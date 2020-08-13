Sindirme kampanyasına Bahçeli de katıldı

Kampanya en son MHP lideri de katıldı.

Taktik şu, daha doğrusu kampanyanın stratejisi: Doların, Euro'nun tarihi rekorlar kırmasını görmezden geleceksin, neler oluyor diyenleri hainlikle suçlayacaksın.

Dövizin yükselişine sevindiklerini söyleyeceksin.

Dövizin artışından medet ummakla itham edeceksin.

Zalimlerin oyuncağı olduklarını iddia edeceksin.

Böylece doların niye tavan yaptığı, Euro'nun neden tutulamadığı, Merkez Bankası'nın neden örtülü faiz yükselttiğini kimse sormayacak, soramayacak.

Korku atmosferiyle milleti sindireceksin!..

Bu arada bir de yedirmeyiz kampanyası başlatacaksın.

Hatırlarınız. Korona'nın pik yaptığı günlerde İçişleri Bakanı gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan etmişti de insanlar marketlere hücum etmişti ya.

Alt alta, üst üste.

Hatırladınız mı?

Hocalar 'büyük hata vaka sayısı artabilir' demişti. Eleştiren bir iki yazı çıktı.

Hemen kampanya başlattılar; Bakanımızı yedirmeyiz.

Dolar bir haftada 50 kuruş zıpladı. Piyasada faiz yüzde 12'yi gördü. Merkez Bankası geç likidite penceresi dümeniyle faizi 11,25'e çekti.

Piyasa allak bullak oldu.

Tam neler oluyor diye soruyorduk ki, AKP'li yazarlar yine kampanya başlattı:

Maliye Bakanımızı yedirmeyiz.

Yedirmeyin memlekete hayırlı uğurlu olsun, tepe tepe kullanın da dolar neden zıpladı. Taşlar neden yerinden oynadı, müsaade edin de bunu konuşalım.

Tamam kabul biz susalım ama siz izah edin.

Ama ne olur dış güçler, Türkiye'yi çekemeyenler alan demeyin.

Modası geçti.

Bahçeli'ye göre; siyaseti karıştırmak isteyen çürükler ekonomik saldırılardan medet ummaları utanç vericiymiş.

Çürükleri bir kenara bırakalım da ekonomiye saldıranlar kimler.

Dış piyasalara kapılarını kapatmış bir Türkiye var. Yabancı istese de duvarı aşıp TL'ye ulaşamıyor.

Dışarıdan gelecek saldırılara karşı Cumhurbaşkanı çok katı çok doğru önlemler aldıklarını söylüyor.

O halde şu günlerde dolara, Euro'ya saldırı kimden nerden geldi?

Yaşadığımız kriz iç kaynaklı mı dış kaynaklı mı?

Bahçeli iktisat doktorası yaptı. Bize bir doların neden 7.30 lira olduğunu bir izah etse. Biz de anlasak.

Bilimsel dille.

Buna sevinenler zalimlerin oyuncağıdır yaklaşımıyla asıl meseleyi perdeleyen politika söylemiyle değil.

MHP liderine birkaç sorum var. Belki lütfeder de yanıtlar.

Faizin bu kadar indirilmesi doğru muydu?

Faiz inince enflasyonda iner mi?

Faizi indirdik neden enflasyon inmedi?

Eksi dört faize düştüğümüz için mi millet dövize kaçtı?

TÜİK'in enflasyon ve işsizlik rakamlarına inanıyor musunuz, hayatın gerçeklerine uyuyor mu?

Bahçeli'nin iktisat tahsili dışında bir başka özelliği daha var. Kendisi 2001 krizinde de iktidar ortağıydı.

O zaman da dolar fırlamış gitmişti.

O zaman da işsizlik tavan yapmıştı.

O zaman da işyerleri patır patır kapanıyordu.

Hatırlayın, yazar kasa Bahçeli Başbakan Yardımcısıyken atılmıştı.

Hayatın garip cilvesi mi diyeyim, kötü oyunu mu diyeyim, 2001 krizinden daha ağır kriz yaşıyoruz, Bahçeli yine iktidarın ortağı.

Durumu izah edeceğine, neler oluyor diyenlere, işler kötü gidiyor diye uyaranlara, Merkez Bankası rezervlerinin erimesine dikkat çekenlere verip veriştiriyor.

Halbuki iktisat bilen, iki krizi de iktidar olarak yaşayan, deneyimli politikacıdan bilimsel bir açıklama bekliyoruz.

O ise, insanları sindirme yöntemine başvuruyor. Korku dağları yaratmaya çalışıyor.