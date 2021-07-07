Okluk'taki muhteşem Saray itibarımızı yükseltir mi?

Mimar Şefik Birkiye'yi kutluyorum. Okluk koyundaki Saray'ın fotoğraflarını yayınlamasaydı, o güzelim koyun yarı yarıya betonlaştığından haberimiz olmayacaktı.

Çünkü, denizden ulaşmak yasak. O koya giremezsiniz. Cumhurbaşkanı geldiği zaman neredeyse Gökova Körfezi'ne girmek bile yasak.

Yaz başı karadan Marmaris'e indim. Her köşe başında jandarma eli uzun namlulu silahlarla nöbet tutuyordu. Her kavşakta jandarma aracı vardı.

Cumhurbaşkanı yokken. Cumhurbaşkanı oradayken hali düşünün…

O yoldan geçen yabancılar nasıl bakar? Adım başı eli silahlı askerler, Batı'dan gelenler bizim gibi değiller, görmeye alışık değiller. Korkarlar ürkerler.

Her neyse!..

Cumhurbaşkanı yokken bu kadar sıkı önlem alınmasını bir arkadaşım; 'binaları koruyorlar' diye yorumladı, ben gazeteci kafasıyla 'binaların görüntüsünü çeken olur, afişe eder, önlem bunun içindir' dedim.

Zaten bir gazeteci, gazetecilik yapsa, aradan sızıp Okluk koyunun yeni halini görüntülese anında gözaltına alınır, 'devlet başkanının mekanını görüntüleyerek terör örgütlerine adres göstermek' suçuyla sorgulanır. 'Terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yayın yoluyla hizmet ettiği' gerekçesiyle tutuklanır, aylarca belki de yıllarca hapis yatardı.

Bu sebeple mimar Şefik Birkiye'yi kutluyorum.

Gazetecileri kurtardı!..

Okluk koyunun ne hale geldiğini bize gösterdi.

Koydaki yapılaşma için 640 milyon lira harcanmış. Resmi rakam bu, belki de daha fazla. Farklı büyüklükte beş yapı varmış. Saray'ın hemen yakınında üç bloktan oluşan personel lojmanları yapılmış.

Kaç bin kişi çalışıyor?!.

11 bin metrekarelik dolgu alanı özel kumla (büyük ihtimalle beyaz kumdur, acaba Mısır'dan mı getirtildi!) doldurularak plaj yapılmış.

O canım koy, Allah vergisi koy, doğa harikası koy yarılır, dışarıdan getirilen kumla doldurulur mu?

Ey mimar...

Ey o Saray'ı yapan Rönesans firması…

Ne yaptınız siz!..

Doğayı katlettiniz…

İddiaya göre 'Yazlık Saray'da 300 oda varmış. 'Kışlık Saray'da 1100 oda var. Büyük merakı iktidarın tutkusu, hastalığı da denilebilir.

Plajda dinlenmek için bungalovlar, bungalovların ucuna denize girmek için özel iskeleler yapılması da ihmal edilmemiş.

Dev yatların yanaşacağı devasa iskeleyi de unutmayalım.

Manzara bu…

Şimdi diyecekler ki orası Cumhurbaşkanı'na ait değil, orası Saray değil.

Peki ne?

Devlet Konuk Evi...

Beştepe'deki Saray'da Başbakanlık Hizmet Binası diye yapılmadı mı; birbirimizi kandırmayalım.

Harcanan parayı geçtim, doğaya verdiği tahribatın geri dönüşü yok. Harcanan paranın da… Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında okluk Koyu'nun fotoğrafını göstererek 'tasarruf genelgesi bu' diye haykırdı.

Haklı mı?

Şimdi diyecekler ki; bu solcular köprüye karşıydı, tünele karşıydı, otoyola karşıydı şimdi de devleti temsil mekanına karşılar.

Şimdi diyecekler ki; itibardan tasarruf olmaz.

Yazlık Saray 2019 yılından beri faaliyetteymiş. Arnavutluk Başbakan'ı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı ağırlamışız.

KKTC Cumhurbaşkanı'nı neden unutmuşlar!..

Türkiye'ye başka gelen yok zaten. Pardon Ukrayna Başbakan'ı geliyor. O da geçenlerde 'Bayraktar İHA'larını bekliyoruz, hâlâ vermediniz' diye Ankara'ya sitem etti..

Niye vermedik. Putin taş mı koydu? Vermeyin, küserim mi dedi?

Neyse...

Yazlık Saray'a ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi, İngiltere Kraliçesi veya Başbakanı, İtalya, İspanya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan başbakanı gelir mi?

Hiç zannetmiyorum.

Katar Emiri gelebilir.

Suudiler şimdilik gelmez.

Aramız şu aralar limoni, düzelirse Rusya Devlet Başkanı Putin kıyak olsun diye gelebilir.

Başka gelen olmaz...

Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı mekanı ve çalışma ofisi olarak kullanılsaydı (Beyaz Saray gibi) Okluk koyundaki o mütevazi yapı korunsaydı, Cumhurbaşkanı konukları o cennetteki küçük mekanda ağırlasaydı inanın itibarımız daha yüksek olurdu.