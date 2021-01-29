Soru iktidara: Maliyetler aynı, bu zamlar niye?

Meselenin merkezinde sebze, meyve, yağ, et, bakliyat fiyatlarındaki artış var. Zam furyasının öncüsü onlar. Peki neden böyle oldu?

Cumhurbaşkanı bu işin arkasında ne var araştırın talimatı verince 81 ilde denetimler başladı, marketlere baskınlar düzenlendi.

Malı kaça aldıkları kaça sattıkları sorgulandı. Tabii ki durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar yok değil, azımsanmayacak sayıda. Fırsat bu fırsat deyip her gün etiket değiştiren uyanıklara 16 milyon lira ceza kesilmiş.

Peki manavlar, pazarlar, marketler, toptancılar zapturapt altına alınsa fiyatlar aşağı iner mi?

Hayır, inmez. Hile yapanların, fiyatı şişirenlerin önüne geçilir o kadar.

Gündemde iki soru var.

BİR: Neden fiyatlar hızla yükseldi? Bu pahalılık neden?

İKİ: Zam furyasını kim başlattı?

İsterseniz ikinci sorudan başlayalım. Zam furyasını iktidar başlattı. Enflasyonu yüzde 15 açıklayıp, memura, emekliye bu oran üzerinden zam verip köprülere yüzde 25 - 26 oranında zam yapınca iş koptu. Demek ki gerçek enflasyon bu diyen etiketleri değiştirmeye başladı.

Hürriyet gazetesi güzel manşet atmış: Maliyet aynı, bu zam niye.

Evet, köprü aynı köprü yüzde 25 artış niye.

Aralık ayında geçtiğimiz köprüye ocak ayında neden dörtte biri kadar daha azla ücret ödüyoruz?

Yarın öbür gün otoyol zamları da açıklanacak. (Belki de gizli zam yapıldı haberimiz yok.) Yol aynı yol zam niye?

Motorlu taşıtlar vergisine zam neden?

Pasaportlara, ehliyetlere... Pasaport aynı pasaport, yüzde 10 zam neden? Harçlara da zam yapıldı. Neden?

Zaten millet inim inim ağlıyor, cebine üç kuruş para giren bayram ediyor. Devletin yaptığı zamların gerekçesi ne?

2020 yılı içinde petrol fiyatları aşağıya indi. Şu anda varili 50 dolar seviyesinde. Ama benzin ve motorin litre fiyatı arttıkça arttı.

Neden?

Elektriğe, doğalgaza zam üzerine zam yapıldı.

Neden?

Diyecekler ki; Türk Lirası aşırı değer kaybetti, daha doğrusu dolar aşırı değer kazandı bu da fiyatlara yansıdı.

Tamam da Türk Lirası'nın aşırı değer kaybetmesinin nedeni kötü yönetim, beceriksizlik. Ekonominin, işin ehli olan kişilerin elinde olmaması. Türkiye'nin deneme yanılma tahtasına dönmesi.

Gelelim birinci sorunun yanıtına.

Diyorlar ki; yem fiyatları yüzde 40 arttı, çünkü ithal. Etteki artışın nedeni bu.

Diyorlar ki; tohum, gübre, ilaç fiyatları yüzde 30'un üzerinde artı, çünkü ithal. Gıdadaki artışın nedeni bu.

Sebep, yüksek kur düşük faiz politikası.

Sebep, Merkez Bankası rezervlerinin tüketilmesi.

Fahiş fiyatlarla topyekûn mücadele deniyor ya... Öncülüğü devlet yapsın. Zamları geri alsın. Köprü zamlarını, elektrik zammını, benzin zamlarını, vergi zamlarını geri alsın.

Sonra enflasyonla topyekûn mücadeleyi başlatsın.

Salgın nedeniyle herkes evine kapanmış, tüketim azalmış, ama gerçek enflasyon yüzde 25'i geçmiş! (Belge iktidarın yaptığı köprü zammı.) Normal hayata dönünce ne olacak, tüketim artınca?

Başlık güzel: Maliyet aynı, bu zam niye?

Önce iktidar yanıt versin!