T24 LogoT24 Logo

Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

11 Haziran 2020

Tayyip’i Üzmeme İstatistik Kurumu

İsim babası kim? İçişleri Bakanı Soylu imiş

TÜİK diye bir kurumumuz var, açılımı; Türkiye İstatistik Kurumu. Her konuda veri topluyor, yayımlıyor. Yayımladığın veriler hayatın gerçeğiyle çoğu zaman uyuşmuyor ama olsun. Uyduğu zaman da uyduranının kellesi gidiyor (işten atılma anlamında).

İspatı diyeceksiniz?

Enflasyon verilerini toplamaktan, hesaplamaktan ve açıklamaktan sorumlu genel müdür yardımcısı bir buçuk yıl önce neden görevden alındı?

İktidarın (Erdoğan'ın) hoşlanmadığı enflasyon oranını açıkladığı için.

O göreve Maliye ve Hazine Bakanı'nın arkadaşı getirildi. Nedense, o gün bugündür enflasyon hızla düştü! TÜİK' in genel müdür yardımcısı değişince Türkiye rahatladı!

Bu ay da enflasyon beklediklerinin üzerinde çıkınca 10 bölge müdürünü görevden aldılar. Gıda fiyatlarındaki artışı kayda geçirdikleri için olabilir mi?

Bilemiyorum. Ama 10 kişi işinden oldu onu biliyorum.

Bu arada sıkıntı sadece TÜİK'te değildi. İktidara göre, Merkez Bankası da sorunluydu. Başkan'ı değişince faiz hızla aşağıya indi. Türkiye nefes aldı! Yeni başkan vurdu faizin beline yüzde 8'lere indirdi. Euro /dolar patlattı ama olsun; faizi indi ya!

DİSK araştırma yapmış, işsizlik oranını yüzde 39'muş.

TÜİK'e göre yüzde 13.8.

Fark büyük. Hangisi doğru; DİSK'in raporu mu, TÜİK'in açıklaması mı?

Sözcü'nün değerli yazarı Murat (Muratoğlu) hatırlattı. TÜİK'e; uzun zamandır Tayyip ‘i Üzmeme İstatistik Kurumu deniliyordu.

İsim babası kim?

İçişleri Bakanı Soylu imiş.

TÜİK'e Tayyip'i Üzmeme İstatistik Kurumu adını takan meğerse oymuş.

Siyasetçiler için hayat ne zor!

Dün söylediğini bugün yalamak yutmak zorunda kalıyorsun. Soylu dün söylediklerinin arkasında bugün durabilir mi?

Veya Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli.

Bir koltuk için değer mi?

Koltuk değince aklıma geldi, memleketin önemli sorunlarından biri de CIP salonlarının haliymiş. Bir dönemin en ünlü yayın yönetmeni CIP salonlarını dert edinmiş. Diyor ki; uçaklarda yemek servisi olmayacağı için CIP lounge'lara talep artacak. Kalabalık olacak. Ne yapacağız?

Ne diyeyim, Allah başka dert vermesin!

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

TÜİKMehmet TezkanTürkiye  İstatistik  KurumuMerkez BankasıDİSKişsizlik

Yazarın Diğer Yazıları

CHP yüzde 25’e çakıldı... Neden zincirini kıramıyor?

Çok ilginç bir durum var. AKP yüzde 49.8 oy oranını yakalıyor, CHP yüzde 25’te. AKP yüzde 40.8’e düşüyor CHP yine yüzde 25. AKP altı ay sonra yapılan seçimde yeniden eski gücüne kavuşuyor CHP yine yüzde 25. Yani rakibi dalgalanıyor, bazen yükseliyor, bazen düşüyor ama CHP sabit

Korkarım Ayasofya yakında "perdeli cami" diye anılacak

İddia ediyorum birçok kişi sadece namaz kılmak için değil, perdenin açılışı kapanışını görmek için, Ayasofya’nın kilise havasından camiye geçişini izlemek, tekrar eski haline dönüşünü görmek için gidecektir

Mehmet Metiner’in itirafı: Yasalara okumadan oy veriyorduk!

Metiner'e ve 2002 yılından bugüne çeşitli dönemlerde vekillik yapan tüm AKP'lilere soruyorum: Kaç yasa teklifine/önerisine okumadan onay verdiniz? İçeriğini bilmediğiniz kaç kararı hayata geçirdiniz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24