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Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

19 Mayıs 2020

Üçüncü ittifak kurulursa iktidar bayram yapar

Kilit isim Akşener. Partisini Millet İttifakı’nda tutup, yenilerin katılımını da sağlarsa ittifakın yelkenleri dolar. Tahriklere kapılıp, zemin kaybederse üçüncü ittifakın temellerini atarsa, iktidar bayram eder

İktidar, kendine yakın yazarlar, çizerler, TV yorumcuları vasıtasıyla hem tarafları tahrik ediyor hem de kamuoyunu siyasetin doğası bunu gerektiriyor savıyla yönlendirmeye çalışıyor.

İstedikleri üçüncü bir ittifakın kurulması. Daha doğrusu Millet İttifakı’nın parçalanması.

Bu uğrunda kollar sıvandı. İyi Parti’yi kıskaca alma, HDP’yle kavga ettirme, CHP’yi iki arada bir derede bırakma politikası uygulamaya konuldu.

İstedikleri şu:

İyi parti ve Saadet Partisi Millet İttifakı’ndan ayrılsın, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile Babacan’ın DEVA Partisiyle birlikte yeni bir ittifakı kursunlar.

CHP ile HDP baş başa kalsın.

Siyasi hayata geçirmeye çalıştıkları büyük senaryo bu. Böylece Cumhur İttifakı’nın karşısına muhalefet blok halinde çıkmayacak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın birden fazla rakibi olacak.

Bu ne sağlar?

Siyasetin bölünmesini sağlar.

Üçüncü ittifak kurulduğunu düşünelim. Akşener-Davutoğlu-Babacan-Karamollaoğu birlikteliği Cumhur İttifakı’ndan oy tırtıklar ama Millet İttifakı’nı çökerteceği için Erdoğan’ın, AKP-MHP birlikteliğinin ekmeğine yağ sürer.

Daha da ötesi; CHP, HDP ile baş başa kalınca açık hedef haline gelir; seçimin şamar oğlanı yapılır.

Erdoğan’ın eli rahatlar, seçim kampanyasını CHP üzerine kurarak istediğini elde eder.

İddia ediyorum; seçim sath - ı mailine girilmeden üçüncü ittifak kurulursa Davutoğlu ile Babacan’a medyanın kapıları açılır. Geçici bir süre yasak kalkar. İktidar medyası söylediklerini anında unutur. Davutoğlu ile Babacan’a ahaber bile yer verir.

Geçici bir süre diyorum. Seçimin kesinleşmesiyle birlikte 2018 seçimlerinde Akşener’e yapılan üçüncü ittifaka da yapılır.

Nedir o?

Yok sayma siyaseti. Medya da yer vermemek.

Bu son aşama. Önce Millet ittifakı çökertilmeli! İktidara yakın yazarlar ellerinden geleni yapıyor. Her gece tartışma programlarında Millet İttifakı’nın içini kaşıyorlar, İyi Parti’yi tahrik ediyorlar.

Başarılı olurlar mı?

Meral Akşener’e bağlı. Sağlam durursa başarılı olamazlar. İyi Parti ittifak içinde kaldığı sürece Saadet Partisi de ayrılmaz. Hem ayrılsa ne olur, Saadet-Gelecek-DEVA birlikteliği bekleneni vermez.

Bir de şu var:

CHP’nin, İyi Parti’nin, Saadet’in ittifak kurmasının, HDP’nin destek vermesinin nedeni parlamenter sisteme dönmek değil mi?

Evet, amaç bu. Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin de kuruluş nedeni bu. Türkiye’yi Türk Usulü Başkanlık Sistemi’nden kurtarmak. Tek adam rejimine son vermek.

O halde yeni kurulan iki partinin de adresi belli: Millet İttifakı.

HDP destek veriyor diye uzak dururlar mı?

Kendileri kaybeder!

Dediğim gibi kilit isim Akşener. Partisini Millet İttifakı’nda tutup, yenilerin katılımını da sağlarsa ittifakın yelkenleri dolar.

Tahriklere kapılıp, zemin kaybederse üçüncü ittifakın temellerini atarsa, iktidar bayram eder.

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