak, mayıs ayı?

İnsanlar önce FETÖ'cülerin, şimdi iktidarın tokat attığı amirallerin akıbetiyle mi meşgul olacak yoksa açız, hastayız, Korona mağduruyuz diye haykıracak mı?

İktidar bu feryatlara çoktan kulaklarını kapattı.

Yeni söylem şu.

Yeni anayasa yapılırsa bu tür bildiriler olmaz.

Yeni anayasa yapılırsa kimse buna cesaret edemez.

Peki yeni anayasa yapılınca enflasyon yüzde 5'e, işsizlik yüzde 6 inecek mi?

Tabii ki hayır.

Yapmak istedikleri şu: Demokrasinin Türk varyantı!..

Şimdi diyeceksiniz ki zaten uygulanıyor; dünyada eşi benzeri görülmeyen rejim yürürlükte. Adına Türk usulü başkanlık rejimi diyorlar.

Doğru. Ama bazı kişiler aşılı oldukları için demokrasinin Türk varyantına karşı çıkıyor; arıza yaratıyor.

İktidarın beynini kurcalayan mesele bu.

Aşı olup demokrasinin Türk varyantına direnenlere ne yapacağını bilemiyor!..