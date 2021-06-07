Türkiye Temmuz'da uçacak Almanya çatlayacakmış!..

Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediklerini sakin sakin okuyun:

"Görecekseniz Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak."

Gülmeyin, yok artık desteksiz atmış demeyin. 'Ç' ile başlayan kelimeyi kullanıp tepki de vermeyin.

Ne olur ne olmaz?!.

Bakan şaka falan yapmıyor, inanarak söylüyor.

Bakan Afyon'un Güney beldesinde seçim için düzenlediği mitingde kendini dinleyenlere aynen böyle demiş.

Sıcak mı çarpmış?

Sedat Peker'in videoları aklını mı karıştırmış?

Ağır stres altında ağzından çıkanı kulağı duymaz halde mi?

Bilemedim!..

Ama seçmenin gözlerinin içine baka baka söylemiş. Bence kendini dinleyenlerle kafa yapmış.

Başka izahı var mı?

Bugün ayın yedisi, Temmuz ayına 23 gün var. 23 gün sonra ne olacak?

30 gün de Temmuz ayını koy. 53 gün sonra ne değişecek?

Cumhurbaşkanı'nın bulunduğunu açıkladığı 540 milyar metreküp doğalgaz denizden mi fışkıracak?

ABD tepemize dolar mı atacak?

Temmuz ayında ne olacak da Almanya'sı, Fransa'sı bizi kıskanacak?

Bir Türk Lirası 10 Euro mu olacak?

Kişi başına düşen gelir 60 bin dolara mı çıkacak?

İktidar altın madeni buldu da ortalığa para mı saçacak?

Temmuz ayında ne olacak?

Bakan ne olacağını söylemiyor, ama Almanya'nın bizi kıskanacağından, ABD'nin çatlayacağından emin.

Şimdi diyeceksiniz ki siyasetçi biraz abartır, biraz desteksiz atar, biraz göz boyar, seçmenini tavlamaya çalışır, normal…

Hayır, değil… Millet inim inim inlerken bu konuşmayı insanların gözünün içine baka baka yapan kişi bu ülkeyi yönetiyor. Sıradan bir bakan değil. Cumhurbaşkanı'na en yakın bakanlardan biri.

Saray da İçişleri Bakanı gibi düşünüyorsa, Temmuz ayında büyük sıçrama yapacağımıza inanıyorlarsa vay halimize…

İnsanlar, Avrupa Birliği tehlikeli ülkeler listesinden çıkarsa da, Rusya turist göndermeye başlasa da memlekete üç beş kuruş gelsin, diye bakıyor.

İnsanlar, Almanya'dan Çin'den Rusya'dan aşı gelse de şu beladan kurtulsak, diye dua ediyor.

İnsanlar, yasaklar gevşese de çarklar dönmeye başlasa, derdinde.

Bakan palavra atıyor. İnsanları aptal yerine koyuyor.

Almanya kıskanacak, ABD çatlayacakmış?

Hiç olmazsa aklımızla alay etmeyin!..