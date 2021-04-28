'Soykırım'ın altından da muhalefet (CHP) çıktı...

İktidarın işine gelmeyen her olayı evirip çevirip muhalefetin üzerine yıkmakta mahirler. Ellerine su dökülmez. ABD Başkanı Biden'ın '1915'e soykırım' demesinin faturasını muhalefete özellikle CHP'ye nasıl keseceklerini merakla bekliyordum...

Bekliyordum diyorum çünkü bir şekilde muhalefeti de suçlayacaklar, 'soykırımcı' yapacaklardı, bu belliydi de nasıl formüle edeceklerdi?

Merakımın sebebi buydu...

Uzun sürmedi sıcağı sıcağına merakımı giderdiler... Muhalefeti Ermeni soykırım tezleriyle ortak yaptılar...

Nasıl mı bağlantı kurdular?

Şöyle...

Biden ve ABD müesses nizamı PKK/PYD oluşumunu destekliyor mu?

Evet...

PKK, HDP'nin dostu mu?

Dostu...

HDP, İYİ Parti ile CHP'nin dostu mu?

Dostu.

Dolaysıyla CHP Biden'in dostu mu?

Dostu...

Biden Ermeni iddialarının dostu mu?

Evet...

O halde muhalefet de soykırım iddialarının ortağıdır... Nasıl bağlantı ama, kırk yıl düşünsen aklına gelmez...

Muhalefetin Erdoğan karşıtlığı gözünü öyle döndürmüş ki, Türkiye'ye soykırım lekesi sürmek isteyenlerle aynı çizgiye gelmiş!..

Sıkılmasalar Biden, muhalefetin ricasıyla, Erdoğan zorda kalsın diye 'soykırım' sözcüğünü telaffuz etti diyecekler!.. Demiyorlar ama ima ediyorlar…

Propaganda makineleri harıl harıl çalışıyor... Kimsenin oturup düşünmesine, 'neden şimdi' sorusu sormasına dahi izin vermiyorlar... Onca ABD Başkanı geçti, onca başkan niyet etti ama söylemedi neden şimdi?

Sorulması gereken sorular var: Türkiye dünyadan neden koptu? Ne oldu da Ankara önemini yitirdi, sıradan bir başkent haline geldi? Ne oldu da itibar erozyonuna uğradık? Ne oldu da Azerbaycan'dan başka dostumuz kalmadı? Ne oldu da Arap dünyası bile bize sırtını döndü? Ne oldu da Washington Büyükelçimiz güven mektubunu sunmak için bile Beyaz Saray'dan randevu alamıyor?

Haa, ne oldu!

Bütün meseleleri Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan'ı devirme hamleleri olarak görüp açıklamak kolaylarına geliyor...

Bunu yaparken aslında tehlikeli bir gidişin kilometre taşlarını da döşüyorlar...

O da şu: Biden Türkiye'yi devirmek istediği için Erdoğan'ı devirmek istiyormuş... Erdoğan giderse Türkiye devrilirmiş... Bu yüzden Erdoğan'ı devirmek isteyen muhalefeti kullanıyormuş...

Demokratik bir ülkede muhalefetin amacı, hedefi nedir?

İktidarı devirip yerine geçmek, ülkeyi yönetmek... Muhalefetin bu uğurda yaptığı her türlü siyasal faaliyet dış güçlere bağlanırsa, muhalefet dış odakların maşası gibi sunulursa, muhalefetin iktidara karşı durması suç kabul edilirse, buradan demokrasi çıkmaz!..

Yavaş yavaş bu kapı aralanıyor...

Seçime doğru muhalefetin Erdoğan hakkında söylediği her söz, düzenlediği her eylem Cumhurbaşkanı'na hararet suçu sayılacak, ('128 milyar dolar nerede?' afişi gibi) dış güçlerin Türkiye'yi dize getirme projesi gibi sunularak yaftalanacak!..

Hazırlıklı olun o günler geliyor...

Gelince şaşırmayın sürpriz olmasın!..