Kılıçdaroğlu’nun 6 hayati sorusu

Önceki gün CHP Genel Başkanı, AKP Genel Başkanı’nı FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçladı.

Dün de AKP Genel Başkanı CHP Genel Başkanı’nı FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla itham etti.

"Nereden bakarsan bak, FETÖ’nün siyasi ayağı bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok" dedi.

İki genel başkan da birbirlerine çok ağır sözler sarf etti. Vatan hainliğine kadar gelindi.

Siyaset gerildi, meydan toz duman oldu.

Bu toz duman içinde Kılıçdaroğlu’nun bazı soruları, bazı iddiaları amiyane tabirle kaynadı, gitti. Görülmedi, üzerinde durulmadı veya görmezden gelindi.

Neydi o sorular, o iddialar?

Sıralayalım.

BİR: 215 bin kişilik byLock listesi var. Bu listeyi açıklamıyorlar. Neden korkuyorlar? Hiçbir ayıklama yapmadan bu listeyi açıklasınlar. Bu listeyi açıklamamak FETÖ’ye destek vermektir.

İKİ: 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri neredeydi? Korktukları bir şey var darbe girişimi gecesinin HTS kayıtlarını açıklamıyorlar.

(Hemen bir parantez açalım. HTS Raporu (Historical Traffic Search) kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan kayıttır.)

ÜÇ: Darbe başarılı olsaydı FETÖ’cüler kimi yönetime getirecekti? Kimler başta olacaktı? Bu listeler Erdoğan’ın elinde, niye açıklamıyor? Kimin nerede olacağı belli değil miydi? Hangi gerekçeyle açıklanmıyor?

DÖRT: TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Bütün olayları öğreneceğimiz iki kişi var. Dönemin MİT ve Genelkurmay Başkanı. Komisyona gelmediler. Erdoğan göndermedi, niye?

BEŞ: TBMM’nin 15 Temmuz araştırma raporu neden açıklanmıyor?

ALTI: FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ borsasını kuranların içinde Erdoğan’ın avukatları da var. Mal varlıkları incelensin.

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İktidar sözcüleri bu sorulara yanıt verir mi?

Zor. Hatta vermezler!

15 Temmuz darbe girişiminin iki önemli tanığı var. MİT Müsteşarı Fidan ile dönemin Genelkurmay Başkanı şimdinin Milli Savunma Bakanı Akar.

Bugüne kadar o gece hakkında tek kelime etmediler.

Neden?

Kılıçdaroğlu’nun şu sorusu da önemli, MHP Genel Başkanı Bahçeli de gündeme getirdi; FETÖ ayaklanması iktidarı devirseydi, ülkeyi kimlerle yönetecekti?

27 Mayıs’ta olduğu gibi konsey kurarak mı yöneteceklerdi, 12 Eylül’de olduğu gibi sivillerden yardım alarak hükümet mi oluşturacaklardı?

Aradan 3.5 yıl geçti. Onlarca dava açıldı, yüzlerce kişi yargılandı, binlerce kişi ifade verdi. FETÖ’cü çetenin 16 Temmuz planı biliniyordur.

Darbeci generallerin kimlerle kol kola olduğu, o gece kimlerin telefon beklediği saptanmıştır.

Kılıçdaroğlu da açıklansın diyor, Bahçeli de...

Neyli bekliyorlar?