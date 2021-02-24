Mesele sadece "damat" değil!

Muhalefet, Merkez Bankası'nın (MB) eksilen 128 milyar dolarını sorguluyor. Doğal olarak, kuru belli seviyede tutmak için piyasaya para pompalama emrini veren Berat Albayrak'ı sorguluyor.

[Not: Kimse çıkıp MB bağımsız demesin. Bağımsızlığına son verildiğini (yasal değil, fiilen) Cumhurbaşkanı ilan etti.]

Yürütmenin yegane temsilcisi, meseleyi Albayrak'ın damadı olmasına getirerek, ailesi üzerinden şahsının hedef alındığına getirmek istiyor.

Şahsı olarak kastettiği makam devlet başkanlığı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Yani muhalefetin damadı üzerinden devlet başkanını hedef aldığını, bu makamı yıpratmaya çalıştığını söylüyor.

Bu iddiayı ortaya atığı, bu sözleri sarf ettiği yer neresi?

AKP İzmir İl Kongresi. Erdoğan'ın başında AKP Genel Başkanı şapkası vardı. Üçüncü şapkasıyla birinci şapkasını kalkan yaparak şahsını korumaya çalıştı…

Peki muhalefetin Albayrak üzerinden Erdoğan'ı hedef aldığı iddiası doğru mu?

Evet.

Ama muhalefet Erdoğan'ın ikinci şapkasını hedef alıyor; yürütmenin yegane temsilcisi olarak giydiği şapkayı.

Meselenin karıştığı, içinden çıkılamaz hâle geldiği yer tam da burası.

Erdoğan'ın üç şapkası olması…

* Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başkomutan.

* Tek başına yürütme makamı, tek imza, tek yetkili.

* AKP Genel Başkanı.

Ekonomiye dönük eleştirilerin, birinci ve üçüncü şapkasıyla ilgisi yok. Tamamen ikinci şapkayla alakalı.

O halde mesele damat değil.

Mesele ekonominin kötü yönetilmesi. Kötü yönetilen deneme yanılma tahtasına dönen ekonominin krize sokulması... Vatandaşın inim inim inlemesi...

Birinci derece sorumlusu kim?

Kuşkusuz yürütmenin yegane temsilcisi.

O direktif vermese, Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı kafa kafaya verip faizi indirerek enflasyonu indirme oyununa soyunurlar mıydı?

Mümkün mü?

Ekonomistlerin "Ekonomi bilimiyle açıklanır tarafı yok" dedikleri bir yöntemi uygulamaya teşebbüs ederler miydi?

Mümkün değil!

Bakan ve MB Başkanı bir inat uğruna 128 milyar doları harcaya bilirler miydi?

Asla!

O halde birinci derece sorumlu Erdoğan. Kurdukları düzen Erdoğan'ı işaret ediyor. Bakanlar ona bağlı ve sadece ona hesap veriyor.

Bu sebeple mesele sadece damat değil.

Mesele kötü yönetim.

Albayrak hedef tahtasında ama tek sorumlu o mu?

Soruyorum…

* Bu düzenin \ rejimi \ sistemin kurulmasında büyük katkıları olan Bahçeli'nin hiç mi kabahati yok?

* Hazineye kara delikler açtıran Binali Yıldırım'ın hiç mi payı yok?

* Reis ne derse doğru der, ne yaparsa sorgusuz sualsiz yanında dururuz diyen AKP yönetiminin hiç mi suçu yok?

Konu derin, bu sebeple diyorum ki; mesele sadece "damat" değil.