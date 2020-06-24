Milli misin, ecnebi mi?

"İçeride iki siyasi/sosyal cephe var: Milliler ve ecnebiler, gerisi hikâyedir" deyip raconu kesmiş iktidarın akıl hocası yazarlarından biri.

Ayrım artık buymuş.

Hadi gelin biz de bu gözle bakalım.

Şöyle oluyor:

Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne karşı çıkarsan, sizin işiniz devletin menfaatlerini savunmak dersen, barolara yapılacak operasyonu haklı bulursan, seslerinin çok çıktığını söylersen...

Millisin...

Baro başkanlarının karşısına polis dikilmesini, barikat kurulmasını, Ankara sınırında 27 saat bekletilmesini eleştirirsen, baro başkanlarını haklı bulursan...

Ecnebisin...

Ayasofya'nın acilen ibadete açılmasını, 15 Temmuz günü ilk namazın kılınmasını memleketin en önemli meselesi görüyorsan...

Millisin...

Durup dururken Ayasofya nerden çıktı dersen, Cumhurbaşkanı'nın daha geçen yıl "önce Sultanahmet’i doldurun" dediğini hatırlatırsan...

Ecnebisin...

Gazetecilerin uyduruk gerekçelerle hapse atılması, delilsiz iddianamelerle mahkûm edilmesine ses çıkarmazsan...

Millisin...

Bu yapılan hukuksuzluktur, hukuk devletini ayaklar altına almaktır, otoriter devletin ayak sesleridir dersen...

Ecnebisin...

İktidara geldikleri gün, tasarruf adı altında TBMM’nin lojmanlarını satarak yola çıkanların Hazine'ye onlarca uçak, yüzlerce zırhlı araç aldırmalarını, saraylara sığamamalarını, kesenin ağzını sonuna kadar açmalarını "itibarda tasarruf olmaz" diye yorumlarsan...

Millisin...

İsrafı eleştirirsen, uçak üstüne uçak alınmasına laf edersen...

Ecnebisin...

İşçinin kıdem tazminatının fona aktarılma projesini gerekli ve doğru adım görürsen...

Millisin...

İşçinin kıdem tazminatına göz diktiler, deve edecekler diye karşı çıkarsan...

Ecnebisin...

Tank Palet Fabrikası'nın BMC/ Katar Ordusu ortaklığına bedelsiz verilmesine ses çıkarmazsan...

Millisin...

Milyar dolarlık fabrikayı neden verdiniz diye sorarsan...

Ecnebisin...

Kamu Özel İşbirliği altında yüksek bedeller, akıl almaz garantilerle yapılan hastaneleri, otoyolları, köprüleri, tünelleri normal buluyorsan...

Milisin...

Hazine'ye kara deliktir, doğmamış çocuklarımız bile borçlandırıldı, yorumunu yaparsan...

Ecnebisin...

TÜİK’in açıkladığı işsizlik ve enflasyon rakamlarını mutlak doğru kabul edersen...

Millisin...

Hayatın gerçeğiyle uymuyor, nasıl oluyor da hem çalışan sayısı hem de işsizlik sayısı azalıyor, diye gıcıklık yaparsan...

Ecnebisin...

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıp gazilerine saygı gösterirsen...

Millisin...

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıp gazilerini saygı göstermekle yetinmeyip, onlara yardım amaçlı toplanan 300 milyon liranın neden verilmediğini, nereye gittiğini sorarsan...

Ecnebisin...

Listeyi uzatmak mümkün, ama gerek yok.

Sorum şu:

Siz yerli misiniz, ecnebi mi?