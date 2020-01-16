Motor bulamadık tank yapamıyoruz!

Tank Palet Fabrikası var ya... Hani BMC/Katar ordusu ortaklığına 25 yıllığına bedelsiz verilen fabrika... Kiralamışlar diyemiyorum çünkü kira ödemiyorlar. Tank yapacağız diye gelip yerleşmişler.

Koca fabrika emirlerine sunulmuş!

Peki, tank yapıyorlar mı?

Yooo... Motorunu bulamamışlar. Bulsalar gerisi kolay; yapacaklar!

Gelin şeridi başa saralım, koca fabrika Katarlılara, daha doğrusu Katar ordusunun ortaklığına nasıl verildi kısaca hatırlayalım. Savunma Bakanı Meclis komisyonunda süreci şöyle anlatmıştı:

"Altay tankları seri üretim ihalesi 2018 yılında SSB tarafından gerçekleştirildi. İhaleyi BMC kazandı. İki sene, beş sene Karasu’da yapılacak fabrika mı beklensin? Elimizde en müsait olan fabrika tank palet fabrikası. 250 tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkının BMC’ye devri gündeme geldi. 14 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın mülkiyeti MSB’de kalmak üzere işletmesinin ASFAT’a devredilmesine karar verilmiştir. MSB, ASFAT, BMC arasında imzalanan protokolle fabrikanın işletmesi 25 yıl süreyle BMC’ye verilmiştir."

İhaleyi BMC kazanmış Katar ordusu da nerden çıktı diyeceksiniz. Katar ordusunu gündeme getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu.

İktidar reddetti, "Katar ordusu değil, Katarlı girişimciler" dedi. Ama BMC’nin patronu bir TV programında BMC’nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattığını açıkladı.

Zaten artık kimse Katar ordusunun Altay tankını yapacağını, Tank Palet Fabrikası'na Katar ordusunun yerleştiğini inkar etmiyor.

Savunma Bakanı dün gazetecilerle sohbet ederken ne var bunda demeye getirdi, "Bunun yerlisi yabancısı yok" dedi.

Yani bizim yerli ve milli tankımızı Katarlıların yapmasında bir mahsur yokmuş.

O zaman neden sabah akşam her konuda yerli/milli, yerli/milli diye niye kafamızı ütülüyorsunuz?

Bakan diyor ki; F-16 yüzde 100 Amerikalı... Leopard tank yüzde yüz Alman...

İyi ya işte, bizde soruyoruz, yerli ve milli diye lanse edilen Altay tankı neden yüzde yüz Türk değil? Neden yüzde 50’si Katar ordusunun!

Almanlar tanklarını üretirken bu işin yerlisi yabancısı olmaz dememiş.

Neyse, bu ayrı ve uzun mevzuu. Biz dönelim bugünkü duruma.

İhaleyi yapan Savunma Sanayi Başkanı, 9 Kasım 2018’de "İlk Altay tankı 18 ay aradan sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek’ diyerek kesin tarih vermişti.

Aynı Başkan geçen hafta ağız değiştirdi; "Şu an için firmanın elinde güç paketi (motor ve transformasyon) olmadığından tank işi başlatılamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurular sonuçlanmadığı durumunda tank üretimini başlatamayacağımızdan bu 18 aylık süre de başlayamıyor" dedi.

Yani motor yok, motor!

Motor olmadığı için tank yapamıyorlar.

Hani, ilk Altay tankı 18 ay sonra teslim edilecekti? Efendim, süre motor bulunduktan sonra başlayacakmış!

İhalede bu madde var mı; güç paneli bulunduktan sonra 18 aylık süre başlar diye?

Motoru ne zaman bulurlar?

Allah kerim...

İlk Altay tankı ne zaman orduya teslim edilir?

Bu durumda Allah kerim...