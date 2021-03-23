Maliyeti en pahalı başkan!

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın elinde sihirli değnek var herhalde.

Şahap Başkan şapkadan tavşan çıkaracak herhalde.

Şahap Başkan, piyasanın ateşini söndürecek, kuru makul seviyeye indirecek, enflasyonu yüzde 10'un altına çekecek, enflasyonu tek rakamlı haneye indirecek yeteneğe sahip herhalde.

Böyle olmasa tek kişilik hükümet bu kadar büyük riski, bu kadar ağır maliyeti göze alıp Merkez Bankası Başkanı yapmazdı herhalde.

Piyasalar, nasıl bir politika izleyecek, ne mesaj verecek, ne yapacak diye bir iş günü bile beklemedi; sert tepki verdi.

Dolar 7.21'den 8.40'a kadar çıktı, 8 liranın hemen altında günü kapattı. Ülkeye yüklediği maliyete bakın. Özel sektörde dolar borcu olanlar resmen battı.

Dün itibariyle (politika faizi yüzde 19'a çıkarıldığı için) yedi liranın altına inmesi beklenen dolar sekiz liraya çıktı. Hazine'ye bindirilen yüke bakar mısınız?

Şahap bey Merkez Bankası'nın başına otursun diye cebimizden çıkacak parayı hesaplar mısınız? (Bu yıl ödememiz gereken dış borç faizi dahil147 milyar dolar.)

İnsan sormadan edemiyor: Şahap Bey bulunmaz Hint kumaşı mı ki Saray gözünü kararttı, ağır bedel ödemeyi kabul etti?

Efendim Şahap Bey, iktidarın yegane temsilcisiyle ekonomi politikası konusunda aynı düşünüyormuş. O da faiz sebep enflasyon sonuç diyormuş. Faiz arttırılmasına karşıymış. Naci Bey faiz arttırdığı için veya fazla arttırdığı için görevden alınmış.

Peki bir önceki başkanın günahı neydi?

Uysal Bey faizi istenilen seviyeye indirdi ama enflasyon istenilen seviyeye inmedi. Adam bu uğurda Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını harcadı, ama doları/Euro'yu tutamadı, enflasyonu zapturapt altına alamadı.

Bu onun suçu mu?

Ne denilirse yaptı ama koltuğu bir gece yarısı altından çekilip Naci Bey'in altına sürüldü.

O tamamen tersini yaptı. Kuru tutmak, enflasyonu frenlemek için faize asıldı, ipi fazla çektiği için o da bir gece yarısı koltuğunu kaybetti.

Görevden alındığı için görevden alana şükranlarını sunan ilk bürokrat olarak tarihe geçti. Görevde kaldığı 4.5 ay ne kadar zorlu geçmiş ki kovulunca mutlu oldu!

Bu işten bir şey anlamadım diyeceksiniz, ben de anlamadım.

Faizi indiren çok indirdi diye gidiyor.

Faizi artıran çok arttırdı diye gidiyor.

Şahap Bey ne yapacak; faizi indirecek mi, yoksa el sürmeyerek piyasayı kendi haline mi bırakacak? Büyük ihtimalle yüzde 19 faiz benim suçum değil, diyerek üzerine yatacak. Bu ortamda bırakın faizi indirmeyi, faizi indirmeyi düşünüyorum demeci bile veremez. Daha koltuğuna oturmadan piyasa yangın yerine döndüğüne göre faizi indirmeye kalksa kim bilir neler olur?

Uysal Başkanı'nın kasasında dolar vardı. Faizi indirdikçe piyasaya dolar saçtı. Şahap Başkan'ın doları da yok.

Kısaca yapacağı bir şey yok.

Çünkü ekonominin çivisi çıktı. Toparlanması imkansız demeyeceğim ama çok zor. Uzun ve meşakkatli bir yol var.

İşin acı tarafı Saray'da gece yarısı alınan kararların bedelini maalesef bizler ödüyoruz.

Türkiye yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalına girdi.

İktidar medyasının ne diyeceğini merakla bekliyorum. Naci Bey faizi artınca fazla övmeden, bir önceki politikayı da yermeden (düşük faiz politikasını) Türk Lirası değer kazandı diye yayın yapmışlardı. Şimdi ne diyecekler merak ediyorum.

Naci Bey gitti, iyi oldu, faiz lobisinin adamıydı, mı diyecekler? Şahap Bey geldi güzel işler yapacaktı ama daha ilk gün piyasa kazık attı, dış güçler devreye girdi yorumu mu yapacaklar?

Yoksa görmezden mi gelecekler?

Soru şu: Bu sonucu Saray bekliyor muydu?

Bekliyordu ama yine de gece yarısı operasyonunu yaptıysa bizlere acımıyor demektir. Beklemiyorsa bu yaşananlar Saray için de şok gelişmelerse, o zaman da Saray'ın dünyadan haberi yok sonucu çıkar.

İkisinden biri...

Bence iktidarın yegane sahibi kendine sorulmadan faizin yüzde 19'a çıkarılmasına çok kızdı, cümle aleme örnek olsun diye görevden aldı. Dolar molar umrumda değil sözümü dinlemeyen gider, mesajı verdi.

Sonuç; yüzde 19'luk faiz, 8 liralık dolar, resmi rakamla yüzde 16'yı aşan enflasyonla yaşamaya çalışacağız.

Hakikat; dün itibariyle biraz daha fakirleştik.