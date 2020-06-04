Jandarma, polis yetmedi mi, bu da mı seçim hazırlığı?

Meclis 48 gün sonra işbaşı yaptı. İlk işi üçüncü kolluk gücü oluşturma hamlesi oldu. Yardımcı diyorlar ama yetkilerine bakarsanız üçüncü!

Mesele, Korona salgınından önce de gündemdeydi ama "yeni normal hayata" dönüşten sonra TBMM’nin ilk icraatlarından birinin bu olması düşündürücü!

Hem de Meclis'in salgın nedeniyle yarım kapasiteyle çalışırken yapılması... Bazı milletvekilleri genel kurul görüşmelerine katılıyor, bazıları katılmıyor. Sıraya koymuşlar soysal mesafeyi korumak adına.

Meclis'in bu çalışma performansında gündeme aldığı ilk yasa bekçi teşkilatını tam yetkiyle donatmak oldu.

Öyle yetkiler verdiler ki; polisi bile aşar.

Öyle yasa maddelere koşmuşlar ki; keyfe keder. İstediğin gibi yorumla istediğin gibi uygula.

Kelimeler; lastikli, muallak...

Kayseri’de başka uygula Tekirdağ’da başka, Bingöl’de başka uygula Antalya’da başka...

Canınızı sıkmak istemem ama birkaç örnek vermek zorundayım.

Bekçilerimiz; halkın sükûnet ve istirahatini bozmaları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme yetkisine sahip olacakmış.

Sorayım mı?

Halkın istirahati demekle ne kastettiniz? İstirahat kaçta başlar kaçta biter? Zamanlaması genelgeyle mi belirlenecek? Rahatsız etmenin ölçüsü ne? Daha da ötesi bekçi durumu nasıl engelleyecek?

Bekçilerimiz; kamu düzenini bozan mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkları önleyici tedbirler alacakmış?

BİR: Ne tür tedbir?

İKİ: Kamu düzenini bozulup bozulacağına nasıl karar verecek?

ÜÇ: Yasadaki "karışıklık" ifadesi ile kastedilen, hangi hâl?

Bekçilerimiz; suç ve kabahatin oluşmasını önlemek için makul sebeple durdurma yetkisine sahip olacak.

Hadi yine soralım.

Nasıl durduracak? Kabahatin oluşacağı ihtimaline nasıl karar verecek?

Şimdi diyecek siniz ki; itiraz için sıraladığın gerekçeler de ne ki... Daha neler var neler...

Ne var?

Silah yetkisi kullanmak var.

Kimlik sorma üst aramaya yetkisi var.

Gözaltı yetkisi var.

Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nda olmayan yetkisi bile var.

O zaman iktidara sormak lazım: Jandarma, polis yetmedi mi?

MİT de eliniz de?

Mahalle bazında tam yetkili güvenlik gücü oluşturmanızın amacı ne?

Yoksa bu da mı seçim hazırlığı!

Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi; mahalleleri, sokakları, apartmanları zapturap altına alma hamlesi mi?