Terör örgütü Türk Lirası'nı seçmiş!

Haber önemli, neredeyse her satırı ayrı bir haber niteliğinde. Sabah gazetesinde okudum. Başlık şu: İdlib’de geçerli para Türk Lirası.

Maaş ve yevmiyeler Suriye Lirası yerine Türk Lirası ile ödeniyormuş.

Kim ödüyormuş?

Heyet Tahrir ül-Şam’a bağlı Kurtuluş Hükümeti bu ay ödemeleri Türk Lirası'yla yapmış.

Sevinelim mi?

Gazete başarı öyküsü olarak sunmuş. Türk Lirası son zamanlarda değer kaybetti ya herhalde "bakın bizim paramıza da değer verenler var" anlamı çıkarılsın istemişler. Haberi bu amaçla kurgulamışlar.

Ama mesele bu kadar basit değil.

Kısa adı HTŞ olan Heyet Tahrir ül-Şam adlı örgüt cihatçı terörist grup değil mi? Birleşmiş Milletler tarafından "terörist" ilan edilmedi mi?

Evet.

Küçük bir bilgi: HTŞ, iç savaş başladığında El Nusra adıyla IŞİD’in Suriye kolu olarak kuruldu. Daha sonra El Kaide’ye yanaşıp isim değiştirdiler. İdlib’i ele geçirdiler, daha doğrusu işgal ettiler, kendi hükümetlerini kurdular. 12 - 13 bin silahlı militanları var.

Birleşmiş Milletler terörist listesine aldı. Türkiye de 2018 yılının ağustos ayında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle HTŞ’yi "terörist örgüt" ilan etti.

Gazetede yer alan haberin devamı daha da ilginç.

Aynen şöyle denmiş; "Birleşmiş Milletler (BM) Cuma günü açıklama yaparak 11 Haziran’da İdlib merkezinin bazı bölgelerine 'büyük' miktarda Türk parası sokulduğunu açıklamıştı".

Haber şöyle devam ediyor:

"Fransız Haber Ajansı AFP muhabiri de pazar günü bölgedeki bir döviz bürosunda çantalar dolusu madeni ve banknotlar halinde Türk Lirası gördüğünü bildirdi."

Acaba kim götürdü?

Haberi okuyunca ister istemez insanın aklına çeşitli sorular geliyor.

BİR: HTŞ’yi terörist örgütler listesinden çıkardık mı?

İKİ: HTŞ’nin kurduğu hükümeti resmen tanıyor muyuz?

ÜÇ: O yapı büyük miktarda Türk Lirası'nı nereden ne karşılığında buldu?

DÖRT: İdlib’e büyük miktarda Türk parasını kim soktu?

BEŞ: HTŞ adlı örgüt neden bizim paramızı kullanma gereği duydu?

ALTI: Ankara, HTŞ’nin Türk Lirası'nı resmi para yapmasına izin verdi mi?

YEDİ: HTŞ’nin Türk Lirası’nı kullanması neden sevinç yarattı?