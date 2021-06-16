Sayın Bahçeli hamasetin sınırı olmalı!..

Hamaset siyasetçinin en büyük silahıdır. Tamam da hamasetin de bir sınırı olmalı!..

MHP Genel Başkanı Bahçeli dün sınır mınır tanımadı.

Hamasetin daniskasını yaptı.

Bahçeli'nin şöyle bir avantajı var: İktidar da mı muhalefetti mi belli değil. Kağıt üstünde muhalefette ama fiilen ve ruhen iktidarda.

O da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı. Yetki bol sorumluluk yok.

Zaten bu rejimin dünyada eşi benzeri yok. Sorumluyu ara ki bulasın!..

Ülkeyi iki kişi idare ediyor. Sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli. İkisinin de yasal olarak olan bitenden, icraatlarından, aldıkları kararlardan sorumlu değiller.

Desenize rejimi ikisi kurguladı…

Bu sebeple konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. İcraata gelince sıfır!..

Bahçeli dün partisine seslenirken bırakın mangalda kül bırakmayı mangal bırakmadı. Hamasetin dibine vurdu…

Ne mi dedi?

Dedi ki; 'İrademiz Brüksel'deki NATO karargâhına devredilmiş değildir. Nitekim kimden silah alıp alamayacağımızın mevzu bahsi NATO'nun bileceği tayin edeceği bir konu da olamayacaktır.'

Ne var bu sözlerde, söyledikleri doğru değil mi diyeceksiniz?

Haklısınız.

Ama kural şu; bu sözleri söyleyen iktidar ortağıysa gereğini yapar, S-400' leri kurar. İktidar ortağı değilse iktidarı sıkıştırır, S-400'lerin aktif olmasın için uğraşır.

Bahçeli ikisini de yapmıyor, sadece konuşuyor.

İçeriye bol gaz, dışarıya suspus.

Bahçeli'ye göre...

Madem ABD Türkiye'yi savunmasız bırakma konusundaki gizli niyeti zehirli meyvelerini 15 Temmuz gecesi verdi...

Madem ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulanan baskı ve yaptırım politikalarının bu haliyle devamı iki ülke arasındaki ilişkileri çok yönlü zedeleyecek...

Yıkın köprüleri gereğini yapın. ABD Başkanı'yla görüşmeye giderken bin takla atıyorsunuz, aynı anda millete asırız keseriz nutukları atıyorsunuz.

Yaptığınız bu.

Lütfen, bu topraklarda yaşayanlara hiçbir şeyden anlamayan cahil, Orta Doğulu muamelesi çekmeyin.

Lütfen, insanları aptal yerine koymayın.

Lütfen, seçmene keklik gözüyle bakmayın.

Lütfen, atınca mangalda kül bırakmama politikasından vazgeçin!

ABD düşmanımızsa düşman muamelesi yapın.

NATO altımızı oyuyorsa o ittifaktan çıkın. Ama lütfen samimi olun.

Bahçeli iktisatçı, kendisine sorum şu:

Bu rejimi önerirken dolar dört liraydı, şimdi sekiz lira elli kuruş oldu.

Neden?

İzaha muhtaç soru değil mi?

İktisat biliminde bir açıklaması mutlaka vardır. Dış güçlerin oyunu, Almanya'nın, Fransa'nın bizi kıskanmasıyla açıklanacak mevzu değil.

Sayın Bahçeli hamaseti bırak, dolar neden 8 lira 50 kuruş, Euro neden 10 lira 30 kuruş bunu açıkla...

Lütfen!..