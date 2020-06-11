TÜİK diye bir kurumumuz var, açılımı; Türkiye İstatistik Kurumu. Her konuda veri topluyor, yayımlıyor. Yayımladığın veriler hayatın gerçeğiyle çoğu zaman uyuşmuyor ama olsun. Uyduğu zaman da uyduranının kellesi gidiyor (işten atılma anlamında).

İspatı diyeceksiniz?

Enflasyon verilerini toplamaktan, hesaplamaktan ve açıklamaktan sorumlu genel müdür yardımcısı bir buçuk yıl önce neden görevden alındı?

İktidarın (Erdoğan'ın) hoşlanmadığı enflasyon oranını açıkladığı için.

O göreve Maliye ve Hazine Bakanı'nın arkadaşı getirildi. Nedense, o gün bugündür enflasyon hızla düştü! TÜİK' in genel müdür yardımcısı değişince Türkiye rahatladı!

Bu ay da enflasyon beklediklerinin üzerinde çıkınca 10 bölge müdürünü görevden aldılar. Gıda fiyatlarındaki artışı kayda geçirdikleri için olabilir mi?

Bilemiyorum. Ama 10 kişi işinden oldu onu biliyorum.

Bu arada sıkıntı sadece TÜİK'te değildi. İktidara göre, Merkez Bankası da sorunluydu. Başkan'ı değişince faiz hızla aşağıya indi. Türkiye nefes aldı! Yeni başkan vurdu faizin beline yüzde 8'lere indirdi. Euro /dolar patlattı ama olsun; faizi indi ya!

DİSK araştırma yapmış, işsizlik oranını yüzde 39'muş.

TÜİK'e göre yüzde 13.8.

Fark büyük. Hangisi doğru; DİSK'in raporu mu, TÜİK'in açıklaması mı?

Sözcü'nün değerli yazarı Murat (Muratoğlu) hatırlattı. TÜİK'e; uzun zamandır Tayyip ‘i Üzmeme İstatistik Kurumu deniliyordu.

İsim babası kim?

İçişleri Bakanı Soylu imiş.

TÜİK'e Tayyip'i Üzmeme İstatistik Kurumu adını takan meğerse oymuş.

Siyasetçiler için hayat ne zor!

Dün söylediğini bugün yalamak yutmak zorunda kalıyorsun. Soylu dün söylediklerinin arkasında bugün durabilir mi?

Veya Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli.

Bir koltuk için değer mi?

Koltuk değince aklıma geldi, memleketin önemli sorunlarından biri de CIP salonlarının haliymiş. Bir dönemin en ünlü yayın yönetmeni CIP salonlarını dert edinmiş. Diyor ki; uçaklarda yemek servisi olmayacağı için CIP lounge'lara talep artacak. Kalabalık olacak. Ne yapacağız?

Ne diyeyim, Allah başka dert vermesin!