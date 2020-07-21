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Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

21 Temmuz 2020

Mehmet Metiner’in itirafı: Yasalara okumadan oy veriyorduk!

Metiner'e ve 2002 yılından bugüne çeşitli dönemlerde vekillik yapan tüm AKP'lilere soruyorum: Kaç yasa teklifine/önerisine okumadan onay verdiniz? İçeriğini bilmediğiniz kaç kararı hayata geçirdiniz?

Türkiye'nin nasıl yönetildiğine önemli bir itiraf var.

Yasaların nasıl Meclis'ten geçtiğine dair...

Yasama organının gücüne dair...

Milletvekillerinin nasıl vekillik yaptıklarına dair...

Vekillerin yasaları nasıl kabul ettiklerine veya reddettiklerine dair...

Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile atışmaları nedeniyle gündeme gelen Mehmet Metiner, o hayatımızı değiştiren yasaların Meclis'ten nasıl geçtiğini açıklamıştı.

Daha doğrusu itiraf etmişti.

Şöyle ki; İstanbul Sözleşmesi'ni biliyorsunuz. Tek cümlelik anlatımıyla; kadına şiddette karşı devletin, hükümetlerin, yargının, sivil toplumun seyirci kalmamasını öngörüyor.

Bu anlaşma AKP öncülüğünde İstanbul'da imzalandı. Onlarca ülke kabul etti. TBMM de onayladı.

AKP, bu günlerde usul usul bu sözleşmeden çıkmak istiyor. Çıkmanın formülünü arıyor.

Neyse konumuz bu değil.

Konumuz Meclis'in yasalar üzerine iradesini nasıl koyduğu veya yasaların Meclis'ten nasıl geçtiği. Kabul oylarının nasıl verildiği.

Mehmet Metiner İstanbul Sözleşmesi'ne "evet" diyenlerin çoğunun neye oy verdiklerini bilmeden el kardırdıklarını söyledi ve dedi ki:

"İstanbul Sözleşmesi'ni, Ahmet Davutoğlu genel başkanımız, başbakanımız iken bizim partimiz Meclis'e getirdi. Diğer partilerin tümünün oyuyla geçti. Kendi adıma itirafta bulunuyorum."

Kısaca diyor ki; neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık.

Şimdi sormak istiyorum.

Metiner'e ve 2002 yılından bugüne çeşitli dönemlerde vekillik yapan tüm AKP'lilere soruyorum:

- Kaç yasa teklifine/önerisine okumadan onay verdiniz?

- İçeriğini bilmediğiniz kaç kararı hayata geçirdiniz?

Elinizi vicdanınıza koyun.

Koyun ve itiraf edin.

Bakın, Metiner okumadan, üzerinde çalışmadan, ne olduğunu bilmeden direktifle kabul oyu verdiğini itiraf etti.

Sözü uzatmaya gerek yok.

Siz de itiraf edin: Kaç yasaya direktifle oy verdiniz, kaç yasanın ne olduğunu bilerek oy verdiniz?

Bakın, Metiner dürüst davrandı, iktidar partisinde işlerin nasıl yürüdüğünü itiraf etti.

Daha doğrusu Türkiye'nin nasıl yönetildiğini ifşa etti...

Metiner okumuş yazmış geçinen bir kişi. Yazar, her gece televizyonlarda fikirlerini dile getiriyor.

O bile önüne gelen yasa teklifine talimatla gözü kapalı oy verdim diyorsa...

Gerisini düşünün...

Türkiye'nin halini düşünün. Yasamanın halini... Milletvekillerinin durumunu...

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