O köprüleri, o otobanları Erdoğan yapmadı ki!..

Cumhurbaşkanı'nın dilinden düşmeyen sözdür. Sık sık der ki; eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri…

Yaptıklarını anlatmaya da bayılır. Muhalefete siz bugüne kadar ne yaptınız diye çatmayı da çok sever.

Dün de böyle yaptı. Sedat Peker'in iddialarını pas geçti. Muhalefeti organize suç örgütleri üzerinden sunulan senaryolara balıklama atlamakla suçladı.

Bol bol yaptığı eserlerle övündü!

Cümlenin sonuna ünlem koydum çünkü övündüğü eserleri kendisi yapmadı.

Açıklayacağım. Önce AKP Genel Başkanı şapkasıyla grubuna seslenen Erdoğan'ın ne söylediğine bakalım:

"Git Yavuz Sultan Selim'den, Osmangazi'den, Marmaray'dan, Avrasya'dan geçiver. Bu otobanları kullanmadılar mı? Ankara'daki havalimanını kim yaptı ya, o havalimanını da biz yaptık. Bundan önce böyle bir havalimanı Ankara'da var mıydı, yoktu. Aynı şekilde Çanakkale Havaalanı bu dönemde bizim eserimiz. Onlar Doğu'ya filan gitmezler. Bunlar salon sosyetesi olduğu için oralara kadar uzanamazlar. Bunlarla beraber İzmir milletvekilisin, İstanbul-İzmir otobanını biz yapmadık mı?"

Övünerek söylediklerinin hiçbirini kendisi yapmadı.

O köprüler, otoyollar, havaalanları, hastaneler devletin değil mi?

Değil…

Peki kimin?

Müteahhitlerin…

Çünkü parasını hazine ödemedi. Çünkü bizim verdiğimiz vergilerle yapılmadı. Müteahhitlere inanılmaz kıyaklar çekilerek ülke 20-25 yıl borçlandırıldı.

AKP iktidarı ödediğimiz vergilerden pay ayırarak bu eserleri yapsa alkışlarım. Bunlar doğmamış çocuğumuzu bile borçlandırdılar. Üstelik beş liralık işi yirmi beş liraya yaptırarak...

Hemen somut örnek vereyim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üç ay önce İstanbul'un üst geçitlerine Çanakkale köprüsünü 2022 yılının 18 Mart günü açacağını duyuran ilanlar astı.

Gelin köprünün haline bakalım. Geçiş ücreti 16 Euro. Şu anki kurla 167 lira. Yıllık garanti edilen araç geçiş sayısı 16.5 milyon. Şu anda feribotla yılda geçen araç kaç dersiniz?

3.5 milyon…

Hadi köprü var diye, daha hızlı diye 6 milyon olsun.

Geriye 10 milyon kalıyor.

Bu nasıl hesaptır!

Yaklaşık 20 yıl bu bedeli ödeyeceğiz. Emsallerinden 7.5 kat fazlaya mâl edildiği gün gibi ortada.

Zaten Çanakkale köprüsünden geçen araç sayısı artarsa Osmangazi köprüsünden geçen araç sayısı azalır.

Diyeceksiniz ki; o varken öbürünü neden yaptı.

Birincisi rant…

İkincisi müteahhitlere iş yaratmak, makine parkurlarını başa çıkarmamak…

Üçüncüsü geçici olsa da istihdam yaratmak…

AKP iktidarının ve Erdoğan'ın övündüğü bütün eserlerin durumu böyle. Devletin bütçesinden yaptığı yok, müteahhitlerine yaptırıyor, milleti borçlandırıyor.

Millet kazıklanıyor…

Millet kazıklanıyor deyince aklıma 5G teknolojisi geldi. 2015 yılıydı, Erdoğan 4G ile zaman kaybetmeyelim, iki yıl sabredelim 5G'ye geçelim talimatı vermişti.

Bakanları ne yapsın, bürokratları ne desin; efendim 5G şu anda sadece G. Kore'de deneniyor, biz kanguru gibi zıplayamayız diyecek halleri yok.

Peki efendim dediler; 4.5G diye fasa fiso teknoloji kulvarı yarattılar. Dünyada eşi benzeri yok. Açın akıllı telefonlarınızı 4G mi yazıyor, 4.5G mi?

Tek adam yönetimi, tek patron yönetimi, sultanı rejim böyle bir şey…

Olmaz diyemiyorsun, işi kılığına uydurmaya çalışıyorsun. Ama dünya da gülüyor…

Gülsün varsın!

Cumhurbaşkanı dün 5G'ye geçeceğimizi vadetmez mi? 5G'ye geçeceğimizin sözünü vermez mi? Hani dört yıl önce geçecektik?

Yapmadıklarını yapmış gibi satmakta üslerine yok. O köprüleri, o tünelleri, o otoyolları, o hastaneleri onlar yapmadı.

İşin gerçeği bu.