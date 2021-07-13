Sedat Peker’e bilgi sızdıran bakan kim?

Mafya lideri Sedat Peker öyle veya böyle çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, yozlaşmayı gözler önüne serdiği için ülkeye büyük katkı yaptı.

Siyaset/yargı/polis/yer altı dünyasının ilişkisini açıkladı. İsim vererek, yer tarih vererek. İktidar kanadından itiraz da gelmedi. İktidar kanadından bir sözcü çıkıp ‘ yalaaaan’ diye bağırmadı.

Susmayı tercih ettiler. Bir anlam da kabullendiler.

Belli ki verecekleri cevap yoktu!.. Şimdi susarak geçiştirmeye çalışıyorlar ama belli ki Sedat Peker susmayacak.

Son iddiası çok vahim. Soylu’nun organizasyonuyla AKP gençlik teşkilatına kalaşnikof dağıtıldığını söyledi. Kimlerin silahı hangi araçla getirdiğine, kimlerin teslim aldığına hangi arabaya koyduklarına kadar açıkladı.

Sonuç; derin sessizlik…

Her konuda demeç veren Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı dilini yuttu.

Kameraların karşısına geçip uzun uzun konuşan AKP Sözcüsü’nün de ağzını bıçak açmıyor.

AKP Genel Başkanı sessiz.

AKP Genel Başkan vekilleri (biri eski Başbakan, Peker’in iddiası doğruysa 'AK Gençlik'e uzun namlulu silah dağıtıldığı dönemde kendisi hem başbakan hem de AKP Genel Başkanı’ydı) kafasını kuma gömmüş halde.

Yasama çaresiz…

Yargı siyasette teslim olmuş halde.

Bir savcı çıkıp neler oluyor demedi/diyemedi. Bir savcı çıkıp adı geçen kişileri davet edip olayın aslını astarını sormadı. Bir savcı çıkıp Peker’in iddia ettiği onlarca dosyadan birini açmaya cesaret edemedi.

Neden?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na göre; ‘güçler ayrılığı ortadan kalktı. Siyaset yargıyı kontrol ediyor. Yeraltı dünyasının aktörleri rahatlıkla yurtdışından kokaini Türkiye’ye getirebiliyor. Yakalansa bile sorun olmuyor. Çünkü soruşturma açılmıyor. ‘

Yargının pasif kaldığı, savcı ve hakimlerin korktuğu ülkede tuz kokmuş demektir!..

Sedat Peker bu bilgileri nerden alıyor?

‘Ben de suçluyum, bu işi beraber yaptık’ demedi mi?

Eee, işin içinde yani. O bilmeyecek de biz mi bileceğiz?

Kılıçdaroğlu’na göre yargıdan destek verenler var. Vardır mutlaka. Zaten mafya denilen örgütün var olması için içinde polisin, savcının, hakimin, iş dünyasının, siyasetçinin ve yer altı dünyasının iş birliği yapması gerekir. İç içe olmaları lazım oyunun kuralı bu.

Bu birliktelik olmazsa mafya olmaz sokak çetesi olur. Anında tepesine binerler.

Sedat Peker’e siyaset dünyasından da yardım eden bilgi sızdıran mutlaka vardır. Hatta bakanların içinden.

Yok artık diyeceksiniz! Demeyin..

Peker’in son açıklamasına bakalım. Bakanlar kurulu toplantısını ve Süleyman Soylu’yu kastederek şöyle dedi: ‘ Toplantıda Sedat Peker’i takip ediyoruz., şu an şu ülkede, hem Türkiye’de hem bulunduğu yerde operasyon yapacağız diyordun ya sen beni dakika dakika takip ederken ben de seni Bakanlar Kurulu’ndaki konuşmaların dahil dakika dakika takip ediyorum’

Soylu’nun Bakanlar Kurulu’ndaki söylerini Peker’e kim aktarır, kim sızdırır?

Olağan şüpheli kimdir?

Kim olacak, o toplantıda yer alan bakanlardan biri olmalı…

O bakan kim?

Soylu’nun sözlerini anında Peker’e ileten bakan neden böyle bir iş yapsın ki!..

Belki o da kepçelenmiştir. Peker’in elinde onun da dosyası vardır. Peker onun da kirli çamaşırlarını biliyordur. Olamaz mı?

Peker kendine bulaşmasın diye Bakanlar Kurulu toplantısında ne konuşulduysa iletmiştir. Yer altı dünyası ile siyasetin iç içe girdiği, yer altı dünyasının siyaseti yönlendirdiği, beraber suç işledikleri bir yapıda bunlara şaşmamak gerekir.

Soru açık ve net: Sedat Peker’e bilgi sızdıran bakan kim?

Cumhurbaşkanı merak etmiyor mu?

Soylu merak etmiyor mu?

MİT Başkanı merak etmiyor mu?