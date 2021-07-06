İsrail modeli Erdoğan'ın kabusu oldu

Önce İsrail'deki durumu kısaca izah edeyim.

İsrail'i 12 yıldır Likud Partisi'nin lideri Netanyahu yönetiyor. İsrail Parlamentosu 120 sandalyeden oluşuyor.

Likud son seçimde 30 sandalye çıkardı. En yakın rakibi Yesh Atid 17 sandalyede kaldı. Diğer partiler 8, 7, 6, 4 milletvekilliği kazandı.

Netanyahu daha önce yaptığı gibi yine koalisyon kurmayı denedi. Öyle yaptı böyle yaptı; bu kez olmadı. Dikiş tutmadı.

Görev ikinci sıradaki partinin lideri Lapid'e verildi.

Lapid, birbiriyle kavgalı partiler dahil 8 partiyi bir araya getirerek hükümeti kurayı başardı.

Netanyahu'nun 12 yıllık saltanatına son verdi.

Başbakanlığı da kendi üstlenmedi. 7 milletvekili çıkaran aşırı sağcı Bennett'e bıraktı. 2023'e kadar iki yıl o Başbakan olacak, 2023'ten sonra iki yıl da Lapid.

8 partili koalisyonun içinde…

Aşırı sağcı partiler var.

Sosyalist parti var.

Sol parti var.

Arap partisi var.

Şöyle söyleyeyim, Başbakan olan Bennett Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerini destekliyor, artırılmasını savunuyor. Koalisyon ortağı Birleşik Arap Partisi ( RAM) lideri Mansur Abbas tamamen karşı.

Yahudi yerleşim merkezlerinin kaldırılmasını istiyor...

Soru şu:

8 benzemez parti (Hadi dördü birbirine yakın diyelim) neden bir araya geldi?

Netanyahu'nun politikalarından bıktıkları için…

Netanyahu'dan sonra yeni bir düzen kurmak istedikleri için…

Gelelim Türkiye'ye.

İsrail'de parlamenter sistem var. Her koyun kendi bacağından asılıyor, seçimden sonra koalisyon kuruluyor.

Bizde Türk usulü başkanlık modeli. İttifak adı altında koalisyon seçimden önce kuruluyor.

İktidara karşı Millet İttifakı kuruldu. Şimdilik CHP, Saadet, DP ve İyi Parti'den oluşuyor. Gelecek Partisi ile DEVA kapıda.

HDP ve İşçi Partisi dışardan destek. Aslında kervanın içinde onlar da var.

Kaç parti oldu?

Sekiz...

Buna Sarıgül ile İnce'nin partisini de ekleyin. Millet ittifakı içine alır mı veya onlar katılır mı bilemem ama Cumhur İttifakı'nın içinde yer almayacaklarına göre…

Erdoğan'ın kabusu bu… Karşısına sekiz, on partili bloğun çıkması.

Uykuları kaçıyordur…

Ya İsrail modeli işlerse…

Ya sekizli ittifak çoğunluğu sağlarsa…

Ya seçimi alırlarsa…

Ya sonum Netanyahu gibi olursa…

Olur mu, olur... Gidişat bu yönde. İsrail'de Radikal Yahudi partisi ile İsrailli Filistinlilerin partisi sırf Netanyahu iktidarına son vermek için bir araya geldi.

Bizde de gidişat bu yönde. Birbirinden haz etmeyen partiler uzak dursalar da seçmen çoktan ittifak yaptı!..

Saray yönetimi için İsrail modeli, İstanbul'daki seçim ittifakının üzerine tuz biber ekti. Millet İttifakı'na da model oldu.

Belki de tam tersi. İstanbul ittifakı İsrail muhalefetine model olmuştur. İstanbul ittifakından ilham almışlardır.

Her neyse!..

Saray'ı korku sarmıştır. Saray'da panik başlamıştır. İsrail'de 8 partinin bir araya gelip 12 yıllık iktidara son vermesi Ankara'yı sarsmıştır.

İktidar ve iktidar yanlıları kara kara düşünüyordur, ya bizim de başımıza gelirse diye!