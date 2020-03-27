Sıradaki tehdit: 'Ekokorona'!

Koronavirüs'ü öyle veya böyle atlatacağız. Çok kayıpla mı, makul kayıpla mı, tıp biliminin salgılara karşı öngördüğü kayıpla mı atlatacağız bilemem.

Ama Karonavirüs'ten kurtulduğumuz gün, 'ekokorona' tokat gibi yüzümüze çarpacak.

Hem de ne tokat!..

Şöyle izah edeyim...

Korona adı verilen virüs vücudumuzdan çıkacak, defedeceğiz ama o virüs ekonomik alanda uzun süre yaşayacak.

Ekonomik hayatı, sosyal hayatı, felç etmeye devam edecek.

Hayatımızdan atamayacağız, hayatımızdan çıkaramayacağız.

Şöyle izah edeyim: Korona denen virüs boğazımızdan veya burnumuzdan girip ciğerimize yerleşiyor, orayı kemiriyor, bizi felç ediyor ya... Akciğeri yiyip bitiriyor ya...

Sonunda öldürüyor ya...

Veya öldürmeye teşebbüs ediyor ya...

Ekokorona da cüzdanımıza girecek, cüzdanımız üzerinden bizi felç edecek, felç etmeye çalışacak.

Tıpkı akciğerimize girdiğinde yaptığı gibi...

Cüzdanımızda da aynı yöntemi izleyecek.

Kemirecek, bizi yiyip bitirecek!

Televizyona çıkan herkes Koronavirüs'e karşı en sert önlemleri almalıyız diyor. Doğru söylüyorlar. Sağlığımızı tehdit eden Koronavirüs için sert önlemler almak zorundaysak, cebimizi, sonunda yaşamımızı tehdit edecek olan 'Ekokorona'ya karşı da çok sert, çok kapsamlı önlemler almalıyız.

Hemen şimdi... Bugünden...

Yarın çok geç alabilir... Şimdi diyecekler ki; iktidar bir dizi tedbirler aldı ya... Kredi musluklarını açtı, kamu alacaklarını erteledi, zamana yaydı ya... Daha ne?

Kesmez... Yetmez...

O önlemler aspirin!

ABD Başkanı Trump, yıllık geliri 75 bin dolar olan herkese, yanı ayda 6 bin 250 dolar kazanan (bizim parayla 40 bin lira) 1200 dolar nakit yardım yapacağını açıkladı.

Bizde de bu tür akut önlemler lazım!

Efendim, kısa çalışma ödeneğinin koşulları hafifletilmişmiş. Son üç yılda 600 gün çalışma şartı 450 güne indirilmişmiş. Kısa çalışmaya başlamadan önceki sigortalılık süresi 120 günden 60 güne düşülmüşmüş!

Soruyorum, bu koşulara uyan kaç kişi var?

TÜİK’e göre işsizlik oranı yüzde 13.7. Yani 4 milyon 500 bin kişi işsiz. Genel anlamda (yani iş arama umudunu kaybedenler, iş aramayan ama iş bulsa çalışanlar dahil) işsizlik oranı yüzde 20.

Genç nüfusta yüzde 25’in üzerinde... Yüzde 30 oranını bulan da var...

Özet; bu ülkede sekiz milyon işsiz var.

Bu sebeple iktidarın açıkladığı paket yaraya pansuman bile olmaz. Ameliyat şart. Açıkladıkları paket biz de önlem aldık mı aldık paketi!

Koronavirüs önlem almazsak öldürücü.

Bunu artık öğrendik.

Diyorum ki; peşinden gelecek olan ekokorona süründürücü.

Diyeceksiniz ki, yaşıyoruz zaten, dükkanı kapattık, kepenk indirdik, ücretsiz izne çıkarıldık, taksinin kontağını açıp siftah yaparsak Allah’a şükürler olsun diyoruz...

Ama durun kriz daha yeni başlıyor. Krizin derinliğini henüz anlamadık.

Deprem oldu tsunami uyarısı yapıldı, dalgaların sesi geldi...

Dev dalgalar yolda...