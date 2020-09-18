Korona'yı İmamoğlu azdırmış!

Geçen gün bir tartışma programına katıldım. Doğu Akdeniz’den başladık, ittifakların haline kadar her konuyu konuştuk. Söz döndü dolaştı, pandemiye geldi.

Covid - 19 başa çıkılamaz hâle geldiğini konuşurken katılımcılardan biri "İmamoğlu yüzünden" dedi.

Nasıl yani?

Açıkladı. Dedi ki; "İmamoğlu, metrobüs seferlerini azalttı, otobüs seferlerini kısıtladı, metro bakımsız, dezenfekte edilmiyor, bulaş oranı arttı. Vaka sayısındaki yükselişin nedeni budur."

Dondum kaldım. O an yanlış algıladım diye düşünmüş olacağım ki "İmamoğlu yüzünden mi İstanbul’da vaka sayısı çok arttı demek istiyorsunuz" diye sordum.

"Evet" dedi.

Bu konuşma köy kahvesinde, mahalle kahvesinde olmadı. TV’de, canlı yayında oldu. Konuşan kişi de sıradan vatandaş değil. Hani kulaktan duyduklarıyla konuşanlar vardır ya. Kahvede atar tutarlar ya... Abi öğrendim Korana şu sebeple patlamış bu sebeple azmış diye konuşan tiplerden değil.

Adını vermeyeyim. Araştırmacı yazar. Araştırma şirketini yönetmiş, İstanbul üzerine ondan fazla kitap yazmış biri.

İddia sahibi o.

Yanında oturan doçent doktor onayladı. Hatta bu sebeple Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Belediye Başkanı ile görüşmemesi normalmiş.

Karşımda Ak troller mi oturuyor diye düşündüm. Hayır ya... İkisini de tanıyorum ikisi de üniversitede ders veren hoca. (Vay o üniversitelerin haline!) Ama Ak trollerden daha fazla trol olmuşlar.

Peki dedim, İmamoğlu seferleri ne zaman azalttı? Var mı belge, bilgi!..

Var dediler, sokağa çıkma yasakları uygulandığı hafta sonları otobüs seferlerinin sayısı azaltılmış, virüs bu sebeple yayılmış.

İmamoğlu’nun suçu anlaşıldı; sokağa çıkma yasağında otobüs seferlerini azaltmak suretiyle Koronavirüs'ün bulaşmasını teşvik etmek.

Peki daha sonraki günlerde ne oldu?

Alçak sesle "Biraz daha devam etti" dediler. Fısıltı halinde!

Sordum: "İmamoğlu bunu kasıtlı mı yaptı, virüs yayılsın, insanlar ölsün, Erdoğan yıpransın diye mi otobüs seferlerini azalttı?"

İkisi de kem küm etti. Hem kasıtlı dediler hem bilgisizlikten dediler.

Dedim ki: "İmamoğlu virüs yayılsın, iktidar yıpransın diye otobüsleri, metroyu dezenfekte etmiyorsa, mikrop içinde bırakıyorsa, insanlar üst üste gitsin mikrop kapsın diye sefer sayılarını azaltmışsa savcılığa gidin, suç duyurusunda bulunun."

Çünkü hakikaten böyle yapmışsa insanlık suçu işlemiş demektir.

Ses çıkaramadılar.

Anladım ki, iktidarın yeni kampanyası bu. Korona ile mücadeledeki başarısızlığı veya ataleti muhalefetin üzerine yıkmak.

Düşünün TV’lerdeki tartışma programlarına çıkan, yazar, akademisyen kimliği taşıyan insanlar böyle konuşuyorsa... Bu algıyı yaratmak için çene patlatıyorsa aşağısını düşünün.

Kim bilir ne hikâyeler anlatıyorlardır. Biri araştırmacı yazar diğeri akademisyen açılışı yaptı, salgının önlenemez yükselişinin faturasını İstanbul Belediye’sine kesti. Yarın öbür gün bu söylem yaygınlaşırsa, AKP’nin resmi dili haline gelirse şaşırmayın.

Covid - 19 hangi kentlerde daha çok ölümlere neden olur?

Kalabalık nüfusun olduğu büyük kentlerde.

O kentlerin yönetimi kimin elinde?

Durumu veya kurguyu izah edebildim mi?