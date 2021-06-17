Saadet'te benzer operasyon; Kurtulmuş'a da çekilmişti

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan koparıp, Cumhur İttifakı'na yamamak için iktidar destekli (!) operasyon başlatıldı.

Operasyonun başında 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk var. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın iki defa ziyaret ettiği, iftar açtığı, uzun uzun görüştüğü kişi.

Saadet'in ittifak değiştirmesi için Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıktan düşürülmesi gerekiyor.

Operasyon başarılı olursa tarih tekerrür edecek!..

Niye mi?

Çünkü Asiltürk ve arkadaşları 11 yıl önce de Numan Kurtulmuş'a operasyon çekip Saadet Partisi'ni elinden almışlardı. O da istifa edip HAS Parti'yi kurmuştu.

2010 yılına dönelim...

Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Saadet Partisi yükünü tutturmaya başlamıştı. Kurtulmuş sıkı muhalefet yapıyor, AKP'yi hassas yerlerinden vuruyordu.

Yolsuzluklardan söz ediyor, zenginleşmeden bahsediyor, firavunlaşmaya, Karunlaşmaya dikkat çekiyor, muhafazakar/mütedeyyin tabanca çok etkili oluyordu.

Devreye bir anda Erbakan girdi. Veya Erbakan sokuldu!..

Kurtulmuş olağanüstü kongreden de zaferle çıktı. Ama bu kez sahneye Oğuzhan Asiltürk ve arkadaşları çıktı. Kellem ettiler, küllem ettiler mahkeme kararıyla Saadet'i Kurtulmuş'un elinden alıp kayyuma teslim ettiler.

Kurtulmuş da Saadet defterine noktayı koydu.

O günlerde de çok öfkeliydi. Şöyle demişti:

"Türkiye siyasetine nasıl olağan dışı yollardan müdahale edilebildiğinin çok açık kanıtıdır. Biz sistemli bir şekilde bir komployla karşı karşıya bırakıldık. Ancak milletimiz buradadır ve bizi boğmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Numan Kurtulmuş ve arkadaşları başarısız oldukları için değil SP'yi siyasetin yıldızı haline getirdiği için cezalandırılıyor."

Kurtulmuş gidince Saadet'in yıldızı söndü, AKP rahat bir nefes aldı.

11 yıl sonra aynı kişiler bu kez Karamollaoğlu'nu hedef aldı. Şimdi onu devirmek istiyorlar.

Kaderin garip cilvesi mi diyelim. 11 yıl önce operasyon yiyen Kurtulmuş bu kez operasyon çeken tarafta!

Karamollaoğlu'nu devirip Saadet'i hortumlamak istiyorlar!..

Peki Saadet niye bu kadar önemli?

Oyu yüzde bir, bilemedin bir buçuk. Oy oranı düşük ama milli görüş tabanında etkisi büyük. Bu birinci neden.

İkincisi Saadet'in Millet İttifakı içinde olması oy kayışlarını kolaylaştırıyor. Davutoğlu ve Babacan'ın elini rahatlatıyor.

Üçüncüsü 'zillet ittifakı' yaftalamasının mütedeyyin tabanda kabul görmesinin önünü kesiyor.

Erdoğan'ın niyeti belli. CHP ile HDP'yi baş başa bırakmak. Gelecek ve DEVA partilerinin katılmasını engellemek.

Akşener'i yayına çekmek istedi, olmadı.

Karamollaoğlu yüz vermedi.

Millet İttifakı seçime CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek Partisi + HDP, Cumhur İttifakı adına kabus!.

O halde ne yapmalı.

Bu yapıyı yıkmak lazım.

Asiltürk'ün Saadet'in yönetimine yönelik başlattığı operasyonun ezcümle sebebi bu.