İşte gerçek enflasyon!..

En çok konuşulan, sık sık tartışılan konuların başında enflasyon oranı geliyor. TÜİK'in açıkladığı yüzde ile vatandaşın hesabı uymuyor, tutmuyor.

Tutmazsa tutmasın bu kadar önemli mi? Herkesin harcama kalemi farklı, dolaysıyla herkesin enflasyonu farklı, TÜİK ortalama fiyat artışını ilan ediyor. İnanmıyorsan inanma, paşa gönlün bilir!..

Kazın ayağı öyle değil.

Devlet de, özel sektör de ücret artışını bu orana göre belirliyor. İşverenle sendika arasındaki ücret pazarlığı enflasyon oranı çerçevesinde dönüyor.

2019 yılı aralık ayındaki fiyat artışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 olduğu açıklanınca asgari ücret yüzde 15 oranında arttırıldı.

İktidar övünerek çalışanı enflasyona ezdirmediğini, enflasyonun üç puan üzerinde zam verdiğini açıkladı.

Yine TÜİK haziran-aralık ayları arasındaki fiyat artışının yüzde 6,5 olduğunu ilan etti. Haziran ayında yüzde 5 zam alan memurların maaşına ocak ayında yüzde 1,5 enflasyon farkı zammı yapıldı.

Resmi oran bu sebeple önemli.

Peki, resmi rakam hangisi?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı mı? Devletin yeniden değerlendirme oranı mı?

İkisi arasında fark çok. Uçurum var.

Biri yüzde 11,84 artışı ön görüyor, diğeri yüzde 22,50.

Hangisini kabul edeceğiz.

İktidar para verirken 11,84'ü dikkate alıyor.

İktidar para toplarken yüzde 22,50'yi.

Gerçek artış oranı ne?

Dün Metal-iş Sendikası ile MESS arasında yapılan toplu sözleşme bu soruya açıklık getirdi. Toplu sözleşme şu açından önemliydi. 200 iş yerinde çalışan 150 bin kişiyi kapsıyor.

İşçiye verilecek zam oranı emsal niteliğinde olacaktı.

MESS en alt düzeyden masaya oturdu sendika bastırdı. Enflasyon oranının üzerinde artış istedi. Pazarlıklar sürdü, sendika greve gideceklerini açıkladı. Sonunda dün sabaha karşı uzlaşma sağlandı.

MESS, işçilere enflasyonun üç puan üzerinde zam vermeyi kabul etti.

Yüzde 15 mi?

Hayır. Nasıl yani, enflasyon yüzde 12 civarında değil mi? Üç puan koy yüzde 15 eder. Asgari ücretliye verilen zam.

Hayır. Yüzde 25,50. Metal işçilerinin ücreti önümüzdeki yıl yüzde 25,50 oranında artacak.

Bu ne demek?

Enflasyon yüzde 22,50 demek. Yani devletin yeniden değerlendirme oranı kadar. Üzerine üç puan koy eder yüzde 25,50.

Gerçek enflasyon bu, iktidar yüzde 11,8 diye bizi kandırmasın, enflasyon sepetiyle oynayıp insanların ekmeğiyle oynamasın.

Herkesin harcama kalemi ayrı, herkesin enflasyonu ayrı dedim, evet öyle. Ama kaçınılmaz giderlerimiz var. Gıda gibi, doğalgaz gibi, elektrik gibi.

Enflasyon yüzde 11,8 ise elektrik neden yüzde 30 arttı. Doğalgaz faturaları neden cep yakıyor.

Çünkü gerçek enflasyon yüzde 22,50. Zamlar için baz alınan oran bu.